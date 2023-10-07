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К читателям газеты «Коммерсантъ»

Праздник Торы

7 октября вечером наступит Симхат Тора — день, завершающий череду осенних еврейских праздников. Симхат Тора посвящен нашей связи с Всевышним и чистой любви к Его Торе и законам. Слово «Тора» означает учение, но праздник в ее честь мы отмечаем не за учебным столом, а танцами и песнями, проявляя эмоции без стеснения и строгости. Не обязательно быть раввином или мудрецом — каждый человек может выразить свое отношение к традиции через веселье и радостный танец.

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода

Фото: Еврейский музей и Центр толерантности

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода

Фото: Еврейский музей и Центр толерантности

Мы подходим к этому дню сквозь длительный период серьезной духовной подготовки: почти за два месяца до Симхат Тора, с первого числа Элуля, мы анализируем свои поступки и раскаиваемся в них в серьезные дни Рош аШана и Йом Кипура. За ними следует Суккот, насыщенный заповедями, которые мы обязаны педантично исполнять. И завершается это днем простой радости, когда мы празднуем нашу связь со Всевышним. Для танцев в Симхат Тора даже не требуются особые умения, каждый веселится в меру сил и темперамента. Более того: приговор, который Всевышний выносит нам в Рош аШана, и который скрепляется в Йом Кипур, можно смягчить или кардинально изменить в Симхат Тора.

В этом состоит особое значение данного праздника — мы доказываем свою эмоциональную привязанность к Всевышнему. И как часто бывает в жизни, продолжительные прения разрешаются не рациональными доводами, а благодаря искренности чувств, открытых из самого сердца. Попросить прощения за прегрешения — это правильный, но волевой шаг, в то время как нельзя заставить себя радоваться. Веселье может быть только непосредственным, и в Симхат Тора человек показывает, что он на самом деле наполнен любовью к Творцу и достоин прощения.

Уважаемые друзья, от всей души поздравляю вас с праздником и желаю вам ощутить настоящую радость в этот день! Пусть изучение Торы принесет вам множество открытий, мудрости, знаний и сил для добрых поступков! Пусть будет мир и гармония во всем!

Александр Борода, раввин, президент Федерации еврейских общин России

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