Мастера отыгрывания

СКА украсил сложное начало регулярного чемпионата КХЛ победой над самым принципиальным соперником. Действующего обладателя Кубка Гагарина петербуржцы одолели в гостях со счетом 3:2, дважды отыгравшись по ходу матча, а решающий гол забив в начале заключительного периода в меньшинстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды ЦСКА Владислав Каменев (слева) и игрок команды СКА Михаил Пашнин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Игрок команды ЦСКА Владислав Каменев (слева) и игрок команды СКА Михаил Пашнин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Особый флер первому в сезоне столкновению двух самых амбициозных клубов КХЛ придал вид турнирной таблицы регулярного чемпионата. С момента его старта уже прошел месяц с лишним — дистанция достаточная, чтобы фиксировать какие-то тенденции. И к этому матчу ЦСКА подошел лишь на шестом месте в иерархии Западной конференции, которое было бы еще скромнее, если бы не свежая серия из трех крупных побед, а СКА с его возможностями — и вовсе десятым, за пределами кубковой восьмерки. Намного выше не только интересные и крепкие «Локомотив» с «Торпедо», но и, например, «Сочи», куда петербуржцы отдают на «прокачку» игроков и куда недавно, например, снова отправился набираться опыта форвард-вундеркинд Матвей Мичков.

В общем, теперь эту схватку можно было позиционировать как противостояние не двух бесспорных фаворитов, а двух проблемных клубов, настойчиво ищущих способы все наладить так, чтобы сомнений насчет статуса не возникало.

И один из них смог забить гол едва не в первой же атаке. Она у ЦСКА вышла плотной, динамичной и, кажется, вскружила голову только что приобретенному петербуржским клубом у «Адмирала» вратарю Никите Серебрякову, призванному закрыть одну из дыр. Он реагировал на броски под разными углами и с разного расстояния, пока шайба, опять оказавшись бесхозной, не досталась Владиславу Каменеву. Тут уже несчастный Серебряков был бессилен.

СКА, впрочем, отыгрался быстро. Чтобы реализовать большинство, ему понадобилось четыре секунды, которые прошли от вбрасывания до выстрела Арсения Грицюка.

А после такого безумного разгона пошел уже спокойный хоккей, наблюдая за которым, человек, знающий, как неважно сейчас обстоят дела у СКА, должен был удивиться: толковая, убедительная игра без особой фальши.

С такой вроде бы в аутсайдерскую нишу скатиться невозможно. За весь первый период ЦСКА серьезно поддавил гостей всего разок — перед перерывом, когда в меньшинстве петербуржцев спасли штанга ворот и Серебряков.

Поразительно, но сюжет следующей двадцатиминутки почти скопировал сюжет двадцатиминутки предыдущей. Вновь ЦСКА не понадобилось много времени, чтобы после выхода на лед выйти вперед. Павел Карнаухов бросил несильно, но жутко грамотно — заметив, что перед Серебряковым возник «экран» из нескольких игроков, мешающих разглядеть шайбу.

Вновь СКА оперативно отыгрался. Хозяева проворонили выход Сергея Толчинского, и матерый форвард довольно изящно расправился с Иваном Федотовым, который продолжает защищать ворота ЦСКА, несмотря на санкции и громкие заявления от Международной федерации хоккея (IIHF), по-прежнему считающей, что принадлежит он клубу НХЛ «Филадельфия Флайерс».

И вновь, словно испугавшись своей результативности, команды после обмена голами добавили в игру щепотку осторожности. СКА смотрелся посолиднее, что ли, чаще контролировал шайбу. Но ЦСКА время от времени остужал его своими наскоками — такими, как выходы к воротам Максима Мамина, остановленного Серебряковым, показывая, что зарываться рискованно.

Тренд был сломан в заключительном периоде. СКА, дважды догонявший ЦСКА, сам в нем наконец попробовал себя в роли лидера. Причем отличился он в той ситуации, когда, по идее, обязан был заботиться прежде всего о собственной безопасности. Но неаккуратность при игре в большинстве позволила Михаилу Воробьеву умчаться к чужим воротам и расправиться с Федотовым. В отличие от ЦСКА, петербуржцы свое преимущество берегли убедительно и, победив, практически настигли соперников в классификации, все еще чересчур зыбкой для решительных выводов и прогнозов.

Алексей Доспехов