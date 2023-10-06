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Коммерсантъ FM
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«Кузбассэнерго» и Генпрокуратура заключили соглашение по акциям «Сибэко»

АО «Кузбассэнерго» и Генпрокуратура России заключили соглашение по урегулированию ситуации вокруг акций АО «Сибэко». Об этом сказано на сайте компании. Информацию о соглашении «Ъ» подтвердил источник в надзорном ведомстве.

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

«По результатам стороны отказались от дальнейшего рассмотрения дела в суде. Определенные в рамках соглашения финансовые средства АО «Кузбассэнерго» направлены на социальную благотворительность в сфере образования и просвещения детей»,— говорится в сообщении компании.

Генпрокуратура 17 августа подала в суд иск, ответчиком по которому были указаны владелец «Сибэко» Андрей Мельниченко, Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации («Кузбассэнерго») и Хакасская сервисно-ремонтная компания. Третьим лицом в деле стала АО «Сибирская энергетическая компания».

Ведомство потребовало взыскать акции «Сибэко» в пользу государства. По версии Генпрокуратуры, активы были куплены у структур экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, а в сделке присутствовали признаки «извлечения преимущества из недобросовестного поведения».

Подробнее — в тексте «Ъ» «Конфискация энергетических масштабов».

Петр Бузлаев

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