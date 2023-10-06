Замглавы района в Башкирии осудили за покупку некачественного жилья сиротам

Салаватский межрайонный суд признал замглавы администрации Белокатайского района Константина Гладышева виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при покупке жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ему назначили семь лет и восемь месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также чиновнику на три года запретили занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления.

Как сообщили в пресс-службах СКР по Башкирии и республиканской прокуратуры, по указанию Константина Гладышева в 2016-2017 годах предпринимательница получила разрешения на строительство семи многоквартирных домов на арендованных у администрации района участках в селе Новобелокатай. Несмотря на нарушения, допущенные при соблюдении технологии строительства жилья и отсутствие необходимой документации, господин Гладышев дал указания о выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию и заключил с предпринимательницей Ольгой Гибатовой муниципальный контракт на сумму около 18,8 млн руб.

Заключениями межведомственной комиссии купленные дома признали аварийными, подлежащими сносу или реконструкции, а сама предпринимательница, как выяснили правоохранительные органы, получила контракт благодаря мужу, с которым чиновник был «в доверительных отношениях».

Константин Гладышев, по информации пресс-служб, также заключал контракты с НКО «Фонд строительства социального жилья Республики Башкортостан» на сумму около 15,7 млн руб. по закупке 17 квартир для сирот. Этот дом также был построен с многочисленными нарушениями и признан аварийным.

В результате без жилья остались около 30 детей-сирот.

Подсудимый вину не признал вину. Его взяли под стражу в зале суда. Прокуратура Белокатайского района обязала муниципалитет обеспечить жильем сирот.

Также расследуется уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами администрации Белокатайского района, которые не исполнили решения суда о представлении нового жилья детям-сиротам. О существующей проблеме проинформирован глава республики Радий Хабиров, говорится в сообщении.

Ранее предпринимательница и ее супруг Владик Гибатов были признаны виновными в мошенничестве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 159, ст. 238 УК РФ).

Венера Хисамова

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