Александр Вашина: ИД «Коммерсантъ-Кубань» проведет премию «Твердые знаки» 10 ноября

ИД «Ъ-Кубань» впервые в этом году проведет в Краснодаре традиционную премию Коммерсанта «Твердые знаки». Мы верим, что именно бизнес меняет жизнь наших сограждан к лучшему, дает работу и развивает экономику Кубани. Мы точно знаем, что у нас в регионе живут и работают очень много талантливых бизнесменов. Мы популяризуем бизнес и поэтому проводим эту премию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вашина — Генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Кубань»

Александр Вашина — Генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Кубань»



«Твердый знак» — это довольно увесистый предмет, который выкован в кузне и обожжен в печи, и «Твердые знаки» мы вручим за новаторство и нестандартные подходы при реализации бизнес-проектов на Кубани.

Кстати, эту премию невозможно купить и участие в премии абсолютно бесплатное. Главная цель — популяризовать предпринимательство и придать импульс в развитии каждой достойной бизнес-идее.

Почему каждому бизнесмену, который работает на Кубани, полезно принять участие в премии?

— На сайте «Ъ-Кубань» мы расскажем о каждом победителе премии.

— Мы предложим и проведем большое интервью с каждым лауреатом.

— Мы разместим на сайте премии каждую достойную заявку.

— Одно из условий премии заключается в том, что с каждой заявкой (вашим проектом) ознакомится каждый из членов Экспертного совета премии. Посмотрите на состав экспертного совета. Даже если и не возьмете первый приз, вы попадете на глаза всему Экспертному совету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

— Участие — это очень хорошая возможность рассказать о себе и продвинуть свой проект.

— Всего в премии — одиннадцать номинаций. Мы принимаем к рассмотрению только коммерческие, ориентированные на прибыль проекты — никаких НКО.

— Каждый проект имеет несколько векторов. В сельском хозяйстве Кубани уже много IT, к примеру. Каждый проект сможет принять участие сразу в нескольких номинациях премии. Важно подать нам несколько заявок и описать причины, почему вы претендуете на каждую из номинаций.

— Все победители будут приглашены 10 ноября на светское и торжественное мероприятие.

— Главное условие участия — это вовремя прислать нам свою заявку, в которой простыми словами, но по существу, кратко и емко рассказать Экспертному совету о своем проекте, реализованном в 2022–2023 годах на Кубани.

В составе экспертного совета у каждой хорошей заявки есть «свои люди». Так, я и главный редактор ИД «Ъ-Кубань» гарантируют вам свою поддержку. Конечно, если проект толковый. Пока мы получили 32 заявки, и есть шансы у всех. Удачи.

Подробности, явки, пароли и контакты премии по ссылке krd.kommersant.ru/znaki2023

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Александр Вашина