Трутнев: базовая стоимость самолета «Байкал» составит 178 млн рублей

Ориентировочная базовая стоимость российского самолета «Байкал» составит около 178 млн руб., заявил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Ранее лайнер оценивали на уровне 120 млн руб.

Вчера, 5 октября, господин Трутнев провел совещание, «чтобы разобраться со стоимостью» проекта. «У нас, к сожалению, начала скачкообразно расти цена, что начало вызывать риски у реализации программы строительства самолета. Мы с этим разобрались, я попросил ВЭБ.РФ провести экспертизу»,— рассказал он (цитата по ТАСС).

Результаты экспертизы планируется представить через неделю. По ее итогам Уральский завод гражданской авиации планирует провести переговоры с заказчиком — дальневосточной авиакомпанией «Аврора».

По словам вице-премьера, было решено, что «не надо сразу выпускать самолет, который будет обладать всем комплексом преимуществ, который только можно себе представить». «Это должен быть надежный, экономический самолет, который будет окупаться, который будет обслуживать людей и помогать повышать доступность населенных пунктов Дальнего Востока»,— добавил он.

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» создается на замену советскому Ан-2. В лайнере будет девять мест, его скорость составит до 300 км/ч, максимальная дальность полета — 3 тыс. км.

Планировалось, что «Аврора» может получить первые пять самолетов «Байкал» в 2025 году. Первый полет «Байкала» состоялся в январе с использованием мотора General Electric H80-100. Минпромторг говорил, что разработчик лайнера планирует производить его только из российских комплектующих.

О производстве «Байкалов» — в материале «Ъ FM» «"Кукурузники" перебирают комплектующие».

Лаура Кеффер