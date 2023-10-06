«Сейчас у нас одна партия»

Первое заседание Курултая Башкирии седьмого созыва прошло без сюрпризов. Избранных депутатов приветствовал глава республики Радий Хабиров, который заявил о необходимости начать строительство Башкортостана 3.0. Спикером республиканского парламента единогласно был избран Константин Толкачев. Это будет его шестой созыв. Также депутаты проголосовали за нового сенатора, которым ожидаемо стал кандидат от фракции «Единой России», бывший глава Благовещенского района Олег Голов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константину Толкачеву в очередной раз доверили кресло спикера Курултая Башкирии

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Константину Толкачеву в очередной раз доверили кресло спикера Курултая Башкирии

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Открывая первое заседание Курултая Башкирии седьмого созыва, его бессменный (с 1999 года) руководитель Константин Толкачев пообещал оправдать надежды и доверие избирателей. «От наших взвешенных обдуманных действий во многом будет зависеть качество жизни жителей республики в ближайшие пять лет»,— подчеркнул парламентарий.

Избранных депутатов приветствовал глава республики Радий Хабиров, который отметил, что «начинается напряженная и очень ответственная работа». По его словам, первые созывы формировали каркас обновленного законодательства Башкирии в условиях перехода к рыночной экономике, следующие созывы приводили его в соответствие с федеральным законодательством. «Задачи вашего созыва — совершенствовать законодательные основы будущего развития республики,— сообщил глава, не конкретизируя, как именно.— Мы адаптировались к новым реалиям, стали еще сильнее, и, опираясь на созданную базу — важное достижение последних лет, переходим к строительству Башкортостана 3.0».

Далее Радий Хабиров пояснил, что имеет в виду развитие республики до 2030 года. «Нам с вами (пятилетка седьмого созыва завершится в 2028 году) предстоит сформировать контуры будущего Башкортостана, а затем уверенно, планомерно идти к поставленным задачам»,— заявил господин Хабиров, как бы намекая, что собирается выиграть выборы главы в 2024 году и работать «вдолгую». Пока он предложил Курултаю создать соответствующую рабочую группу.

«Вы должны объехать каждую деревню, по возможности, посетить каждый двор. Нужно рассказывать людям о работе депутатского корпуса и власти в целом»,— наказывал господин Хабиров, напомнив про грядущие выборы президента России и главы республики.

В заключение выступления он призвал депутатов к единению: «Считаю, что сейчас у нас одна партия и одна фракция — партия сохранения России и ее будущего, фракция развития Башкортостана». Представители «Единой России» в седьмом созыве получили 87 мандатов из 110.

Перед избранием председателем Курултая Константина Толкачева представляющий его кандидатуру руководитель фракции «Единой России» Салават Хусаинов счел нелишним напомнить, что спикер возглавляет парламент республики более 20 лет. «Коллеги, время сейчас непростое, коней на переправе не меняют»,— обратился он к депутатам. По мнению господина Хусаинова, это «самый достойный кандидат на должность». Единогласное голосование и последовавшие за этим продолжительные аплодисменты показали, что так думает не только он.

Константин Толкачев поблагодарил коллег за оказанное доверие, напомнив об особой ответственности за экономическую стабильность «в условиях открытого противостояния с не скрывающим свою агрессию по отношению к нам коллективным Западом».

Результаты голосования за нового сенатора от Курултая республики также не стали неожиданными. За бывшего главу Благовещенского района республики Олега Голова, которого выдвинула «Единая Россия», проголосовали 93 парламентария, трое были против. За кандидата от фракции КПРФ Ильгама Галина отдали свои голоса 10 человек, за представителя фракции ЛДПР Эдуарда Сардарова — четверо. Предварительно Константин Толкачев предупредил, что голосовать можно только за одну кандидатуру. Тем не менее, судя по числу голосов «за», несколько депутатов все же проголосовали и за Олега Голова, и за Ильгама Галина. «Все равно ошиблись»,— вздохнул господин Толкачев, увидев результаты.

Новый сенатор был лаконичен. «Приложу максимум усилий, чтобы продвигать авторитет и возможности Башкирии на федеральном уровне. Всегда открыт для взаимодействия, для продвижения законодательных инициатив на федеральном уровне»,— заверил собравшихся Олег Голов.

«У нас праздничное настроение. Я не успеваю что-то сказать, уже идут аплодисменты»,— заметил спикер.

Далее депутаты избрали четырех заместителей председателя Курултая: троих от «Единой России» на профессиональной (оплачиваемой) основе. Ими стали бывший вице-премьер правительства республики Илшат Тажитдинов, Салават Хусаинов и предыдущий зампредседателя, известная шашистка Тамара Тансыккужина. Также по-прежнему без отрыва от основной деятельности (на неоплачиваемой основе) будет исполнять обязанности вице-спикера представитель фракции КПРФ Вадим Старов.

Кроме того, были избраны еще 27 депутатов на оплачиваемые должности, это председатели девяти комитетов парламента (в прошлом созыве их было восемь) и 18 их заместителей. Новый комитет по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам возглавил бывший глава госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров. Экс-министр образования и науки республики Айбулат Хажин стал председателем комитета по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту.

В конце заседания Константин Толкачев призвал депутатов участвовать в благотворительных проектах, поддержать сирот и детские дома, купив на выставке в фойе здания парламента их изделия.

Влада Шипилова