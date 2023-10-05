Верховный суд не счел доказательством вины отказ дать пароль от телефона

Верховный суд удовлетворил апелляцию на приговор Ворошиловского районного суда в Волгограде по делу Романа Касенкова, приговоренного к десяти годам колонии строгого режима по обвинению в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Верховный суд изменил приговор на три года и три месяца общего режима, постановив, что собранные обвинением доказательства нарушают презумпцию невиновности. В декабре 2021 года волгоградский райсуд принял за доказательство вины Романа Касенкова его отказ разблокировать телефон.

Согласно материалам дела, Роман Касенков был задержан 21 декабря 2020 года. При нем были обнаружены восемь свертков с мефедроном (общим весом 3,512 г). Суды первой и апелляционной инстанций опровергли доводы защиты, что подозреваемый приобрел наркотики для собственного употребления и не планировал их сбывать. Согласно приговору, доказательством вины Романа Касенкова стал его отказ предоставить полицейским пароли от изъятых телефонов, а также тот факт, что он был задержан в месте, в котором «часто делались закладки с наркотическими веществами». Обвинение также сочло доказательством то, что обнаруженные при обыске свертки с мефедроном были «в удобной для сбыта упаковке».

Согласно постановлению Верховного суда, показания полицейских свидетельствуют, что Роман Касенков не предпринимал «активные действия», направленные на обустройство закладок. В постановлении отмечается, что в материалах его дела отсутствуют данные о связях Романа Касенкова с поставщиками или потребителями наркотиков. При обыске в его доме приспособления для расфасовки и упаковки наркотиков обнаружены не были.

Суды первой и апелляционной инстанций вынесли Роману Касенкову приговор по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Верховный суд изменил меру пресечения и назначил ему три года и три месяца колонии общего режима по ч.2 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств). Уже отбытая Романом Касенковым часть срока будет засчитана в новый срок лишения свободы, при этом один день в ИК строгого режима приравнивается к 1,5 дня в ИК общего режима. Засчитано также время содержания под стражей (из расчета один день под стражей за один день в ИК) и нахождения под домашним арестом (два дня домашнего ареста за один день лишения свободы).

Полина Мотызлевская