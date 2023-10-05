Росреестр обязали компенсировать убытки за затягивание регистрации сделок с недвижимостью

Верховный суд РФ (ВС) определил ответственность Росреестра за несвоевременную регистрацию купли-продажи недвижимости. В январе 2020 года ООО «Новая недвижимость» продало ООО «Новая версия» три московских нежилых помещения, в июне—июле 2020 года покупатель подал в Росреестр документы для регистрации перехода права собственности. Росреестр регистрацию вовремя не провел, указав, что ему для этого не хватило предоставленных сведений.

«Новая версия» оспорила это, и арбитражные суды поддержали компанию, признав бездействие ведомства незаконным. Таким образом, право покупателя на недвижимость было зарегистрировано спустя почти год с момента обращения вместо положенных семи дней. После этого «Новая версия» потребовала взыскать с ведомства 1,58 млн руб. убытков в виде упущенного дохода от арендной платы, который компания могла получить при своевременной регистрации ее прав на помещения. Арбитражный суд Москвы взыскал заявленные убытки, но апелляция с кассацией отменили это решение и отклонили иск компании.

«Новая версия» подала жалобу в ВС, и дело передали в экономколлегию, которая поддержала компанию. ВС указал, что утрата возможности получения арендной платы за период незаконной просрочки регистрации «находится в причинно-следственной связи» с бездействием Росреестра, поэтому покупатель вправе требовать возмещения упущенной выгоды.

Совершая сделку с недвижимостью, разумный участник оборота вправе рассчитывать, что госрегистрация перехода права собственности будет совершена в установленные сроки, поэтому стороны не должны предусматривать «механизм компенсации имущественных потерь», которые могут возникнуть у покупателя в случае неправомерного отказа в регистрации, уточнил ВС.

При этом, подчеркнула коллегия, заключение договора на условиях, предусматривающих перечисление арендных платежей продавцу до завершения регистрации перехода права собственности, «не является обстоятельством, освобождающим государство от имущественной ответственности» за причиненный вред.

Вместе с тем, отметил ВС, при расчете упущенной выгоды должны быть учтены расходы, которые за это время понес бы покупатель на содержание недвижимого имущества, будучи его собственником. В итоге коллегия отменила все решения и отправила спор на новое рассмотрение с указанием судам правильно определить размер убытков, подлежащий взысканию с Росреестра.

Екатерина Волкова