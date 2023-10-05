Структура «Полиметалла» получит лицензию на Агылкинское месторождение

Дочернее предприятие «Полиметалла» (MOEX: POLY; российская структура Polymetal PLC) «Серебро Магадана» победило на аукционе по разработке Агылкинского месторождения в Якутии, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минприроды РФ. Окончательный размер платежа — 1,3 млрд руб.

Агылкинское месторождение, открытое в 1954 году, содержит запасы золота, серебра, вольфрама, висмута, меди, селена и теллура. Оно расположено в Томпонском районе Якутии. Начальная стоимость составляла 1,237 млрд руб.

В составе предприятия по производству серебра «Серебро Магадана» два горно-обогатительных комбината — «Дукат» и «Лунное». Месторождения Дукат и Лунное расположены в Омсукчанском районе Магаданской области.

Лусине Баласян