Президент «Абрау-Дюрсо»: дефицит кадров в отрасли виноделия Кубани достигает 50%

Дефицит рабочей силы в отрасли виноградарства и виноделия Кубани достигает 40–50%. Об этом заявил президент, председатель совета директоров ПАО Павел Титов в ходе заседания Экспертного совета по совершенствованию законодательства в сфере регулирования производства и оборота алкогольной и табачной продукции при Комитете Государственной думы ФС РФ по экономической политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Мы испытываем глубочайший дефицит рабочей силы. Нужно обсуждать, что с этим делать. У нас страдают от этого виноградники, производство и даже наш центр туризма, который является неотъемлемой частью компании. Тревожит тот факт, что в Краснодарском крае планируют вводить запрет на иностранную рабочую силу. Я бы не стал усугублять ситуацию»,— отметил господин Титов.

Ранее владелец винного дома «Абрау-Дюрсо» Борис Титов сообщил о программах подготовки специалистов сферы энотуризма на базе ЮФУ.

Анастасия Донскова, Наталья Решетняк

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