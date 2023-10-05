FT: спецслужбы Бельгии проверяют крупнейший в Европе хаб Alibaba по подозрению в шпионаже

Бельгийские спецслужбы проверяют крупнейший в Европе логистический хаб китайской компании Alibaba на предмет шпионской деятельности. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Представители Службы госбезопасности Бельгии (VSSE) сообщили газете, что они работают над выявлением «возможного шпионажа и/или деятельности по вмешательству во внутренние дела» со стороны ряда структур, «включая Alibaba».

Логистический хаб подразделения Alibaba — Cainiao размещается в грузовом аэропорту Льежа, пятом по величине в Европе. Соглашение с властями Бельгии об открытии хаба было подписано в 2018 году, а работать он начал два года назад. В рамках проекта китайская компания вложила в экономику бельгийского региона Валлонии €100 млн. Логистический центр обрабатывает товары, купленные европейскими потребителями через онлайн-магазин AliExpress. Площадь центра — 30 тыс. кв. м, и сейчас компания Cainiao добивается ее увеличения до 100 тыс. кв. м.

По словам представителей VSSE, присутствие Alibaba «привлекает внимание» спецслужб из-за действующих в КНР законов, обязывающих китайские компании передавать свои коммерческие данные китайским властям и спецслужбам. «У Китая есть намерение и возможности использовать такие данные в некоммерческих целях»,— отметили в VSSE. Кроме того, в июле в Бельгии вступил в силу новый закон о контроле за иностранными инвестициями в объекты критической инфраструктуры. В качестве одного из уязвимых мест европейские эксперты называют программное обеспечение, которое в Cainiao используют для упрощения логистических операций. По словам профессора Амстердамского свободного университета Йонатана Хольслага, наибольшую обеспокоенность вызывает то, что эта платформа раскрывает китайской стороне «сети поставок и потенциальные уязвимости».

По данным источников FT, Cainiao имеет доступ к информации о торговых организациях, продукции, транспорте, маршрутах и т. п. Профессор Хольслаг также указывает на потенциальную возможность доступа китайской компании к данным о конечных потребителях. «Знание важных изменений в моделях потребления и знание логистических цепочек очень ценны для Китая как страны, которая стремится доминировать в цепочках поставок»,— считает эксперт.

В самой Cainiao отрицают какие бы то ни было незаконные действия. «Безопасность данных и защита неприкосновенности частной жизни — вопрос первостепенной важности для нашей компании. Мы выполняем все законы и правила, включая действующий в ЕС Общий регламент защиты персональных данных»,— заявили в китайской компании.

Алена Миклашевская