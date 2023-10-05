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Коммерсантъ FM
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Жителя Бурятии приговорили к 13 годам за поджог военкомата

Жителя села Мухоршибирь в Бурятии суд приговорил к 13 годам лишения свободы, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Как сообщает СКР Бурятии, в прошлом году 40-летний мужчина пытался поджечь военкомат.

«Следствием и судом установлено, что мужчина проживал в селе Мухоршибирь и 17 октября прошлого года в ночное время при помощи бутылок с горючей жидкостью поджег деревянное здание районного военного комиссариата с целью дезорганизации его деятельности. Только благодаря оперативной ликвидации возгорания удалось предотвратить гибель людей, находящихся внутри»,— уточняется в сообщении ведомства.

Как сообщили «Ъ» в региональном СКР, дело было рассмотрено судьей 1-го Восточного окружного военного суда, а мужчина на время судебных заседаний был этапирован в Хабаровск. Вынесение приговора состоялось 4 октября. Решение не вступило в силу. Свою вину поджигатель не признал. Приговор суда предусматривает, что первые три года житель Бурятии проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Влад Никифоров, Иркутск

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