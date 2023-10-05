«Татнефть» вошла в топ-7 самых прибыльных компаний РФ по версии Forbes

Компания «Татнефть» оказалась на седьмой строчке среди самых прибыльных крупнейших предприятий страны. Рейтинг составил журнал Forbes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Чистая прибыль «Татнефти» за прошлый год составила 285 млрд руб., что на 84 млрд руб. больше, чем годом ранее.

Лидером рейтинга стал «Газпром», чья чистая прибыль составила 1,33 трлн руб. В тройку также вошли «Ямал СПГ» (840 млрд руб.), «Роснефть» (813 млрд руб.).

Помимо «Татнефти» в топ-100 самых прибыльных компаний РФ вошли еще три татарстанских предприятия. Это «Нижнекамскнефтехим», занявший 29-ю строчку с чистой прибылью в 47,8 млрд руб., нефтесервисная компания «Холдинг Таграс» — на 51-м месте (28 млрд руб.), «Казаньоргсинтез» — на 53-м (27,3 млрд руб.).

"Ъ-Казань"