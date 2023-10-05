Институт Минтруда предложил восстанавливать в должности вернувшихся айтишников

В России могут создать программу поддержки для вернувшихся на родину IT-специалистов, чтобы решить проблему их нехватки. Например, их могут восстанавливать на работе или искать им новую, а также предоставлять временное жилье и материальное пособие. Такая инициатива содержится в статье последнего номера журнала ВНИИ труда (.pdf). На нее обратила внимание газета «Известия».

ФГБУ «ВНИИ труда» — подведомственный Минтруду институт, научно-исследовательская организация, которая занимается научной разработкой и реализацией основных направлений государственной политики в сфере социально-трудовых отношений.

По мнению авторов статьи, дополнительные льготы поспособствуют возвращению части эмигрировавших IT-специалистов, но не сильно снизят дефицит кадров. Эксперты отмечают, что следует также создавать больше бюджетных мест по IT-направлениям.

Среди мер авторы предлагают восстанавливать вернувшихся релокантов на работе или помогать им в поиске нового места. Также предлагается предоставлять вернувшимся релокантам психологическую помощь, временное жилье и материальные пособия.

Авторы исследования также предлагают привлекать талантливых IT-специалистов из других стран. Для этого необходимо разрабатывать программы для комплексного содействия адаптации иммигрантов и получения ими доступа к работе в отрасли.

Среди иных мер предлагается создать более благоприятные условия для работы в IT-сфере: поддерживать стартапы и инвестировать в инновационные проекты; улучшать условия работы в компаниях на корпоративном уровне, в том числе увеличивать зарплаты и предоставлять льготы.

Авторы статьи также привели график по доле IT-специалистов в общей численности занятых. В 2021 году в России этот показатель составлял 2,4%, среди других стран она находится в числе аутсайдеров (33-е место из 34 стран). В Греции, Румынии, Сербии и Словении больше IT-специалистов, чем в России. На первом месте по этому показателю Швеция и Финляндия.

Анастасия Ларина