Кабель проложили до приговора

Как стало известно “Ъ”, Пресненский суд столицы вынес приговор по уголовному делу бывшего учредителя и заместителя генерального директора ООО ТДКС Ивана Яновского. Предпринимателю инкриминировали особо крупное мошенничество при поставках оборудования для нужд управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения (УВТС СХО) ФСО России. В частности, по версии следствия, бизнесмен завысил стоимость поставляемых кабелей связи. Свою вину господин Яновский признал, заявил о раскаянии и погасил причиненный ФСО ущерб в размере 3,5 млн руб. В итоге суд назначил поставщику наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Изначально материалы уголовного дела в отношении заместителя гендиректора ООО ТДКС (компания — эксклюзивный поставщик продукции ООО «Сарансккабель») Ивана Яновского были переданы для рассмотрения по существу в Преображенский суд Москвы. Однако в апреле этого года тот отказался рассматривать это дело в связи с тем, что усмотрел нарушение принципа территориальной подсудности. Материалы расследования были направлены в Пресненский районный суд. Процесс проходил в особом порядке — без исследования доказательств и допросов свидетелей, поскольку подсудимый полностью признал вину, заявил о раскаянии и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

По итогам недолгого разбирательства суд признал вину 64-летнего предпринимателя в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) доказанной и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Дополнительным наказанием для господина Яновского суд избрал запрет исполнять распорядительные и финансово-хозяйственные функции в коммерческих организациях в течение двух лет. При этом суд отменил арест, наложенный по ходу следствия на принадлежащий фигуранту Toyota Land Cruiser 200.

Как следует из материалов уголовного дела, расследованием которого занималось главное военное следственное управление СКР, в ноябре 2018 года в УВТС СХО ФСО России поступила заявка от управления специальных телекоммуникаций на приобретение за счет средств, выделенных в рамках гособоронзаказа, кабелей связи конкретных марок. А уже в начале 2019 года начальник 3-го отдела управления военно-технического снабжения СХО ФСО полковник Дмитрий Ширенов и предприниматель Иван Яновский, по материалам дела, руководствуясь корыстными мотивами, во время личных встреч договорились совместно похитить выделяемые для закупок бюджетные средства ФСО, обманув руководство сотрудника спецслужбы и завысив стоимость продукции «не менее чем на 50%». По версии следствия, общее руководство хищением взял на себя полковник Ширенов. При этом для гарантированного заключения УВТС СХО ФСО России контрактов с ООО ТДКС офицер заблаговременно информировал Ивана Яновского по электронной почте о том, какой конкретно кабель необходим для нужд ФСО, а своим подчиненным давал указания о заключении контрактов конкретно с ООО ТДКС. При этом полковник демонстрировал подчиненным коммерческие предложения от других поставщиков — ООО «Прокабель» и научно-производственного предприятия УВН, где были проставлены еще более высокие цены на кабельную продукцию. Как установило следствие, эти предложения были подготовлены самим господином Яновским.

По версии следствия, в ходе заключения контрактов на поставку кабеля связи на Центральную военно-техническую базу ФСО «Удельная» полковник Ширенов и предприниматель Яновский обманули руководство ФСО, согласовав с ним коммерческие предложения ООО ТДКС, содержащие необоснованно завышенные цены на кабель. В результате деньги в полном объеме по нескольким контрактам в течение 2019 — начала 2020 годов были фирме перечислены, а разницу между реальными и контрактными ценами, которая составила 3,5 млн руб., сообщники, по материалам дела, похитили.

Отметим, что в марте этого года Дмитрий Ширенов, который полностью признал вину и возместил ущерб, был приговорен Московским гарнизонным судом к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 1 млн руб. по «большому» делу о мошенничестве при поставке в 2018–2019 годах для нужд спецслужбы маршрутизаторов Juniper, защищенных компьютеров, а также кабелей спецсвязи. За это же преступление в ноябре 2022 года Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к четырем годам условно бывшего советника руководителя ФГУП СВЭКО ФСО Михаила Серова, а в марте этого года Симоновский суд Москвы назначил три года условно бывшему директору ФГУП СВЭКО ФСО России Владимиру Мартьянову. Условные сроки получили и поставщики спецслужбы Алексей Чернецких и Наталья Потапова.

Юрий Сенаторов