Секс, кровь и суперы

На сервисе Amazon Prime Video выходит молодежный спин-офф «Пацанов» «Поколение "Ви"». Сериал про супергероев-подростков и сам выглядит дерзким подростком на фоне очередного нового пуританства, охватившего сериальную индустрию.

Текст: Татьяна Алешичева

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«Всякий мужчина и всякая женщина — звезды»,— говаривал Алистер Кроули, но его никто не слушал. Во вселенной «Пацанов», созданной ирландским классиком комиксов Гартом Эннисом, звезды — исключительно «суперы» из Семерки, на раскрутку которых работает гигантская корпорация Vought. На самом деле обладающие суперсилами дяденьки и тетеньки — опасные засранцы, от «подвигов» которых страдает мирное население. Но корпорация Vought старательно подчищает свидетельства о том, что кто-то из Семерки извращенец или садист,— и все хотят быть суперами. Это можно проделать, впрыснув ребенку сыворотку «ген „Ви"»: она обеспечит развитие суперспособности, вот только неизвестно, какой именно. Конечно же, это метафора родительского честолюбия, в честь которого детишек с младых ногтей заставляют терзать пианино или ходить в спортивную секцию. Но в комиксовой вселенной ставки выше и ситуация докручена до абсурда.

В Мари Моро (Джаз Синклер) суперсила просыпается в роковой момент полового созревания. Струи ее собственной крови — смертельное оружие, которым она пока не умеет управлять, и первыми его жертвами становятся родители, ненароком зашедшие в ванную. Ставшую сиротой Мари запихивают в интернат для трудных подростков, а ее младшую сестренку отдают в приемную семью. Вместе с силой она обретает и непреходящее чувство вины — теперь ей важно разыскать сестру и доказать, что она не убийца.

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Старт супергеройским карьерам с перспективой попасть в Семерку дает специальное учебное заведение для детей с геном «Ви», университет Годолкина, и Мари удается туда поступить. Выделиться тут трудно — кругом сплошные начинающие суперы. Но для многих суперсила не дар, а проклятие: соседка Мари по комнате может уменьшаться в размерах, если вызовет у себя рвоту (метафора анорексии и расстройств пищевого поведения). Школьная элита тут тоже как на подбор: Золотой мальчик (Патрик Шварценеггер), который умеет воспламеняться (на нем при этом, к восторгу фанаток, сгорают трусы), его девушка, телепатка Кейт (Мэдди Филлипс), умеющий перемещать предметы магнитным полем Андре (Чанс Пердомо) и Джордан Ли, который(ая) может менять пол с мужского на женский и обратно (Лондон Тор и Дерек Лу). Однажды Золотой в результате нервного срыва убивает декана и кончает с собой, и его банда решает расследовать эту вопиющую историю. Мари тоже оказывается втянута в опасные игры с руководством Годолкина, которое, как ей предстоит узнать, втихаря держит некондиционных детишек-суперов в подобии тюрьмы особого режима.

Как и в «Пацанах», в «Поколении "Ви"» метафора сидит на метафоре и метафорой погоняет. Но любим мы их не за это! В то время как сериальный сегмент поп-культуры накрывает новое пуританство — в отличие от сериалов нулевых, от нынешних не дождешься секса и кровищи в кадре,— «Пацаны» — одно из последних шоу, которое держит оборону и ничего не стесняется. Сцена гибели родителей Мари снята так жестко, что порадовались бы любители слэшеров, а сцена секса крошечной девушки с большим парнем получилась смешной именно потому, что придумана бесстыжими авторами, которые не стали бить себя по рукам (такая же сцена в сериале «Я — Дева» выглядит романтично!). Традиционный супергеройский жанр (все шоу канала CW) и отрицающий и пародирующий его антигеройский («Хранители», «Роковой патруль», «Академия "Амбрелла"», «Миротворец») уже могут наконец породниться: антагонизм нынче вырисовывается в другом месте. Новые сериалы становятся робкими, застенчивыми и стыдливыми без всякой цензуры извне. А «Пацаны», а теперь и его спин-офф все еще остаются борзыми и растрепанными. Когда-то Грант Моррисон (автор современной версии «Рокового патруля»), такая же значительная фигура «британского вторжения» в комиксах, как и Гарт Эннис, выдвинул забавную теорию смены циклов в поп-культуре: волна мирной и расслабленной хипповской субкультуры с известной периодичностью сменяется волной дерзкого панка (по Моррисону, это связано с солнечной активностью!), после чего все повторяется заново. По-видимому, «Пацаны» и «Поколение "Ви"» и есть такие представители панковской субкультуры, которые еще трепыхаются перед «новым солнечным циклом» — наступлением очередной полосы смирения и самоцензуры.

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