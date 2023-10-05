Силовики нашли подданного «арбузного короля»

В Санкт-Петербурге задержали Фуада Абдулова, который, по данным следствия, входил в преступную группировку Ильхана Алиева, прозванного в СМИ «арбузным королем». Последнего в 2016 году приговорили к десяти годам колонии за устранение конкурентов в начале 2010-х. Тогда Алиев вместе с сообщниками получил срок за убийство ресторатора Саркиса Петикяна и покушение на предпринимателя из Сертолово Леонида Колесникова. После отбывания наказания ему также предъявили обвинение в расправе над своим бизнес-партнером Элькином Джафаровым в 2006 году. Правоохранители считают, что в 2010 году Абдулов напал на еще одну жертву по заказу Алиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В материалах дела говорится, что в июле 2010 года находящийся сейчас под следствием по еще одному уголовному делу Ильхан Алиев организовал убийство своего конкурента из-за финансовых разногласий. По данным «Ъ-СПб», речь идет о предпринимателе Хасиле Нуруллаеве. Юридическая формулировка гласит, что основные мотивы — «корыстные побуждения» и «личные неприязненные отношения». По версии правоохранительных органов, для этих целей он нанял Фуада Абдулова, который вместе с неизвестными на данный момент подельниками напал на господина Нуруллаева. Жертве несколько раз нанесли удары по голове неустановленным оружием, однако исполнителей спугнули случайные очевидцы, а пострадавшему вовремя была оказана медицинская помощь и он остался жив.

Фуад Абдулов был задержан силовиками накануне, 3 октября, и в этот же день ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенное группой лиц по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ с применением ч. 3 ст. 30 УК РФ). Суд отправил фигуранта под домашний арест.

Предполагаемый организатор Ильхан Алиев был задержан в 2013 году. Через три года его приговорили к десяти годам колонии строгого режима по обвинению в покушении на председателя Совета предпринимателей Сертолово Леонида Колесникова и убийстве владельца ресторана «Камелот» на шоссе Революции Саркиса Петякина. Последний был застрелен по ошибке вместо другого бизнесмена по фамилии Мурадян. Также Алиев подозревается в убийстве в 2006 году своего бизнес-партнера Элькина Джафарова, который собирался разорвать с ним деловые отношения, организовав собственное дело. По этому эпизоду в сентябре текущего года получил шесть лет в ИК строгого режима Асиф Исаев, который был признан судом пособником в убийстве. Такой умеренный срок он гарантировал себе тем, что заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Ильхан Алиев владел сетью ресторанов «Чинар Групп», а также производственным кооперативом «Лакомка», который контролировал солидную часть уличной торговли арбузами в Петербурге. Отсюда и соответствующее прозвище — «арбузный король».

По версии следствия, конфликт с Леонидом Колесниковым, который, как утверждается, в 1990-е тоже был вовлечен в криминальную деятельность (в 2022 году он получил 20 лет колонии строго режима по нескольким уголовным статьям — от незаконного хранения оружия и разбоя до убийств и бандитизма), возник из-за того, что тот был партнером конкурента Алиева по ресторанному бизнесу. В начале 2010-х в Петербурге произошла серия пожаров в заведениях, которые принадлежали враждующим предпринимателям. В прессе данные инциденты получили название «ресторанная война».

Андрей Кучеров