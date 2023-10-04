КТК в 2023 году отгрузит на экспорт 63,7 млн тонн нефти

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в 2023 году планирует отгрузить на экспорт 63,7 млн тонн нефти, что превышает рекордный показатель 2019 года, года на экспорт было отправлено 63,3 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cpc.ru Фото: cpc.ru

Как отметил заместитель генерального директора «КТК-К» Кайргельды Кабылдин, за девять месяцев года на морском терминале консорциума, расположенном в новороссийском селе Южная Озереевка, на 441 танкер было отгружено порядка 48,2 млн тонн нефти.

КТК эксплуатирует нефтепровод Тенгиз-Новороссийск протяженностью 1511 км - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% экспортных объемов нефти Казахстана. Мощность магистрали - 67 млн тонн нефти в год.

Наталья Решетняк

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