«Дом.РФ» на сдачу

Компания «Дом.РФ» объявила о намерении построить арендные дома для граждан в Челябинске и еще в пяти городах УрФО. В региональном центре изначально планируется построить один объект. Для его возведения в Челябинске рассматриваются площадки в районе городского зоопарка и центрального стадиона. Строительство объекта планируют начать весной 2024 года. Ряд экспертов считают эту идею перспективной из-за наличия аналогичных успешных проектов у «Дом.РФ». Другие считают концепцию арендных домов непроработанной, отмечая присутствие на рынке более интересных форматов для желающих снять жилье.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кроме Челябинска, «Дом.РФ» хочет возвести арендные дома еще в пяти городах УрФО

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Кроме Челябинска, «Дом.РФ» хочет возвести арендные дома еще в пяти городах УрФО

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Государственная корпорация «Дом.РФ» планирует построить арендные дома в Челябинске и еще пяти городах Уральского федерального округа — Екатеринбурге, Тюмени, Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. Жилье в таких объектах будет рассчитано на разные категории граждан. Об этом сообщают в госкорпорации.

В октябре прошлого года представители «Дом.РФ» и правительства Челябинской области посетили в региональном центре две площадки, потенциально подходящие для строительства доходного дома. Они расположены на улице Труда в районе городского зоопарка и центрального стадиона. Для старта проекта в Челябинске планируется выбрать одну площадку. Строительство на ней в госкорпорации планируют начать весной следующего года. Сумма инвестиций не уточняется.

«Коллеги-инвесторы, владельцы площадок рассматривают наше коммерческое предложение, соответственно, кто согласится, тот станет нашим партнером. Условия, в первую очередь, чтобы застройщик построил жилье по нашим стандартам — это отделка, меблировка, качество. Второе — это цена, по которой мы готовы приобрести этот дом, чтобы иметь возможность безубыточно сдавать квартиры»,— отмечал заместитель генерального директора «Дом.РФ» Денис Филиппов.

«Дом.РФ» с 2016 года занимается строительством домов для их сдачи в аренду: коммерческую корпоративную, льготную для отдельных категорий граждан и студенческую. Компания реализовала 22 таких проекта в десяти регионах РФ — это 13 тыс. квартир и апартаментов общей площадью почти 0,6 млн кв.м. Арендные дома, в частности, уже построены в Екатеринбурге, Москве и Воронеже.

Директор департамента корпоративных финансов инвестиционной компании «ИВА Партнерс» Артем Тузов оценивает перспективы создания арендных домов в Челябинске как высокие, поскольку «Дом.РФ» имеет успешный опыт реализации таких проектов.

«Проект уже доказал свою популярность у потребителей, а также экономическую выгоду для банка. Поэтому концепция масштабируется на другие города РФ. Успешность проекта арендных домов РФ показывает тот факт, что стоимость пая закрытого паевого инвестиционного фонда “Дом.РФ” за два года выросла в пять раз, до 5 тыс. руб.»,— рассуждает Артем Тузов. По его мнению, ставки аренды в созданных «Дом.РФ» в Челябинске домах не будут низкими.

«Проекты Дом.рф обычно ориентированы на граждан с доходами выше среднего, которые и живут в домах классом выше среднего, поэтому ставка аренды будет высокой»,— считает Артем Тузов.

Исполнительный директор компании «IBC-Недвижимость» Евгений Коротков, напротив, считает концепцию создания арендных домов «Дом.РФ» в Челябинске сырой, а их позиционирование невнятным. По его мнению, для их успешного функционирования в городе должен появиться сразу не один такой объект, а три–пять.

«На рынке есть успешные кейсы у компаний, которые реализуют понятные идеи и концепты. Например, сетевые апарт-отели и коливинги, в которых совместно проживают люди с общими интересами. Эти форматы жилья отличаются проработанной концепцией, современными стандартами обслуживания и ремонта, рядом дополнительных сервисов и опций для жителей. В их числе обслуживание номеров, наличие бассейна, зоны SPA-процедур, удобной парковки, коворкинга, кафе, кейтеринга и химчистки»,— поясняет Евгений Коротков. По его словам, созданием арендных домов в Челябинской области интересовались крупные компании, однако создать успешный тиражируемый продукт им так и не удалось.

«К сожалению, еще нет ни одного отличного показательного примера доходного дома. При этом дефицит качественного, современного арендного жилья в Челябинске есть. Льготная ипотека не закрыла полностью эту потребность. Спрос на аренду всегда будет существовать, тем более, в крупных и востребованных городах, где есть рабочие места, университеты и промышленность»,— считает Евгений Коротков.

Он отмечает, что чаще всего в Челябинске арендуют квартиры малого и среднего формата, площадью от 20 до 45 кв.м. «И реже — все, что крупнее — двух-, трех- и четырехкомнатные апартаменты и квартиры. В их число входят коливинги и апарт-отели, где площади помещений очень скромные по привычным меркам жилья»,— дополняет Евгений Коротков.

Аналитик финансовой группы «Финам» Наталия Пырьева оценивает идею развития бизнеса арендных домов положительно, отмечая его вклад в улучшение жилищных условий населения.

«Из плюсов — прозрачность и безопасность сделок для обеих сторон, привлечение инвестиций в регион, экономическое развитие. Вместе с тем это качественное улучшение арендного рынка, поскольку такие дома имеют свежий ремонт, они расположены в благоприятных районах с наличием необходимой инфраструктуры. С другой стороны, расширение централизованной аренды может снизить долю частного арендного бизнеса. Это повлияет на инвестиционную привлекательность недвижимости, поскольку многие покупают квартиры с целью последующей сдачи»,— комментирует Наталия Пырьева. По ее мнению, срок окупаемости арендных домов в Челябинске, если они будут строиться без господдержки, может составить около 12 лет.

«Стоит также иметь в виду, что в текущих условиях, когда высокие ипотечные ставки сдерживают спрос на покупку квартир, востребованность арендного жилья будет повышаться»,— добавляет Наталия Пырьева.

Михаил Бычков