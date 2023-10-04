«Личный счет»

Ведущая “Ъ FM” Дарья Надина рассказывает, как можно получать регулярный доход от инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Центробанк и ВЦИОМ внимательно следят за потребительскими настроениями россиян, инфляционными ожиданиями и их склонностью к накоплениям. Картина месяц к месяцу меняется. Так, летом граждане стали больше тратить — сказался отложенный спрос, а в сентябре задумались о подушке безопасности. Склонность к тому, чтобы начать откладывать, растет. И это факт интересный, ведь пока у большинства крупных сбережений нет. А порядка 27% граждан не откладывают совсем ничего.

При этом инструментов на рынке достаточно. Но использовать многие из них, например долгосрочные облигации, вклады или золото — удел людей, не подверженных тревожности. Между тем едва ли кто-то будет спорить, что привычка копить — самый верный способ защитить свое будущее. А главный принцип грамотных инвестиций — их регулярность. Ситуативный подход «отложу то, что останется в конце месяца» финансовые советники не приветствуют. Зато говорят, что для начала процесса важно выбрать цель: накопления на старость, подушка безопасности или определенная сумма на конкретные расходы, например, ремонт или новую машину.

Так как выработать привычку ежемесячно откладывать деньги? Одновременно копить и инвестировать, и, самое главное, пополнять и снимать средства без ограничений и потери дохода? На рынке есть несколько продуктов от разных игроков. Обратимся к ВТБ, который специально для таких целей предлагает «Счет в плюсе». Начать инвестировать можно от 1 рубля. И это удобно для тех, кто пока только формирует свои сбережения. Пополнять счет и выводить средства можно в любой момент. А следить за накоплениями просто в приложении «ВТБ Мои Инвестиции».

Деньги со «Счета в плюсе» автоматически инвестируются в особый биржевой фонд «Ликвидность». Полученный доход фонд реинвестирует, чтобы заработать еще больше денег на сделках репо. Открыть счет в приложении «ВТБ Мои Инвестиции» можно в несколько кликов через портал госуслуг. Это займет всего 5 минут.