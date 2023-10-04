Петербург станет началом нового туристического маршрута по православным святыням

Комитет по делам Арктики и представители Русского географического общества обсудили открытие нового туристического маршрута «Святые покровители Арктики», который будет начинаться в Петербурге, затем проходить через Ленобласть и заканчиваться в Карелии, сообщили в администрации города.

В основу маршрута лягут православные святыни, исторически и тематически связанные с регионами Арктики. Особое внимание уделят миссионерам, имеющим отношение к Петербургу и другим северным регионам.

Первой точкой маршрута станет Санкт-Петербургское подворье Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Затем следует остров Котлин и Кронштадсткий морской собор, далее Николо-Богоявленский собор. В Ленинградской области предусмотрена остановка в Свято-Троицком мужском монастыре Александра Свирского. В Карелии путешественники посетят Петрозаводск, Сортовалу, деревни Рауталахти и Толвуя. Там они увидят комплекс «Северная Фиваида» на берегу Ладожского озера, а также познакомятся с историей жизни одного из основателей Соловецкого монастыря Зосимы Соловецкого.

Конечная точка маршрута будет зависеть от сезона и погодных условий: ей станет либо Музей-заповедники Кижи, либо Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.

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