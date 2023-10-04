Из петербургского вуза уволили преподавателя за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Из Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени акад. И.П. Павлова уволили доцента одной из кафедр, сообщила в своем Telegram-канале депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова.

Имени преподавателя депутат в своем сообщении не приводит. Она рассказала, что к ней поступило обращение о том, что преподаватель петербургского вуза сейчас проживает в Германии и дискредитирует российскую власть и Вооруженные силы России, а также оказывает помощь Вооруженным силам Украины. Госпожа Лантратова обратилась в прокуратуру, попросив провести проверку. В прокуратуре заявили, что доцент кафедры больше не является сотрудником ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, а необоснованно выплаченные ему деньги вернулись в бюджет университета.

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