Главные новости к утру 4 октября

Спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти сместили с занимаемой должности. Предложение возглавить законодательный орган уже сделали бывшему американскому президенту Дональду Трампу.

Правительство готово в ближайшие дни частично снять запрет на экспорт дизельного топлива из-за рисков для нефтепереработки, связанных с переполнением хранилищ «Транснефти».

Американская газета The Wall Street Journal сообщает, что высокопоставленные украинские чиновники опасаются перебоев с выплатами зарплат местным госслужащим в случае прекращения или длительной приостановки финансовой помощи Киеву со стороны США.

Рособрнадзор будет собирать сведения для воинского учета об учащихся школ, колледжей и вузов. Собранные ведомством данные будут направляться в профильный государственный информресурс.

Россия ведет активные переговоры с властями Бахрейна и Кувейта о введении безвизового режима. Не исключено, что соответствующие соглашения могут быть заключены уже в ближайшие месяцы.

Национальная медицинская палата РФ недовольна качеством переподготовки на хирургов, анестезиологов и реаниматологов. Врачам других специальностей разрешили переучиваться по этим направлениям в конце 2022 года из-за дефицита кадров.

О предстоящих 4 октября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».