La Repubblica: в Венеции при падении автобуса с эстакады погиб 21 человек

Как минимум 21 человек погиб в результате аварии с автобусом на севере Италии, передает итальянская газета La Repubblica со ссылкой на данные местной префектуры. Уточняется, что еще пять человек пропали без вести. По информации итальянских властей, большинство погибших были иностранными туристами.

Авария произошла вечером 3 октября в венецианском районе Местре. В экстренных службах рассказали журналистам, что пассажирский автобус упал с эстакады на высоте 30 м на железную дорогу, проходящую вдоль трассы. Автобус работал на метане и сразу после падения загорелся, пожарные все еще пытаются потушить огонь. Число пострадавших в аварии на данный момент, по информации La Repubblica, превышает 40 человек.

По информации российского посольства в Италии, граждан России среди погибших, пострадавших и пропавших без вести при аварии не было. По информации Corriere della Sera, в упавшем на железнодорожные пути автобусе могли находиться украинские туристы, однако пока официального подтверждения этих данных не поступало.

Соболезнования от имени итальянского правительства по поводу произошедшего выразила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Итальянский президент республики Серджо Маттарелла назвал случившееся ужасной трагедией. В Венеции 4 октября будет объявлено городским днем траура по жертвам дорожно-транспортного происшествия.

Александр Кислов