Сигаретки не найдется

В Липецкой области суды начали рассматривать дела о запрете торговли табачной продукцией в нестационарных торговых объектах. По мнению властей, это поможет снизить оборот контрафактных сигарет. После наработки судебной практики планируется «массовое применение» меры. Запрет может коснуться киосков, в том числе переделанных под павильоны. В Воронеже и Тамбове власти не фиксируют нелегальной торговли в таких объектах. Участники рынка предупреждают, что подобный запрет будет способствовать росту теневого сектора. Эксперты считают «ковровую бомбардировку» неэффективным методом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Липецке могут ограничить продажу сигарет в НТО

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Липецке могут ограничить продажу сигарет в НТО

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О планах запретить через суд продажу сигарет в нестационарных торговых объектах (НТО) на отраслевой конференции «Ъ-Черноземье» «Борьба с нелегальной торговлей табаком как точка роста экономики региона» рассказала начальник отдела административной практики и контроля управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Людмила Некрасова. По ее словам, федеральный закон №15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…» и так запрещает такую торговлю, но многие участники рынка не соблюдают законодательство.

Как напомнила Людмила Некрасова, ФЗ №15 разрешает продавать табак в магазинах и павильонах, а другой закон — №381 «Об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ» — уточняет статус объектов. «Запрет не касается стационаров, которые связаны с землей, у которых есть фундамент, которые неперевозные. У нас же многие предприниматели переделали киоски в павильоны, сделали торговый зал на одного посетителя и считают, что соблюдают закон. Прокуратура сейчас с помощью экспертизы доказывает, что это именно НТО. Такие объекты внесены в схему НТО, а я как юрист читаю 15-й ФЗ так, что в таких объектах торговать нельзя»,— отметила госпожа Некрасова.

По ее словам, запрет поможет снизить нелегальную торговлю, так как именно в НТО в основном продают контрафакт. «Как-то был случай, когда из киоска три на три мы вытащили 10 тыс. пачек сигарет, это уже уголовное дело»,— рассказала Людмила Некрасова. С начала года возбуждено 144 административных дела, изъято около 15 тыс. пачек. При этом проблема в основном касается Липецка: «В области ее нет».

Запрета на торговлю власти добиваются во взаимодействии с прокуратурой. Надзорный орган подал в суд два иска в защиту неопределенного круга лиц. «Как только наработаем судебную практику, будет массовое применение»,— заверила госпожа Некрасова. Она ожидает, что первые решения будут вынесены в 2024 году:

«Табак — очень доходный бизнес. За аренду платят копейки, но товарооборот большой, предприниматели будут бороться, чтобы остаться в киосках, нам окажут достойное сопротивление».

Липецкий предприниматель, член федерального президиума Ассоциации малоформатной торговли Михаил Шведко не согласился с Людмилой Некрасовой в том, что основная масса контрафакта идет через НТО. Местное управление Роспотребнадзора уже «разносит безосновательные предупреждения» с требованием прекратить продажу сигарет. «Мы будем оспаривать, уже подали заявление в ведомство, ждем реакции, до решения суда вопрос о торговле не должен так подниматься»,— объяснил он. По его оценке, запрет затронет более половины рынка: в регионе работают свыше 1 тыс. объектов НТО, из которых больше 500 «так или иначе» торгуют табачной продукцией.

«Сейчас нелегальный торговец может купить пачку условно за 60 руб. и продать за 90, то есть заработает 30. А легальный продает за 150 руб. и зарабатывает 10. Спрос на незаконную продукцию выше, так как цена на нее ниже, а зарабатываешь ты на ней в три раза больше. Надо сделать, чтобы прибыль легального бизнеса была такой же. Это был бы серьезный удар по экономической составляющей контрабанды, не будет смысла продавать ее»,— предложил господин Шведко.

С ним согласен президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. По его словам, «странные административные инициативы» кроме Липецка зафиксированы также в Краснодаре, Ростове и Пензе. «Я участвовал в написании 15-го ФЗ, в нем сказано, что в павильонах торговать можно. Сейчас кто-то с помощью казуистики хочет задним числом изменить это»,— считает господин Максимов.

Он назвал решение липецких властей «неправильным»: «Табак — важная часть оборота точек, удар по трафикообразующей группе будет неприятный и болезненный. Это выдавливание легального бизнеса, который работает на небольшой марже. Минусы понятны, а плюсов для государства, граждан и бизнеса нет. Нелегалам будет проще работать. Это неуважение к предпринимателям, которые вложились, чтобы официально работать».

Руководитель управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Воронежа Алексей Рыженин не наблюдает нелегальной торговли сигаретами в местных НТО. По его словам, в городе есть 97 мест для НТО по реализации табачной продукции, и все они соответствуют законодательным требованиям: «Конечно, есть ограниченные площади, например 12 кв. м, там торговый зал небольшой. Но у нас идет реконструкция НТО, меняем их внешний вид и интерьер».

«Можем предположить, что кто-то, возможно, на определенном уровне злоупотребляет, но пока мы не выявили. Если же запретить легальную торговлю, то бизнес уйдет в тень»,— согласился господин Рыженин.

Замначальника управления по развитию предпринимательства и торговли тамбовского минпромторга Сергей Попов также не видит нарушений в работе НТО. В регионе продолжается работа по организации таких объектов: «Может, что-то выявим».

Директор по защите оборота легальной продукции Центра развития перспективных технологий Максим Курганский считает, что «ковровую бомбардировку» применять не стоит: «Система маркировки дает возможность выявлять нелегальные компании, кошмарить легальный бизнес не надо». По его мнению, эффективна будет и финансовая ответственность. «Введение оборотных штрафов серьезно изменит ситуацию, пока штрафы небольшие»,— пояснил он. По данным господина Курганского, в пяти регионах Черноземья (на конференции не было речи только о Белгородской области) выросло число легальных точек по продаже сигарет, рынок постепенно обеляется.

Руководитель межрегионального движения по борьбе с контрафактной продукцией Денис Терсков также предложил не грести всех под одну гребенку. «Тут есть другие проблемы, мало кто работает "вбелую" — ИП или не оформлен, или оформлен непонятно на кого, платежи идут без касс — наличкой или онлайн. А межведомственного взаимодействия органов не хватает. Они не могут собраться по одному делу и отработать его от и до»,— добавил он.

По данным АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции», во втором квартале в Черноземье потери федерального бюджета от незаконной торговли табаком составили 1,092 млрд руб. В Воронежской области недосчитались минимум 390,8 млн, в Орловской и Тамбовской — по 188,7 млн, в Липецкой — 178 млн, в Курской — 145,3 млн. В России в целом потери составили 26,4 млрд. В основном продукция идет из Белоруссии, на которую приходится 90,9% ввоза из стран ЕАС. Остальные доли — у Армении (6,8%), Казахстана (2,2%) и Киргизии (0,1%).

С начала года на территории Курской таможни (включает Курскую и Орловскую области) выявлено более 53 тыс. нелегальных пачек, Воронежской (Воронежская, Липецкая и Тамбовская области) — около 4 тыс. Замначальника службы таможенного контроля после выпуска товара Центрального таможенного управления Андрей Клименко отметил, что это скромные масштабы по сравнению с другими территориями, но «работа была трудоемкая».

Александр Прытков