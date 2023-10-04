«Сегодня запрос на это есть»

Руководство Челябинской области выступило за ужесточение контроля за предприятиями, регулярно нарушающими природоохранное законодательство и избегающими за это ответственности. По словам губернатора Алексея Текслера, для этого необходимы изменения нормативно-правовой базы. Эксперты назвали инициативу об ужесточении природоохранного законодательства обоснованной, отмечая, что зачастую организации получают за неисполнение законов небольшие для них штрафы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр экомониторинга Челябинской области работает с 2017 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Центр экомониторинга Челябинской области работает с 2017 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Власти Челябинской области считают необходимым усилить контроль за работой предприятий, допускающих регулярные нарушения природоохранного законодательства. Для этого необходимо изменение действующего законодательства. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер по итогам выездного заседания Научно-технического совета Росприроднадзора.

По словам главы региона, привлечение к ответственности предприятий за экологические нарушения сегодня является сложной бюрократической процедурой. «У нас, наверное, самая продвинутая в стране система экомониторинга, которая позволяет наблюдать за экологической ситуацией в Челябинске и Магнитогорске, но нужно двигаться дальше. Да, мы видим проблему, но, чтобы принять решение, к примеру, о прекращении деятельности предприятия-загрязнителя — это очень сложная бюрократическая процедура,— подчеркнул Алексей Текслер.— Мы это обсудили и договорились о том, что необходимо вносить изменения в законодательство. Сегодня совершенно точно есть на это запрос, чтобы экологическая ситуация, в частности в Челябинске, улучшалась».

Губернатор отметил, что, несмотря на наличие предприятий, «к которым остаются вопросы», в регионе ведется методичная работа по улучшению экологической ситуации. Примером этого он назвал деятельность системы экологического мониторинга качества атмосферного воздуха.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова на заседании Научно-технического совета отметила, что в ближайший год ведомство будет более активно заниматься предприятиями, которые не спешат реализовывать экологические программы. «Мы будем прилагать усилия к неслышащим»,— цитирует госпожу Радионову пресс-служба правительства области. В целом она отметила, что видит запрос жителей Челябинской области на улучшение ситуации с экологией и предпринимаемые в этом направлении шаги.

«Мы видим, как регион последовательно, качественно и тщательно занимается вопросами экологии, без хайпа, без лишней суеты или медлительности. И, наверное, это один из самых передовых регионов, который достиг реальных на сегодняшний момент успехов. Мы говорим о реализации национального проекта “Экология”, в первую очередь проектов “Чистая страна”, “Чистый воздух”. Здесь не принято замалчивать проблемы»,— считает Светлана Радионова. Действующую в регионе систему мониторинга атмосферного воздуха она назвала лучшей в стране.

Идею ужесточения природоохранного законодательства поддержал председатель комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии и природопользованию Михаил Махов. «Это серьезная проблема, которая кроется в сложности нормативно-правовой базы. Мы видим, как зачастую на предприятия не накладываются весомые санкции за неисполнение законов и они отделываются формальными штрафами. В то же время систематические нарушения довольно трудно оформлять и доказывать в суде. И зачастую организации выигрывают дела о привлечении к ответственности за них в судах, поскольку они в состоянии позволить себе опытных дорогостоящих юристов. Ситуация осложняется тем, что сегодня продолжает действовать мораторий на плановые проверки бизнеса»,— пояснил Михаил Махов.

Экоактивист Дмитрий Закарлюкин отметил, что привлечь к ответственности предприятия за нарушения часто мешают ограниченные полномочия сотрудников Росприроднадзора в Челябинской области. «Местным сотрудникам необходимо согласовывать проверки предприятий региона с Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора. Закономерно, на это уходит время, за которое нарушителям удается избежать ответственности либо допустить другие нарушения»,— считает Дмитрий Закарлюкин.

Челябинск и Магнитогорск являются участниками проекта «Чистый воздух». Согласно его целям, по итогам 2024 года региональный центр должен снизить выбросы на 45% к уровню 2017 года, Магнитогорск — на 25%. В процессе реализации проекта для контроля за качеством атмосферного воздуха был создан центр экологического мониторинга. Он включает в себя стационарные посты мониторинга загрязнений в региональном центре и Магнитогорске, а также передвижные лаборатории. В дальнейшем сеть планируется расширить на другие промышленные города региона. Как ранее сообщал замгубернатора Челябинской области Александр Козлов, в 2022 году в региональном центре выбросы в атмосферный воздух снизились на 21,7% по сравнению с 2021-м, в Магнитогорске — на 7,9%.

Михаил Бычков