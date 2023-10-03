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В Богородске два бывших бойца ЧВК «Вагнер» задержаны после угроз «всех зарезать»

Два бывших бойца ЧВК «Вагнер» были задержаны в Богородске после угроз посетителям цветочного магазина. По данным полиции, вызов поступил от продавца этой торговой точки. Она сообщила, что неизвестный мужчина в магазине угрожал всех зарезать, при этом периодически демонстрировал нож.

Прибывшим на вызов сотрудникам полиции продавец указала на двух мужчин в камуфляжной форме с шевронами ЧВК «Вагнер». Мужчины были задержаны. В ходе разбирательства установлено, что они в составе ЧВК принимали участие в специальной военной операции на Украине. На данный момент у них заключен контракт с Минобороны РФ, они проходят службу в военной части, приписанной к Росгвардии.

После разбирательства бойцы были переданы заместителю командира батальона по воспитательной части. Материал о происшествии в дальнейшем будет направлен в военную комендатуру.

Андрей Репин

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