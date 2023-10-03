Россельхознадзор обнаружил ДНК свиньи в халяльной колбасе «Рависа»

В халяльной колбасе ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» (Челябинская область) выявлена ДНК свиньи. Фальсифицированная продукция обнаружена в магазинах Екатеринбурга, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Свердловской области.

Сотрудники надзорного ведомства и общественной организации «Комитет общественного контроля» в конце сентября отобрали пробы мясной продукции в магазинах в рамках мониторинга пищевой безопасности. Лабораторные исследования выявили фальсифицированную колбасу, изготовленную индивидуальным предпринимателем С.В. Карамышевой и ООО «Равис — птицефабрика Сосновская». В изделиях «вареная колбаса Мусульманская» и «Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль» обнаружена ДНК свиньи.

«Россельхознадзор уведомил производителей о несоответствии указанных на маркировке товара сведений и фактического состава продукции. Предприятиям выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства РФ»,– говорится в официальном сообщении ведомства. Кроме того, информацию о нарушителях готовят для передачи в областную прокуратуру для принятия административных мер.

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