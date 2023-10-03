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Алексей Богодистов вступил в должность главы Геленджика

Алексей Богодистов вступил в должность главы Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Господин Богодистов был переизбран на пост главы курорта в конце сентября текущего года в ходе первого заседания сессии городской думы нового созыва. Впервые главу города избрали на пост в 2018 году.

Алексей Богодистов родился в 1981 году в Геленджике. В 2006 году окончил Таганрогский государственный радиотехнический университет. В период с 2006 по 2018 год являлся владельцем и генеральным директором компании «Бак-Гигант». С 2013 года является депутатом гордумы Геленджика.

Анастасия Донскова

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