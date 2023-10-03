Около нижегородского драмтеатра в клумбе обнаружен труп
В клумбе около драмтеатра в центре Нижнего Новгорода днем 3 октября обнаружен труп. Как сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье», тело уже накрыто тканью.
Фото: Владимир Зубарев, Коммерсантъ
Предположительно, тело лежит в этом месте с утра. На месте происшествия работают представители правоохранительных органов. В пресс-службах регионального управления СК РФ и городского УМВД пока не комментируют ситуацию.
Отметим, клумба, в которой обнаружено тело, находится на центральной пешеходной улице Нижнего Новгорода — Большой Покровской.