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Около нижегородского драмтеатра в клумбе обнаружен труп

В клумбе около драмтеатра в центре Нижнего Новгорода днем 3 октября обнаружен труп. Как сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье», тело уже накрыто тканью.

Фото: Владимир Зубарев, Коммерсантъ

Фото: Владимир Зубарев, Коммерсантъ

Предположительно, тело лежит в этом месте с утра. На месте происшествия работают представители правоохранительных органов. В пресс-службах регионального управления СК РФ и городского УМВД пока не комментируют ситуацию.

Отметим, клумба, в которой обнаружено тело, находится на центральной пешеходной улице Нижнего Новгорода — Большой Покровской.

Владимир Зубарев

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