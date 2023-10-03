К мошенничеству добавили налоги

ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило в отношении бывшего врио генерального директора АО «Распределительная сетевая компания» Черкесск Умара Казиева уголовное дело по статье о неуплате налогов. Это второе дело бывшего энергетика, который уже три года находится в федеральном розыске. В 2020 году его обвинили в мошенничестве на сумму более 670 млн руб. Дело еще одной фигурантки — бывшего главного бухгалтера компании Диляны Атаевой — в мае 2023 года было направлено в суд Черкесска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Уголовное дело о неуплате налогов «путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенной в особо крупном размере» (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), было возбуждено по материалам УЭБиПК МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Проверка проводилась после обращения ПАО «Россети Северный Кавказ» в главное управление МВД по СКФО, в котором говорилось об уклонении АО РСК от платежей по договору. ПАО в итоге было признано потерпевшим по делу.

Как сообщили в Следственном комитете, Умар Казиев, «достоверно зная, что АО РСК заключены фиктивные договоры о приобретении товаров (работ, услуг) с рядом аффилированных организаций» в налоговых декларациях за 2017–2020 годы «умышленно включил в состав вычетов по налогу на добавленную стоимость суммы НДС по мнимым операциям». Таким образом он уклонился от уплаты налога на сумму свыше 205 млн руб. В настоящий момент, по данным СКР, по этому уголовному делу «проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления».

В 2020 году в отношении господина Казиева было возбуждено первое уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере, «сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности» (ч. 7 ст. 159 УК РФ). Согласно материалам уголовного дела, Умар Казиев «совместно с главным бухгалтером компании Диляной Атаевой и иными лицами» с января 2017 по июнь 2020 года намеренно не исполнял договорные обязательства по договору оказания услуг по передаче электрической энергии перед ПАО «Россети Северный Кавказ», «задерживая авансовые платежи и погашая счета не в полном объеме». Средства, собранные с потребителей Черкесска, в то же время переводились на расчетные счета аффилированных с распределительной компанией организаций.

В результате преступных действий руководства сетевой компании за два с половиной года поставщик электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ» не получил от АО РСК более 678 млн руб.

В ходе расследования Умару Казиеву были предъявлены новые обвинения в изготовлении поддельных документов для «неправомерного перевода денежных средств» (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и по двум эпизодам покушения на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Задержать господина Казиева по горячим следам, правда, не удалось — он скрылся от следствия, был объявлен в федеральный, а затем в международный розыск, поскольку успел выехать за рубеж.

По решению суда бывший энергетик был заочно помещен под стражу.

Главный бухгалтер предприятия АО «Распределительная сетевая компания» Черкесск Диляна Атаева тогда же была помещена под домашний арест.

Дело госпожи Атаевой, которая «по указанию своего начальника» Умара Казиева перевела принадлежащие «Россетям» средства на счета аффилированных фирм и ИП, в мае 2023 года было передано в суд Черкесска для рассмотрения по существу.

Александра Ларинцева, Пятигорск