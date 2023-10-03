На Кубани запустят импортозамещение медизделий и нефтегазового оборудования

На Кубани запустят импортозамещающие производства медицинских изделий и мобильной блочно-модульной цементировочной установки. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На создание производства одноразовых медицинских катетеров и специальных изделий в Северском районе направят 184 млн руб. Выпуском продукции займется компания «Апрель».

«Сегодня более 50% такой продукции на российский рынок поставляют из-за рубежа. Запуск производства в нашем крае позволит покрыть часть потребностей медицинских учреждений, а также создать более 40 новых рабочих мест»,— отметил министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько.

Еще один заем в размере 100 млн руб. одобрили предприятию «Нефтемаш». Компания наладит выпуск блочно-модульной цементировочной установки для нефтегазового комплекса.

В общей сложности экспертный совет Фонда развития промышленности Краснодарского края принял решение поддержать кубанских производителей на сумму 338,5 млн руб. Деньги, среди прочих, направят абинскому предприятию «Континенталь», планирующему запуск новой линии консервирования овощей (31 млн руб.). Еще 10 млн руб. поступят обувной компании «Бовебум» на модернизацию производства.

Анастасия Донскова

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