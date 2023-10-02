На Звездинке нашли заповедное место

Администрация Нижнего Новгорода расселяет двухэтажный дом по адресу Звездинка, 40/51. Еще в 2016 году его определили под снос как аварийное жилье, но градозащитники и эксперты говорят, что сносить его нельзя. По их мнению, дом на Звездинке является ценным объектом исторической градостроительной среды. Областное агентство АСИРИС предложило сохранить это здание, чтобы включить его в состав будущего исторического квартала вокруг католической церкви Успения Пресвятой Девы Марии. Восстановить старый дом предлагают за счет потенциальных инвесторов, а в «Студеном квартале» также планируется восстановить католический костел и историческую усадьбу купца Щелокова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как выяснил «Ъ-Приволжье», планы администрации Нижнего Новгорода, расселяющей аварийный дом на улице Звездинка, 40/51, изменились. Ранее двухэтажный особняк 1916 года постройки предназначался под снос по городской программе расселения ветхого и аварийного жилья. Аварийным и подлежащим сносу чиновники его признали еще в 2016 году. Однако теперь после расселения старый дом планируется передать в областную собственность и восстановить. Здание после реконструкции может стать частью исторического квартала («Студеный квартал»), который планируется создать в районе католической церкви Успения Пресвятой Девы Марии.

В декабре 2022 года глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев издал постановление, в соответствии с которым земельный участок и помещения дома на Звездинке, 40/51 должны быть изъяты под муниципальные нужды. В здании насчитывается семь квартир, а на первом этаже расположены ателье и пункт выдачи заказов, который два дня назад съехал, оставив объявление о том, что переезд связан с предстоящим сносом дома.

Однако областное агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды (АНО АСИРИС) в письме мэру Нижнего Новгорода попросило изменить формулировки в ранее изданных постановлениях.

По данным АСИРИСа, определенный под снос старый дом входит в охранную зону объекта культурного наследия «Усадьба М. Н. Щелокова» и является «ценным объектом» исторической градостроительной среды.

Поэтому, по мнению экспертов агентства, он не может быть снесен. По данным АСИРИСа, аварийный дом сохранил ценные элементы композиционной структуры фасада, стилистики и декора, которые могут быть восстановлены. В связи с этим, а также и необходимостью поиска возможных инвесторов в восстановление дома после его расселения АНО АСИРИС попросило городскую администрацию признать дом аварийным, но подлежащим реконструкции.

Вложиться в восстановление старого дома предложат потенциальным инвесторам, которые захотят поселиться в «Студеном квартале». О его создании ранее «Ъ-Приволжье» рассказывал директор АНО АСИРИС Илья Лагутин. По его словам, католический квартал на Студеной улице будет создаваться по аналогии с уже существующим в Нижнем Новгороде кварталом православной Церкви Трех Святителей, где частному бизнесу предложено восстанавливать историческую застройку и приспосабливать старые дома под современное использование: офисы, общепит и предприятия культуры и сферы услуг. Аналогичную работу планируется запустить и в отношении квартала на Студеной улице близ католической церкви.

«Там, где здания уже признаны аварийными или находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, решается вопрос с расселением. Если у здания есть другие собственники, перед ними ставится задача по приведению его в надлежащее состояние. Стоит задача создать новую точку притяжения в историческом стиле», — отмечал Илья Лагутин. Пока расселение жителей дома на Звездинке, 40/51 не завершено.

По словам советника директора АСИРИСа Анны Давыдовой, также обсуждается вопрос о достройке костела в «Студеном квартале». Действующая церковь Успения Пресвятой Девы Марии сегодня расположена в здании бывшей конюшни. При этом рядом с усадьбой стоит недостроенное как культовый объект здание католического костела (ул. Студеная,8). В советские годы в нем размещались различные организации.

Сейчас здание несостоявшегося католического храма занимают офисы полиграфических компаний, Нижегородский центр научно-технической информации и филиал Российского энергетического агентства Минэнерго. Как рассказала Анна Давыдова, в АСИРИСе и органах власти обсуждается идея переселить эти организации и переделать здание именно в костел.

Летом нижегородская администрация начала процедуру изъятия помещений у собственников в самой усадьбе М. Н. Щелокова (ул. Студеная, 10а). Она признана аварийным домом в мае 2018 года, в ней планируется провести реконструкцию. Усадьба построена в 1890–1903 годах и является объектом культурного наследия. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде планируется создать три исторических квартала, связанных с различными религиозными конфессиями: православный квартал Церкви Трех Святителей, «Студеный квартал» и исторический квартал нижегородской синагоги.

Андрей Репин