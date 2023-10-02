«Автобан» выходит на большую дорогу

Правительство Нижегородской области завершило длившиеся почти год переговоры по строительству дублера проспекта Гагарина с ООО «Концессионная строительная компания №11» (КСК №11, дочернее общество крупной дорожно-строительной компании «Автобан»). Власти согласовали параметры концессии в двух вариантах. Если получится включить проект автодороги в федеральную программу со средствами из бюджета РФ, то планируется реализовать проект дороги стоимостью около 100 млрд руб. с мостом через Оку. В этом случае максимальные обязательства Нижегородской области по платежам концедента могут составить до 162 млрд руб. в течение 25 лет. Без наличия федеральной поддержки концессионер и регион будут строить более дешевый и усеченный вариант дублера без моста, а для окупаемости вложений и затрат на эксплуатацию дороги ее планируется сделать платной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Потенциальный концессионер задал направление для строительства дороги-дублера

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Потенциальный концессионер задал направление для строительства дороги-дублера

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Губернатор Глеб Никитин согласовал проект концессионного соглашения по строительству дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде с ООО КСК №11, дочерней компанией ДСК «Автобан». Переговоры с потенциальным концессионером, начавшиеся в ноябре прошлого года, в областном правительстве признали завершенными, а проект концессии одобрен «на иных условиях», которые окончательно будут сформированы после утверждения госэкспертизой проектно-сметной документации по строительству автодороги и разработки рабочего проекта. Нижегородское правительство объявило конкурс и опубликовало проект концессионного соглашения, чтобы и другие потенциальные участники могли подать заявки: их прием завершится 13 ноября.

Как рассказал гендиректор КСК №11 Дмитрий Стерлягов, они рассчитывают подписать с Нижегородской областью концессионное соглашение, получить от региона готовую проектную документацию и начать строительные работы уже в конце этого года.

Всего по проекту соглашения на строительство общегородской автодороги отводится четыре с половиной года.

При этом стороны предварительно просчитали две финансовых модели — с участием федерального бюджета и без него. Если региональным властям удастся до мая 2024 года добиться включения дублера проспекта Гагарина в федеральную госпрограмму «Развитие транспортной системы» и получить из бюджета софинансирование ГЧП, тогда будет выполнен проект четырехполосной дороги длиной 12,8 км с развязками и мостом через Оку. По расчетам КСК №11, ее стоимость в этом случае может составить 100,9 млрд руб. (средства компании плюс бюджетный капитальный грант). Кроме того, регион как концедент в перспективе 2028–2053 годов будет возмещать концессионеру понесенные им затраты, в то числе на содержание дороги-дублера.

В этом случае по предложению компании максимальные выплаты Нижегородской области могут составить до 162 млн руб. за 25-летний период возврата инвестиций в период эксплуатации построенной дороги.

Более дешевый и усеченный вариант проекта рассчитан в том случае, если средства из федерального бюджета привлечь в ГЧП не получится, и регион с концессионером будут рассчитывать только на свои ресурсы.

В этом случае затраты на строительство составят, по мнению концессионера, 61,5 млрд руб. с исключением из концессии четвертой очереди дублера. Сама автотрасса будет короче — ее протяженность составит 9 км. По этому варианту в КСК №11 рассчитали общую сумму возврата затрат концессионера на этапе эксплуатации дороги в 105 млрд руб.

Также по проекту концессионного соглашения четвертая очередь дороги-дублера предусматривает строительство моста через Оку длиной чуть более километра, чтобы соединить территорию перспективного жилищного развития города в районе Новинок с Автозаводским районом. Впрочем, в ООО КСК №11 отметили, что мост через Оку в их концессионный проект не вошел и Нижегородская область сможет его построить только при наличии финансирования из федерального бюджета.

Оперативно получить комментарии областных чиновников по будущей концессии не удалось.

Новая автодорога должна существенно разгрузить ключевую магистраль Нижнего Новгорода — проспект Гагарина — на участке с самым интенсивным движением: от улицы Ларина до развязки в Ольгино. А пятый мост через Оку позволит улучшить транспортную связь жилых и промышленных кварталов Автозаводского и Ленинского районов с нагорной частью города.

«Дублер проспекта Гагарина — это долгожданный проект, который решит накопившиеся годами проблемы в логистике между сразу несколькими крупными районами города. Правительством области была проведена большая подготовительная работа для формирования проекта концессионного соглашения. Уже через четыре с половиной года нижегородцы получат новую и качественную магистраль», — пообещал и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Для возврата частных инвестиций проезд по будущей дороге-дублеру могут сделать платным — рассматривается возможность сбора платы с автомобилистов по технологиям «барьерного, безбарьерного или смешанного типа».

В проекте концессионного соглашения тариф за проезд рассчитали еще по ценам 2021 года от 8 до 24 руб. за километр новой дороги — в зависимости от вида и массы транспортного средства. Однако плата за проезд будет подлежать индексации.

Роман Кряжев