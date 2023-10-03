Комплекс Ленмашзавода уйдет с молотка

Ханты-мансийский предприниматель Ильфат Галимьянов выставил на продажу ООО «Приволжская Технологическая Компания» (ПТК, г. Нижневартовск), которому принадлежит производственный комплекс бывшего Ленинградского машиностроительного завода в промзоне «Предпортовая» (Московский район Петербурга). Эксперты полагают, что актив вызовет интерес у потенциальных покупателей, так как на рынке города производственных комплексов в продаже мало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Российский аукционный дом» Фото: АО «Российский аукционный дом»

В пресс-службе Российского аукционного дома, который выступает организатором торгов, отметили, что причина продажи — непрофильность для бенефициара данного актива. Аукцион состоится 17 ноября 2023 года. Стартовая цена — 550 млн рублей. Комплекс расположен в промышленной зоне «Предпортовая» (4-й Предпортовый проезд, дом 2). Он включает в себя три земельных участка общей площадью 4,9 га с расположенными на них административным зданием (1,6 тыс. кв. м) и производственными цехами (12,5 тыс. кв. м). Инженерные коммуникации проведены (есть котельная). Как пояснили в РАД, ранее здесь размещался Ленинградский машиностроительный завод, выпускающий подъемные установки для освоения и ремонта нефтегазовых скважин. Согласно документации, ПТК стала владельцем данного производственного комплекса с 6 декабря 2021 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром ПТК является бизнесмен Ильфат Галимьянов. Он также выступает собственником девяти компаний, работающих в нефтегазовом секторе Ханты-Мансийского округа (АО «СНПХ», ООО «Югранефтеразведка Восток», ООО «Югранефтеразведка Запад» и пр.).

Станислав Алексеенко, руководитель отдела строительного аудита и управления проектами NF Group в Санкт-Петербурге, отметил, что заявленная стартовая стоимость может быть достаточно интересна потенциальному покупателю, так как в текущей ситуации инвестиции только в строительство сопоставимого по площади производственного корпуса с кран-балкой могут составлять более 1,4 млрд рублей. «Даже с учетом амортизации и при необходимости инвестиций в капитальный ремонт и приспособление такой объект может оказаться выгоднее нового строительства (безусловно, не для всех типов производств)»,— говорит эксперт.

Эксперты сходятся во мнении, что объект расположен очень удачно — на пересечении крупных автомобильных магистралей: до Московского шоссе 2,5 км, до Пулковского — 1 км. В 500 м от территории проходят железнодорожные пути. Кроме того, на предлагаемом земельном участке можно построить при необходимости дополнительные площади.

«Состояние объекта можно назвать удовлетворительным, имеющиеся здания требуют реконструкции. В текущем виде — ставка на отапливаемые подобные объекты в городе составляет 420–470 рублей за квадратный метр в месяц (в том числе НДС и OPEX). Это, скорее всего, вынужденная продажа, поскольку объект для компании непрофильный и требующий капитальных вложений. Подобные предложения в городе можно пересчитать по пальцам, однако структура продажи (приобретение долей в юридическом лице) не позволяет использовать кредитные деньги. Это, вероятно, удлинит срок экспозиции объекта. Но спрос все равно будет, поскольку производственных комплексов в продаже на данный момент очень мало. Покупателем может стать производственная компания, которой требуется расширение мощностей. Размер инвестиций будет завесить от потребностей конечного пользователя комплекса. Нужно отметить, что стоимость оборудования за последний год выросла в среднем на 20–30%»,— считает Кирилл Вечер, старший консультант департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers.

Филипп Чайка, партнер, руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости IPG.Estate, также отмечает, что таких объектов в продаже мало. «Площадь участка позволяет построить дополнительные мощности под собственные нужды или для спекулятивной деятельности. Сам комплекс зданий универсален и адаптивен под деятельность компаний различного профиля»,— добавляет эксперт.

«На доведение производственных мощностей до нужной кондиции потребуются вложения. Они будут зависеть от того, какое там будет производство — но, очевидно, речь будет идти о значительных вложениях, это более сотни миллионов рублей, но вполне возможно, что если процент износа оборудования и инфраструктуры невысокий, то новый собственник сможет продать оборудование по выгодным рыночным ценам, чем частично компенсирует расходы»,— замечает Дмитрий Жарский, директор экспертной группы Veta.

Алла Михеенко