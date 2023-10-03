Управляющий знает меру

По решению арбитражного суда Башкирии арестованы счета и вклады бывшего владельца ГК «Госстрой», экс-депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова и его супруги Татьяны Бадиковой в пределах 813 млн руб. Арест наложен в рамках обеспечительных мер о привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности по обязательствам компании группы ООО «Городские проекты», которое взялось, но не достроило ЖК «Московский» в квартале улиц Сун-Ян-Сена, Айской и Большой Московской в Уфе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии арестовал средства, лицевые счета и вклады, принадлежащие ООО «Госстрой-менеджмент», его бывшему владельцу и застройщику, экс-депутату горсовета Уфы Кириллу Бадикову и Татьяне Бадиковой в пределах 813 млн руб.

С заявлением о принятии обеспечительных мер обратился конкурсный управляющий ООО «Городские проекты» (входило в группу компаний «Госстрой» Кирилла Бадикова) Ильдар Ахметьянов. Он просит привлечь солидарно к субсидиарной ответственности на 813 млн руб. Кирилла и Татьяну Бадиковых, их троих несовершеннолетних детей, бывшего финансового директора «Госстрой-менеджмент» Павла Степанова, экс-гендиректора ООО «Башнафтатранс» Игоря Тюрина, а также возглавляемые ими компании.

Как писал «Ъ-Уфа», в январе 2022 года «Городские проекты» были признаны банкротом. Компания наряду с ООО «Высотки», ООО «Литер 4», ООО «Зеленая роща» (также входили в ГК «Госстрой») строила ЖК «Московский» в квартале улиц Сун-Ян-Сена, Айской и Большой Московской, который не был завершен. Кирилл Бадиков, Павел Степанов и Игорь Тюрин обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2013–2021 годах топ-менеджеры под видом строительства многоквартирных домов заключали договоры паенакопления, уступки права требования и участия в долевом строительстве. Как считает гособвинение, обвиняемые похитили не менее 1,1 млрд руб. Уголовное дело слушается в Октябрьском райсуде Уфы. Вину подсудимые не признают.

Ильдар Ахметьянов в качестве обоснования необходимости принятия обеспечительных мер указал, что их цель — пополнение конкурсной массы должника. «Непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности, а также привести к причинению значительного ущерба кредиторам должника»,— говорится в материалах дела.

Ранее обеспечительные меры в виде ареста счетов на общую сумму около 2,8 млрд руб. были наложены в рамках привлечения ответчиков к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Герал» (входил в ГК «Госстрой», выступал застройщиком ЖК «Белая река» в Уфе в Кузнецовском затоне), ООО «Госстрой-стандарт» (строил ЖК «Дом на Ленина»), «Высоток», «Литера 4» и «Зеленой рощи».

Ответчики просили в удовлетворении заявления отказать. Представитель Татьяны Бадиковой в суде пояснил, что на содержание имущества и детей необходимо ежемесячно около 620 тыс. руб., в связи с чем просил не налагать арест на эту сумму. Ильдар Ахметьянов возразил, что в рамках нескольких дел по другим компаниям эти средства уже были исключены из-под ареста. По подсчетам «Ъ-Уфа», исключено около 2 млн руб. ежемесячно.

Суд счел, что заявленные обеспечительные меры соответствуют предмету заявленных требований и его размеру, обоснованны и обеспечивают баланс интересов сторон, направлены на предотвращение уменьшения активов. Вероятность причинения заявителю, должнику и кредиторам значительного ущерба в случае непринятия обеспечительных мер высока, отметил суд. «При удовлетворении судом заявления о привлечении к субсидиарной ответственности необходимо обеспечить возможность своевременного пополнения конкурсной массы за счет средств субсидиарного должника. В противном случае утрачивается экономический смысл привлечения к субсидиарной ответственности»,— говорится в определении.

Ильдар Ахметьянов сообщил «Ъ-Уфа», что считает высокой вероятность привлечения ответчиков к субсидиарной ответственности, однако шансов реально взыскать эти средства практически нет. «Имущество арестовано приблизительно на сумму около 100 млн руб.»,— сообщил господин Ахметьянов.

По словам адвоката Руслана Евсюкова, представляющего в суде интересы Бадиковых, подмосковная группа компаний «Садовое кольцо» (выступала инвестором по достройке проблемных объектов «Госстроя») также должна быть привлечена к субсидиарной ответственности в размере стоимости полученных от «Госстроя» активов на общую сумму 2 млрд руб. «“Садовое кольцо”, которое должно было достроить объекты, не исполнило в полной мере свои обязательства, что привело к банкротству компаний “Госстроя”»,— заявил господин Евсюков.

Управляющий партнер адвокатской конторы «Сотниковы и партнеры» Сергей Сотников полагает, что оспорить это определение суда можно, но «перспективы зависят от тех доказательств неразумности и необоснованности мер, которые представят суду ответчики». «Прогноз о перспективах привлечения к субсидиарной ответственности на этом этапе делать рано. Да, практика сейчас строга к контролирующим лицам, но все зависит от позиции защиты и тех доказательств, которые будут представлены суду»,— отметил эксперт.

Влада Шипилова