Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Управляющий знает меру

Суд арестовал средства четы Бадиковых на 813 млн рублей

По решению арбитражного суда Башкирии арестованы счета и вклады бывшего владельца ГК «Госстрой», экс-депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова и его супруги Татьяны Бадиковой в пределах 813 млн руб. Арест наложен в рамках обеспечительных мер о привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности по обязательствам компании группы ООО «Городские проекты», которое взялось, но не достроило ЖК «Московский» в квартале улиц Сун-Ян-Сена, Айской и Большой Московской в Уфе.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии арестовал средства, лицевые счета и вклады, принадлежащие ООО «Госстрой-менеджмент», его бывшему владельцу и застройщику, экс-депутату горсовета Уфы Кириллу Бадикову и Татьяне Бадиковой в пределах 813 млн руб.

С заявлением о принятии обеспечительных мер обратился конкурсный управляющий ООО «Городские проекты» (входило в группу компаний «Госстрой» Кирилла Бадикова) Ильдар Ахметьянов. Он просит привлечь солидарно к субсидиарной ответственности на 813 млн руб. Кирилла и Татьяну Бадиковых, их троих несовершеннолетних детей, бывшего финансового директора «Госстрой-менеджмент» Павла Степанова, экс-гендиректора ООО «Башнафтатранс» Игоря Тюрина, а также возглавляемые ими компании.

Как писал «Ъ-Уфа», в январе 2022 года «Городские проекты» были признаны банкротом. Компания наряду с ООО «Высотки», ООО «Литер 4», ООО «Зеленая роща» (также входили в ГК «Госстрой») строила ЖК «Московский» в квартале улиц Сун-Ян-Сена, Айской и Большой Московской, который не был завершен. Кирилл Бадиков, Павел Степанов и Игорь Тюрин обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2013–2021 годах топ-менеджеры под видом строительства многоквартирных домов заключали договоры паенакопления, уступки права требования и участия в долевом строительстве. Как считает гособвинение, обвиняемые похитили не менее 1,1 млрд руб. Уголовное дело слушается в Октябрьском райсуде Уфы. Вину подсудимые не признают.

Ильдар Ахметьянов в качестве обоснования необходимости принятия обеспечительных мер указал, что их цель — пополнение конкурсной массы должника. «Непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности, а также привести к причинению значительного ущерба кредиторам должника»,— говорится в материалах дела.

Ранее обеспечительные меры в виде ареста счетов на общую сумму около 2,8 млрд руб. были наложены в рамках привлечения ответчиков к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Герал» (входил в ГК «Госстрой», выступал застройщиком ЖК «Белая река» в Уфе в Кузнецовском затоне), ООО «Госстрой-стандарт» (строил ЖК «Дом на Ленина»), «Высоток», «Литера 4» и «Зеленой рощи».

Ответчики просили в удовлетворении заявления отказать. Представитель Татьяны Бадиковой в суде пояснил, что на содержание имущества и детей необходимо ежемесячно около 620 тыс. руб., в связи с чем просил не налагать арест на эту сумму. Ильдар Ахметьянов возразил, что в рамках нескольких дел по другим компаниям эти средства уже были исключены из-под ареста. По подсчетам «Ъ-Уфа», исключено около 2 млн руб. ежемесячно.

Суд счел, что заявленные обеспечительные меры соответствуют предмету заявленных требований и его размеру, обоснованны и обеспечивают баланс интересов сторон, направлены на предотвращение уменьшения активов. Вероятность причинения заявителю, должнику и кредиторам значительного ущерба в случае непринятия обеспечительных мер высока, отметил суд. «При удовлетворении судом заявления о привлечении к субсидиарной ответственности необходимо обеспечить возможность своевременного пополнения конкурсной массы за счет средств субсидиарного должника. В противном случае утрачивается экономический смысл привлечения к субсидиарной ответственности»,— говорится в определении.

Ильдар Ахметьянов сообщил «Ъ-Уфа», что считает высокой вероятность привлечения ответчиков к субсидиарной ответственности, однако шансов реально взыскать эти средства практически нет. «Имущество арестовано приблизительно на сумму около 100 млн руб.»,— сообщил господин Ахметьянов.

По словам адвоката Руслана Евсюкова, представляющего в суде интересы Бадиковых, подмосковная группа компаний «Садовое кольцо» (выступала инвестором по достройке проблемных объектов «Госстроя») также должна быть привлечена к субсидиарной ответственности в размере стоимости полученных от «Госстроя» активов на общую сумму 2 млрд руб. «“Садовое кольцо”, которое должно было достроить объекты, не исполнило в полной мере свои обязательства, что привело к банкротству компаний “Госстроя”»,— заявил господин Евсюков.

Управляющий партнер адвокатской конторы «Сотниковы и партнеры» Сергей Сотников полагает, что оспорить это определение суда можно, но «перспективы зависят от тех доказательств неразумности и необоснованности мер, которые представят суду ответчики». «Прогноз о перспективах привлечения к субсидиарной ответственности на этом этапе делать рано. Да, практика сейчас строга к контролирующим лицам, но все зависит от позиции защиты и тех доказательств, которые будут представлены суду»,— отметил эксперт.

Влада Шипилова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...