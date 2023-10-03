Китайский премиум расширяется

Премиум-бренд Exeed открыл новый, десятый по счету, дилерский центр в Петербурге. Эксперты считают пятое место по продажам в городе, удерживаемое маркой на протяжении последних месяцев, успешным результатом для автомобилей из премиум-сегмента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Exeed Фото: Пресс-служба Exeed

Группа компаний «Аларм-Моторс» открыла в Санкт-Петербурге на Выборгском шоссе, 23, корпус 1, дилерский центр премиального бренда Exeed. Как сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе компании со ссылкой на генерального директора ГК «Аларм-Моторс» Романа Слуцкого, объем инвестиций в ребрендинг дилерского центра и закупку демо-автомобилей — 80 млн рублей, еще 300 млн составит оборотный капитал дилерского центра.

К продаже в автосалоне представлены компактный кроссовер LX, среднеразмерный и полноразмерный внедорожники TXL и VX, а также вышедшее на российский рынок в конце лета кросс-купе RX, на которое дилер уже заключил 15 предварительных контрактов. Производитель предоставляет на все новые автомобили Exeed гарантию на семь лет или 200 тыс. км пробега. Сервисным обслуживанием будет заниматься имеющаяся на территории центра станция техобслуживания с современным оборудованием.

По словам руководителя отдела продаж «Аларм-Моторс Exeed» Никиты Козлова, новый дилерский центр уже в нынешнем году намерен войти в пятерку ведущих дилеров Exeed в Петербурге. Этому будет способствовать накопленный опыт работы с автопроизводителями из Китая и широкие возможности локации, где открылся дилерский центр, считает он.

По данным «Автостат-Инфо», Exeed по итогам восьми месяцев 2023 года входит в пятерку наиболее популярных в Петербурге новых автомобилей с объемом продаж 407 единиц в августе (рост к результатам августа 2022 года — более чем в 21 раз) и 2227 машин за январь — август (рост в 7,2 раза). В топе-5 продаж новых автомобилей марка уступает лишь Chery, Haval, Lada и Geely, однако, по мнению автоэксперта Дениса Гаврилова, в отличие от этих брендов, рассчитанных больше на массового покупателя, позиционируется в премиум-сегменте. «Кроме того, у этих марок есть локальное производство в РФ и Беларуси, что в сегодняшних реалиях является серьезным преимуществом. Поэтому пятое место сейчас для марки — это реально успех, учитывая, что она на российском рынке относительно недавно. К тому же, думаю, Chery — материнская компания Exeed — в рамках концерна все-таки расставила приоритеты по масштабированию марок в России»,— считает эксперт.

Вячеслав Калашников