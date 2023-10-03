Дети экс-директора пермского завода Schlumberger лишись части его наследства

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел иск, касавшийся наследства скончавшегося в 2021 году Владимира Андоскина — бывшего гендиректора ООО «Фирма “Радиус-сервис”» (принадлежит американскому холдингу Schlumberger). Иск был подан Ларисой Андоскиной в апреле этого года. Она требовала исключить детей экс-руководителя «Радиус-сервиса» Анну Андоскину и Николая Андоскина из состава участников ООО «Хром Титан», в котором они унаследовали принадлежавшие отцу доли, и признать право собственности на эти доли за самим ООО. Свое требование Лариса Андоскина мотивировала тем, что Анна и Николай Андоскины не исполняют обязанности участников ООО, что затрудняет деятельность компании. Суд удовлетворил иск частично: Анна Андоскина и Николай Андоскин исключены из состава участников ООО «Хром Титан», в удовлетворении остальной части требований отказано.

Владимир Андоскин был одним из основателей фирмы «Радиус-сервис», которая проектирует и изготавливает гидравлические забойные двигатели для бурения скважин. Возглавлял предприятие с 2005-го по 2015 год. Также у господина Андоскина был собственный бизнес, в том числе, ставшее предметом спора ООО «Хром Титан». Эта компания была зарегистрирована в Перми в 2018 году, занимается обработкой металлов. По данным Kartoteka.ru, выручка общества по итогам 2022 года составила 2,2 млн руб., чистая прибыль — 13,2 млн руб. Владимиру Андоскину в уставном капитале «Хром Титан» принадлежало 12,5% долей, остальные доли распределялись между Юрием Андоскиным, предположительного его братом (56,26%), и Ларисой Андоскиной (31,24%).