Арена не подарок

Арбитражный суд Красноярского края в октябре рассмотрит заявление прокуратуры о признании недействительным договора дарения региону спортивного комплекса «Платинум арена». Ведомство требует отменить на него регистрацию собственности краевого правительства. По мнению прокуратуры, даритель умышленно скрыл неудовлетворительное техническое состояние спортивного сооружения. В здании якобы деформированы монолитные плиты перекрытия. Минспорта со ссылкой на данные экспертов сообщило об отсутствии критических дефектов в здании, но проверка еще продолжается и массовых мероприятий там не проводится. Эксперты отмечают, что доказать возникновение технических проблем до передачи комплекса в дар региону будет сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Красноярское минспорта со ссылкой на данные экспертов сообщило об отсутствии критических дефектов в здании «Платинум арены»

Фото: Официальный сайт «Платинум Арена Красноярск» Красноярское минспорта со ссылкой на данные экспертов сообщило об отсутствии критических дефектов в здании «Платинум арены»

Фото: Официальный сайт «Платинум Арена Красноярск»

Красноярская прокуратура через суд пытается аннулировать договор дарения региону спортивного комплекса «Платинум арена», вернуть сооружение в собственность дарителя — АО «Платинум арена», а также отменить государственную регистрацию права собственности Красноярского края на него. Как следует из искового заявления, ведомством проведена проверка соблюдения градостроительных норм при эксплуатации спортивного комплекса. Как уточнили в пресс-службе арбитражного суда региона, надзорный орган посчитал, что «дарителем умышленно скрыто техническое состояние спортивного сооружения». В частности, якобы выявлены «пластические деформации монолитных плит перекрытия — наблюдается увеличение ширины перекрытия силовых трещин», поэтому владельцу объекта рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий. Существенные строительные недостатки влекут дополнительную нагрузку для бюджета, сделали вывод в надзорном ведомстве.

Спортивный комплекс «Платинум арена» построен компанией ООО «Русская платина» в 2017 году. После сдачи дворца в эксплуатацию «Русская платина» в 2018 году передала его в дар правительству Красноярского края. Комплекс возведен полностью за счет инвестора, стоимость проекта сначала называлась в объеме 2,7 млрд руб., однако позже вложения выросли почти до 4 млрд руб. Именно в этом спорткомплексе прошли церемонии открытия и закрытия зимней Универсиады в 2019 году. Комплекс рассчитан на 7 тыс. мест. Юрлицо, управляющее комплексом, — АО «Платинум арена». С 2015 года по 2018-й принадлежало ООО «Русская платина», после — агентству по управлению госимуществом края. Сейчас компания находится в состоянии ликвидации.

Группа компаний «Русская платина» Мусы Бажаева добывает металлы платиновой группы (МПГ) и золото на территории Российской Федерации. Группе принадлежат права на Черногорское месторождение и южную часть месторождения в Норильском промышленном районе Красноярского края. Компания реализует в регионе проект по разработке Черногорского месторождения. Ранее сообщалось, что общий бюджет проекта составляет около 240 млрд руб.

Арбитражный суд Красноярского края заявление прокуратуры принял к производству, его рассмотрение назначено на 23 октября. Ответчики: агентство по управлению госимуществом края, региональный центр спортивных сооружений, АО «Платинум арена» и минспорта региона.

Источник, знакомый с ситуацией с 2013 года, когда проект еще анонсировался, рассказал „Ъ-Сибирь“, что инвестор намеревался построить спортивный комплекс на противоположном берегу Енисея — на территории Сибирского федерального университета, однако властями был определен участок в границах жилого района «Тихие зори». Здесь низкий берег, поэтому инвестору пришлось вкладывать в проект дополнительно более 1 млрд руб. для укрепления берега и фундамента. Кроме этого, региональные власти длительное время отказывались принимать спорткомплекс на баланс ввиду отсутствия в бюджете средств на его содержание. Получить официальный комментарий в ООО «Русская платина» не удалось. Ранее сообщалось, что ежегодные расходы на содержание всех объектов «наследия Универсиады» оцениваются в 1,5 млрд руб.

По данным министерства спорта Красноярского края, обнаруженные дефекты и повреждения не влекут угрозы разрушения или потери устойчивости конструкций здания. «Экспертами сделаны выводы о том, что техническое состояние монолитных плит перекрытия является работоспособным, даны рекомендации. В процессе текущей эксплуатации объекта соблюдаются все рекомендации экспертов»,— сообщили в минспорта. Вместе с тем работа по обследованию здания продолжается, поэтому для корректной работы экспертов и получения объективных результатов проведение массовых культурных мероприятий в комплексе временно ограничено. Обследование должно завершиться в середине ноября. «Спортивный объект сейчас эксплуатируется в режиме проведения тренировочных и спортивных мероприятий. Проведение массовых культурных мероприятий на объекте временно ограничено. Никаких критических угроз относительно состояния объекта нет и не предвидится»,— уточнили в ведомстве.

«Иск имеет шанс на рассмотрение, но с высокой вероятностью, если суду не будет предоставлено доказательств, что недостатки возникли еще до момента передачи в дар этого комплекса, он не будет удовлетворен. По сути, инвестор не может отвечать за недостатки, возникшие уже не по его вине»,— полагает судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев.

Лолита Белова