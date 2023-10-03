Арена не подарок
Спорткомплекс в Красноярске, построенный к Универсиаде, предложили вернуть дарителю
Арбитражный суд Красноярского края в октябре рассмотрит заявление прокуратуры о признании недействительным договора дарения региону спортивного комплекса «Платинум арена». Ведомство требует отменить на него регистрацию собственности краевого правительства. По мнению прокуратуры, даритель умышленно скрыл неудовлетворительное техническое состояние спортивного сооружения. В здании якобы деформированы монолитные плиты перекрытия. Минспорта со ссылкой на данные экспертов сообщило об отсутствии критических дефектов в здании, но проверка еще продолжается и массовых мероприятий там не проводится. Эксперты отмечают, что доказать возникновение технических проблем до передачи комплекса в дар региону будет сложно.
Красноярское минспорта со ссылкой на данные экспертов сообщило об отсутствии критических дефектов в здании «Платинум арены»
Фото: Официальный сайт «Платинум Арена Красноярск»
Красноярская прокуратура через суд пытается аннулировать договор дарения региону спортивного комплекса «Платинум арена», вернуть сооружение в собственность дарителя — АО «Платинум арена», а также отменить государственную регистрацию права собственности Красноярского края на него. Как следует из искового заявления, ведомством проведена проверка соблюдения градостроительных норм при эксплуатации спортивного комплекса. Как уточнили в пресс-службе арбитражного суда региона, надзорный орган посчитал, что «дарителем умышленно скрыто техническое состояние спортивного сооружения». В частности, якобы выявлены «пластические деформации монолитных плит перекрытия — наблюдается увеличение ширины перекрытия силовых трещин», поэтому владельцу объекта рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий. Существенные строительные недостатки влекут дополнительную нагрузку для бюджета, сделали вывод в надзорном ведомстве.
Спортивный комплекс «Платинум арена» построен компанией ООО «Русская платина» в 2017 году. После сдачи дворца в эксплуатацию «Русская платина» в 2018 году передала его в дар правительству Красноярского края. Комплекс возведен полностью за счет инвестора, стоимость проекта сначала называлась в объеме 2,7 млрд руб., однако позже вложения выросли почти до 4 млрд руб. Именно в этом спорткомплексе прошли церемонии открытия и закрытия зимней Универсиады в 2019 году. Комплекс рассчитан на 7 тыс. мест. Юрлицо, управляющее комплексом, — АО «Платинум арена». С 2015 года по 2018-й принадлежало ООО «Русская платина», после — агентству по управлению госимуществом края. Сейчас компания находится в состоянии ликвидации.
Группа компаний «Русская платина» Мусы Бажаева добывает металлы платиновой группы (МПГ) и золото на территории Российской Федерации. Группе принадлежат права на Черногорское месторождение и южную часть месторождения в Норильском промышленном районе Красноярского края. Компания реализует в регионе проект по разработке Черногорского месторождения. Ранее сообщалось, что общий бюджет проекта составляет около 240 млрд руб.
Арбитражный суд Красноярского края заявление прокуратуры принял к производству, его рассмотрение назначено на 23 октября. Ответчики: агентство по управлению госимуществом края, региональный центр спортивных сооружений, АО «Платинум арена» и минспорта региона.
Источник, знакомый с ситуацией с 2013 года, когда проект еще анонсировался, рассказал „Ъ-Сибирь“, что инвестор намеревался построить спортивный комплекс на противоположном берегу Енисея — на территории Сибирского федерального университета, однако властями был определен участок в границах жилого района «Тихие зори». Здесь низкий берег, поэтому инвестору пришлось вкладывать в проект дополнительно более 1 млрд руб. для укрепления берега и фундамента. Кроме этого, региональные власти длительное время отказывались принимать спорткомплекс на баланс ввиду отсутствия в бюджете средств на его содержание. Получить официальный комментарий в ООО «Русская платина» не удалось. Ранее сообщалось, что ежегодные расходы на содержание всех объектов «наследия Универсиады» оцениваются в 1,5 млрд руб.
По данным министерства спорта Красноярского края, обнаруженные дефекты и повреждения не влекут угрозы разрушения или потери устойчивости конструкций здания. «Экспертами сделаны выводы о том, что техническое состояние монолитных плит перекрытия является работоспособным, даны рекомендации. В процессе текущей эксплуатации объекта соблюдаются все рекомендации экспертов»,— сообщили в минспорта. Вместе с тем работа по обследованию здания продолжается, поэтому для корректной работы экспертов и получения объективных результатов проведение массовых культурных мероприятий в комплексе временно ограничено. Обследование должно завершиться в середине ноября. «Спортивный объект сейчас эксплуатируется в режиме проведения тренировочных и спортивных мероприятий. Проведение массовых культурных мероприятий на объекте временно ограничено. Никаких критических угроз относительно состояния объекта нет и не предвидится»,— уточнили в ведомстве.
«Иск имеет шанс на рассмотрение, но с высокой вероятностью, если суду не будет предоставлено доказательств, что недостатки возникли еще до момента передачи в дар этого комплекса, он не будет удовлетворен. По сути, инвестор не может отвечать за недостатки, возникшие уже не по его вине»,— полагает судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев.