В Кремле не верят в повторение событий 1993 года

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что повторение событий 3–4 октября 1993 года в России невозможно. Он объяснил это уровнем консолидации общества вокруг президента Владимира Путина. По его мнению, Россия «прошла через темные времена и вынесла уроки» из тех событий.

«Там много мечтателей, много недоброжелателей, но я считаю, что уровень консолидации нашей страны вокруг президента, уровень консолидации страны в целом, наверное, является залогом того, что повторение таких ситуаций невозможно»,— ответил Дмитрий Песков на вопрос о том, как в Кремле расценивают позицию тех, кто хочет повторения событий октября 1993 года.

3 октября 1993 года достигло кульминации противостояние президента Бориса Ельцина и съезда народных депутатов России. Оно завершилось разгоном парламента, перестрелками в центре Москвы и расстрелом Белого дома из танков. Жертвами столкновений 3 и 4 октября стали 124 человека. Были ранены 348 человека. Эти события привели к «поэтапной конституционной реформе» с принятием новой Конституции в декабре.

В 2013 году, через 20 лет после тех событий, 80% опрошенных ВЦИОМом граждан слышали о тех событиях или знали о них хорошо. По результатам опроса 2018 года, спустя 25 лет после случившегося, о событиях 1993 года в той или иной степени знали 90% опрошенных. В 2013 году 38% опрошенных отметили, что не успели разобраться в ситуации, а 20% затруднились ответить на вопрос. В 2018 году уже 32% опрошенных не успели разобраться в ситуации, еще 32% затруднились ответить. В 2018 году позиции президента придерживались 24%, парламента — 12%.

Анастасия Ларина