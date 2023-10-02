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Коммерсантъ FM
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В Кремле не верят в повторение событий 1993 года

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что повторение событий 3–4 октября 1993 года в России невозможно. Он объяснил это уровнем консолидации общества вокруг президента Владимира Путина. По его мнению, Россия «прошла через темные времена и вынесла уроки» из тех событий.

«Там много мечтателей, много недоброжелателей, но я считаю, что уровень консолидации нашей страны вокруг президента, уровень консолидации страны в целом, наверное, является залогом того, что повторение таких ситуаций невозможно»,— ответил Дмитрий Песков на вопрос о том, как в Кремле расценивают позицию тех, кто хочет повторения событий октября 1993 года.

3 октября 1993 года достигло кульминации противостояние президента Бориса Ельцина и съезда народных депутатов России. Оно завершилось разгоном парламента, перестрелками в центре Москвы и расстрелом Белого дома из танков. Жертвами столкновений 3 и 4 октября стали 124 человека. Были ранены 348 человека. Эти события привели к «поэтапной конституционной реформе» с принятием новой Конституции в декабре.

В 2013 году, через 20 лет после тех событий, 80% опрошенных ВЦИОМом граждан слышали о тех событиях или знали о них хорошо. По результатам опроса 2018 года, спустя 25 лет после случившегося, о событиях 1993 года в той или иной степени знали 90% опрошенных. В 2013 году 38% опрошенных отметили, что не успели разобраться в ситуации, а 20% затруднились ответить на вопрос. В 2018 году уже 32% опрошенных не успели разобраться в ситуации, еще 32% затруднились ответить. В 2018 году позиции президента придерживались 24%, парламента — 12%.

Анастасия Ларина

Фотогалерея

Хроника октябрьских событий 1993 года в Москве

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С момента подписания Борисом Ельциным указа №1400 (21 сентября 1993 года; о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета, чем, согласно заключению Конституционного суда, была нарушена действовавшая тогда Конституция) до перехода конфликта в вооруженную стадию прошло две недели. Верховный совет (ВС) не согласился со своим роспуском, а Съезд народных депутатов отрешил Бориса Ельцина от должности президента, возложив его полномочия на вице-президента Александра Руцкого, который немедленно отменил действие указа №1400. В городе проходили митинги в поддержку Верховного Совета, а также акции сторонников Ельцина. 26 сентября на Красной площади состоялся концерт оркестра под руководством Мстислава Ростроповича, на котором присутствовал и сам Борис Ельцин

С момента подписания Борисом Ельциным указа №1400 (21 сентября 1993 года; о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета, чем, согласно заключению Конституционного суда, была нарушена действовавшая тогда Конституция) до перехода конфликта в вооруженную стадию прошло две недели. Верховный совет (ВС) не согласился со своим роспуском, а Съезд народных депутатов отрешил Бориса Ельцина от должности президента, возложив его полномочия на вице-президента Александра Руцкого, который немедленно отменил действие указа №1400. В городе проходили митинги в поддержку Верховного Совета, а также акции сторонников Ельцина. 26 сентября на Красной площади состоялся концерт оркестра под руководством Мстислава Ростроповича, на котором присутствовал и сам Борис Ельцин

Фото: AP / Alexander Zemlianichenko

Временный успех был достигнут только ночью с 1 на 2 октября: при посредничестве патриарха Алексия II был подписан так называемый протокол №1, по которому в Белый дом возобновили подачу электричества и тепла (отключенного там с 24 сентября), а также пообещали поэтапно снять блокаду в обмен на согласие ВС на изъятие оружия. Но уже к утру 2 октября Верховный совет денонсировал протокол

Временный успех был достигнут только ночью с 1 на 2 октября: при посредничестве патриарха Алексия II был подписан так называемый протокол №1, по которому в Белый дом возобновили подачу электричества и тепла (отключенного там с 24 сентября), а также пообещали поэтапно снять блокаду в обмен на согласие ВС на изъятие оружия. Но уже к утру 2 октября Верховный совет денонсировал протокол

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

До начала октября между сторонами шла позиционная война. Внутри оцепления, выставленного вокруг заблокированного Белом дома, собралось несколько тысяч сторонников Верховного совета. Обсуждался вопрос о выдаче им оружия. Оценки запасов вооружения в здании до сих пор разнятся: от 150 стволов до нескольких сотен

До начала октября между сторонами шла позиционная война. Внутри оцепления, выставленного вокруг заблокированного Белом дома, собралось несколько тысяч сторонников Верховного совета. Обсуждался вопрос о выдаче им оружия. Оценки запасов вооружения в здании до сих пор разнятся: от 150 стволов до нескольких сотен

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко  /  купить фото

Утром 3 октября на Октябрьской площади начали собираться манифестанты, выступавшие в поддержку Верховного Совета. В соответствии с утвержденным планом организационных мероприятий сотрудники милиции, применяя спецсредства, разгоняли эти группы, не давая людям собираться в большие массы. Тем не менее активистам удалось мобилизовать одну колонну, которая прорвала оцепление на Крымском мосту и вышла на Садовое кольцо. К колонне примкнули и другие манифестанты. В время столкновений полиция применяла слезоточивый газ, однако колонна все равно продвигалась в сторону Дома Советов

Утром 3 октября на Октябрьской площади начали собираться манифестанты, выступавшие в поддержку Верховного Совета. В соответствии с утвержденным планом организационных мероприятий сотрудники милиции, применяя спецсредства, разгоняли эти группы, не давая людям собираться в большие массы. Тем не менее активистам удалось мобилизовать одну колонну, которая прорвала оцепление на Крымском мосту и вышла на Садовое кольцо. К колонне примкнули и другие манифестанты. В время столкновений полиция применяла слезоточивый газ, однако колонна все равно продвигалась в сторону Дома Советов

Фото: AP / Peter Dejong

Александр Руцкой с балкона Белого дома призвал сторонников ВС штурмовать мэрию и «Останкино», и его сторонники начали формировать боевые отряды. Им действительно удалось взять штурмом здание мэрии на Новом Арбате, с Останкинским телецентром получилось сложнее. Впоследствии Руцкой так говорил о решении направить людей к «Останкино»: «Конечно, это была ошибка. Я не хотел крови. Но нервы-то в комке»

Александр Руцкой с балкона Белого дома призвал сторонников ВС штурмовать мэрию и «Останкино», и его сторонники начали формировать боевые отряды. Им действительно удалось взять штурмом здание мэрии на Новом Арбате, с Останкинским телецентром получилось сложнее. Впоследствии Руцкой так говорил о решении направить людей к «Останкино»: «Конечно, это была ошибка. Я не хотел крови. Но нервы-то в комке»

Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов

Возле «Останкино» генерал Альберт Макашов потребовал от охранявших здание военных сдать оружие, начался штурм. Диктор телецентра объявил о прекращении вещания, все телеканалы на время прервали передачи. По команде Виктора Черномырдина было произведено отключение первого телеканала и выдана в эфир заставка, сообщавшая не соответствовавшую действительности информацию, что «вещание по первому и четвертому каналам нарушено ворвавшейся в здание вооруженной толпой». Сторонники ВС попытались силой прорваться внутрь, разбив двери студии программы «Время» грузовиком на улице Академика Королева, 19. Сразу после этого (по официальной версии — после выстрела из гранатомета кем-то из атакующих) началась перестрелка, в которой, по официальным данным, погибли 46 человек, в основном нападавших

Возле «Останкино» генерал Альберт Макашов потребовал от охранявших здание военных сдать оружие, начался штурм. Диктор телецентра объявил о прекращении вещания, все телеканалы на время прервали передачи. По команде Виктора Черномырдина было произведено отключение первого телеканала и выдана в эфир заставка, сообщавшая не соответствовавшую действительности информацию, что «вещание по первому и четвертому каналам нарушено ворвавшейся в здание вооруженной толпой». Сторонники ВС попытались силой прорваться внутрь, разбив двери студии программы «Время» грузовиком на улице Академика Королева, 19. Сразу после этого (по официальной версии — после выстрела из гранатомета кем-то из атакующих) началась перестрелка, в которой, по официальным данным, погибли 46 человек, в основном нападавших

Фото: ТАСС

3 октября Борис Ельцин подписал указы о введении в Москве чрезвычайного положения. Начался ввод войск в город: в столицу вошли лояльные президенту Таманская, Тульская и Кантемировская дивизии

3 октября Борис Ельцин подписал указы о введении в Москве чрезвычайного положения. Начался ввод войск в город: в столицу вошли лояльные президенту Таманская, Тульская и Кантемировская дивизии

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко  /  купить фото

На ночном совещании в Кремле принято решение о штурме Белого дома. К утру 4 октября туда были стянуты войска Таманской дивизии, 119-го парашютно-десантного полка, Кантемировской дивизии, дивизии внутренних войск им. Дзержинского, Смоленского ОМОНа, Тульской дивизии ВДВ, а также спецподразделения «Альфа» и «Вымпел». В 08 часов утра БТР и БМП начали расстреливать баррикады и открыли огонь по окнам Белого дома и защитникам парламента. В ответ из здания начали стрельбу по войскам, на которую армейские подразделения ответили огнем танков и БТР из пушек и крупнокалиберных пулеметов

На ночном совещании в Кремле принято решение о штурме Белого дома. К утру 4 октября туда были стянуты войска Таманской дивизии, 119-го парашютно-десантного полка, Кантемировской дивизии, дивизии внутренних войск им. Дзержинского, Смоленского ОМОНа, Тульской дивизии ВДВ, а также спецподразделения «Альфа» и «Вымпел». В 08 часов утра БТР и БМП начали расстреливать баррикады и открыли огонь по окнам Белого дома и защитникам парламента. В ответ из здания начали стрельбу по войскам, на которую армейские подразделения ответили огнем танков и БТР из пушек и крупнокалиберных пулеметов

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп

Созданий вокруг Белого дома начался обстрел милиционеров и мирных жителей. Оренбургский ОМОН открыл ответный огонь. Ранее заместитель министра обороны Кондратьев поставил следующие задачи командирам частей, привлеченных для участия в операции: подавлять огневые точки «защитников Белого Дома», не допускать прорыва из Дома Советов и в него вооруженных «боевиков», а также обеспечивать выход из здания женщин и детей

Созданий вокруг Белого дома начался обстрел милиционеров и мирных жителей. Оренбургский ОМОН открыл ответный огонь. Ранее заместитель министра обороны Кондратьев поставил следующие задачи командирам частей, привлеченных для участия в операции: подавлять огневые точки «защитников Белого Дома», не допускать прорыва из Дома Советов и в него вооруженных «боевиков», а также обеспечивать выход из здания женщин и детей

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Операция по захвату Белого дома началась в 07:30 утра. В штурме Белого дома приняли участие около 1700 человек, десять танков и 20 бронетранспортеров. Многие из тех, кто принял участие в этих столкновениях в тот день, были впоследствии награждены орденами и медалями, некоторым присвоили звание «Герой Российской Федерации»

Операция по захвату Белого дома началась в 07:30 утра. В штурме Белого дома приняли участие около 1700 человек, десять танков и 20 бронетранспортеров. Многие из тех, кто принял участие в этих столкновениях в тот день, были впоследствии награждены орденами и медалями, некоторым присвоили звание «Герой Российской Федерации»

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Как пишет политолог Елена Тарасова в книге Evolution of the Soviet System, к началу объявленной Борисом Ельциным военной операции централизованной обороны Дома Советов организовано не было. Огневые позиции вне здания парламента не оборудовались, а конкретный план по отражению вооруженного нападения отсутствовал — вместо этого обсуждался неопределенный план длительной обороны внутри здания с постепенным отходом на верхние этажи, оказавшийся несостоятельными после обстрела этих этажей из танков и начавшегося пожара

Как пишет политолог Елена Тарасова в книге Evolution of the Soviet System, к началу объявленной Борисом Ельциным военной операции централизованной обороны Дома Советов организовано не было. Огневые позиции вне здания парламента не оборудовались, а конкретный план по отражению вооруженного нападения отсутствовал — вместо этого обсуждался неопределенный план длительной обороны внутри здания с постепенным отходом на верхние этажи, оказавшийся несостоятельными после обстрела этих этажей из танков и начавшегося пожара

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

После начала штурма руководство обороной Белого дома отдавало противоречивые приказы о ведении или, напротив, прекращении огня, открытии огня на поражение только по военнослужащим, проникшим в здание, или только упреждающего огня по лестницам, ведущим на этажи. В этих условиях лишь некоторые защитники Дома Советов вели беспорядочный ответный огонь

После начала штурма руководство обороной Белого дома отдавало противоречивые приказы о ведении или, напротив, прекращении огня, открытии огня на поражение только по военнослужащим, проникшим в здание, или только упреждающего огня по лестницам, ведущим на этажи. В этих условиях лишь некоторые защитники Дома Советов вели беспорядочный ответный огонь

Фото: Коммерсантъ / Лаура Ильина

В 09:00 по московскому времени, когда штурм Белого дома шел в полную силу, Борис Ельцин сделал заявление по телевидению, в котором, в частности, сказал: «Происходящие события в Москве — это запланированный переворот. Вооруженный мятеж обречен. В Москву входят войска, я прошу москвичей морально поддержать их. Генеральная прокуратура получила указание возбудить уголовные дела против преступников. Вооруженный мятеж будет подавлен в кратчайшие сроки»

В 09:00 по московскому времени, когда штурм Белого дома шел в полную силу, Борис Ельцин сделал заявление по телевидению, в котором, в частности, сказал: «Происходящие события в Москве — это запланированный переворот. Вооруженный мятеж обречен. В Москву входят войска, я прошу москвичей морально поддержать их. Генеральная прокуратура получила указание возбудить уголовные дела против преступников. Вооруженный мятеж будет подавлен в кратчайшие сроки»

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

После начала танкового обстрела состоялся телефонный разговор Александра Руцкого с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным: «Ну, Валера! Только что я послал с белым флагом — располосовали людей. Потом подошли — и в упор добили. Ведь тот же Ерин дал команду: свидетелей не брать. Они знают, что у нас звукозаписи есть, видеозаписи начиная со второго числа: кто давал команды, когда давал команды, где стреляли, как убивали людей. Неужели ты не понимаешь, что мы живые свидетели? Они нас живыми не оставят! Я тебя прошу, звони в посольство. Посади человека, пускай звонит в посольство. Пошли сюда от их Содружества независимых государств, кто есть...»&lt;br>На фото: колонна защитников Белого дома 4 октября 1993 года

После начала танкового обстрела состоялся телефонный разговор Александра Руцкого с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным: «Ну, Валера! Только что я послал с белым флагом — располосовали людей. Потом подошли — и в упор добили. Ведь тот же Ерин дал команду: свидетелей не брать. Они знают, что у нас звукозаписи есть, видеозаписи начиная со второго числа: кто давал команды, когда давал команды, где стреляли, как убивали людей. Неужели ты не понимаешь, что мы живые свидетели? Они нас живыми не оставят! Я тебя прошу, звони в посольство. Посади человека, пускай звонит в посольство. Пошли сюда от их Содружества независимых государств, кто есть...»
На фото: колонна защитников Белого дома 4 октября 1993 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко  /  купить фото

К 09:40 по Москве Белый дом был весь в дыму, перестрелка около него усилилась, а в связи с появившимися над зданием боевыми вертолетами появилась информация, что на Верховный Совет может быть сброшен десант. При этом продолжался пожар на нижних этажах мэрии Москвы на Новом Арбате — его никто не тушил

К 09:40 по Москве Белый дом был весь в дыму, перестрелка около него усилилась, а в связи с появившимися над зданием боевыми вертолетами появилась информация, что на Верховный Совет может быть сброшен десант. При этом продолжался пожар на нижних этажах мэрии Москвы на Новом Арбате — его никто не тушил

Фото: Коммерсантъ / Лаура Ильина

У Белого дома включили громкоговорители и требовали от защитников и тех, кто оставался в здании, сдаться: «Бросайте оружие, сдавайтесь. В противном случае вы будете уничтожены»

У Белого дома включили громкоговорители и требовали от защитников и тех, кто оставался в здании, сдаться: «Бросайте оружие, сдавайтесь. В противном случае вы будете уничтожены»

Фото: Коммерсантъ / Лаура Ильина

Александр Руцкой позднее так описывал происходящие события: «Первый снаряд попал в зал заседаний, второй — в кабинет Хасбулатова, третий — в мой. Причем били фугасными снарядами, а не болванками, как утверждают сегодня. От болванок здание гореть не будет. Я сидел у себя в кабинете, когда снаряд прошил окно и взорвался в правом углу. К счастью, стол у меня стоял в левом. Выскочил оттуда очумевший. Что меня спасло — не знаю»

Александр Руцкой позднее так описывал происходящие события: «Первый снаряд попал в зал заседаний, второй — в кабинет Хасбулатова, третий — в мой. Причем били фугасными снарядами, а не болванками, как утверждают сегодня. От болванок здание гореть не будет. Я сидел у себя в кабинете, когда снаряд прошил окно и взорвался в правом углу. К счастью, стол у меня стоял в левом. Выскочил оттуда очумевший. Что меня спасло — не знаю»

Фото: Фотоархив журнала Огонёк

Около 10:00 по московскому времени над Белым домом появились вертолеты. Была обстреляна крыша Белого дома, после чего возникло несколько очагов возгорания. Позднее загорелся первый этаж здания, огонь с БТР усиливался. В течение получаса исполняющий обязанности президента Александр Руцкой запросил переговоры с Борисом Ельциным, однако он отказался и потребовал «полной капитуляции». В 10:38 Руцкой отдал приказ: «Не стрелять. Не сопротивляться...»

Около 10:00 по московскому времени над Белым домом появились вертолеты. Была обстреляна крыша Белого дома, после чего возникло несколько очагов возгорания. Позднее загорелся первый этаж здания, огонь с БТР усиливался. В течение получаса исполняющий обязанности президента Александр Руцкой запросил переговоры с Борисом Ельциным, однако он отказался и потребовал «полной капитуляции». В 10:38 Руцкой отдал приказ: «Не стрелять. Не сопротивляться...»

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко

Во время беспорядков в городе начали действовать мародеры. Сотрудник московского управления по борьбе с организованной преступностью Василий Кириллов рассказывал журналу «Власть»: «Пьяные разгуливали прямо под пулями — им действительно море по колено. А во время штурма здания СЭВ (здание секретариата Совета экономической взаимопомощи.— “Ъ”) я оказался там в подвале. Он просто кишел мародерами, тащили все, что могли: факсы, телефоны, компьютеры, телевизоры, даже факсовую бумагу, стулья и ковролин. Двое тащили здоровенный полированный стол. Под него они и залезли, когда раздался первый залп танков»

Во время беспорядков в городе начали действовать мародеры. Сотрудник московского управления по борьбе с организованной преступностью Василий Кириллов рассказывал журналу «Власть»: «Пьяные разгуливали прямо под пулями — им действительно море по колено. А во время штурма здания СЭВ (здание секретариата Совета экономической взаимопомощи.— “Ъ”) я оказался там в подвале. Он просто кишел мародерами, тащили все, что могли: факсы, телефоны, компьютеры, телевизоры, даже факсовую бумагу, стулья и ковролин. Двое тащили здоровенный полированный стол. Под него они и залезли, когда раздался первый залп танков»

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко  /  купить фото

По данным наблюдателя штаба обороны города, который находился на пятом этаже гостиницы «Мир», автоматчик из гостиницы «Украина» открыл огонь по журналистам, собравшимся у американского посольства. Позднее из Белого дома выбежали десять человек в гражданском — журналисты, среди которых был раненый. В здании оставались еще около 70 работников СМИ

По данным наблюдателя штаба обороны города, который находился на пятом этаже гостиницы «Мир», автоматчик из гостиницы «Украина» открыл огонь по журналистам, собравшимся у американского посольства. Позднее из Белого дома выбежали десять человек в гражданском — журналисты, среди которых был раненый. В здании оставались еще около 70 работников СМИ

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко  /  купить фото

К середине дня 4 октября, по данным Главного медицинского управления Москвы, городские больницы уже оказали помощь 192 пострадавшим, 158 человек были госпитализированы, еще 18 — умерли

К середине дня 4 октября, по данным Главного медицинского управления Москвы, городские больницы уже оказали помощь 192 пострадавшим, 158 человек были госпитализированы, еще 18 — умерли

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

К вечеру 4 октября защитники Белого дома стали сдаваться. К 19:30 были арестованы министр по особым поручениям при исполняющем обязанности президента России Андрей Дунаев, исполняющий обязанности министра безопасности Виктор Баранников и исполняющий обязанности министра обороны Владислав Ачалов. По свидетельствам очевидцев, около десяти арестованных были избиты правоохранителями уже после задержания. Часть этих фактов позднее подтвердила специальная комиссия Госдумы по изучению событий октября 1993 года

К вечеру 4 октября защитники Белого дома стали сдаваться. К 19:30 были арестованы министр по особым поручениям при исполняющем обязанности президента России Андрей Дунаев, исполняющий обязанности министра безопасности Виктор Баранников и исполняющий обязанности министра обороны Владислав Ачалов. По свидетельствам очевидцев, около десяти арестованных были избиты правоохранителями уже после задержания. Часть этих фактов позднее подтвердила специальная комиссия Госдумы по изучению событий октября 1993 года

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В результате пожара в Белом доме практически полностью была уничтожена часть с 12 по 20 этажи, всего было разрушено около 30% общей площади Дома Советов. По официальным данным, за день были убиты 74 человека, 26 из них — военные и работники МВД России, еще 172 человека ранены

В результате пожара в Белом доме практически полностью была уничтожена часть с 12 по 20 этажи, всего было разрушено около 30% общей площади Дома Советов. По официальным данным, за день были убиты 74 человека, 26 из них — военные и работники МВД России, еще 172 человека ранены

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко

«После событий 3–4 октября несколько дней я вообще не хотел видеть людей. Я живу в доме, который вплотную прилегает к Белому дому. Я видел подожженный бронетранспортер под окнами, в нем сгорели люди. Он еще не догорел, а другие люди начали разбирать его на детали. Еще я видел, как делали ставки — попадет в человека снайпер или нет. Когда видишь такое, даже не думаешь, кто виноват»,— вспоминал актер Эммануил Виторган

«После событий 3–4 октября несколько дней я вообще не хотел видеть людей. Я живу в доме, который вплотную прилегает к Белому дому. Я видел подожженный бронетранспортер под окнами, в нем сгорели люди. Он еще не догорел, а другие люди начали разбирать его на детали. Еще я видел, как делали ставки — попадет в человека снайпер или нет. Когда видишь такое, даже не думаешь, кто виноват»,— вспоминал актер Эммануил Виторган

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Уже после «капитуляции» защитников Белого дома был издан указ президента о запрете митингов и собраний в Москве на ближайшее время. Позднее комендант района чрезвычайного положения Александр Куликов издал письменный приказ, в соответствии с которым в городе с 23:00 до 05:00 утра 5 октября был установлен комендантский час, во время которого, в частности, гражданам было запрещено находиться на улицах и в иных общественных местах без специальных пропусков, выданных комендантом города Москвы и комендантами участков. Указ о комендантском часе действовал около двух недель. Нарушителей было приказано задерживать

Уже после «капитуляции» защитников Белого дома был издан указ президента о запрете митингов и собраний в Москве на ближайшее время. Позднее комендант района чрезвычайного положения Александр Куликов издал письменный приказ, в соответствии с которым в городе с 23:00 до 05:00 утра 5 октября был установлен комендантский час, во время которого, в частности, гражданам было запрещено находиться на улицах и в иных общественных местах без специальных пропусков, выданных комендантом города Москвы и комендантами участков. Указ о комендантском часе действовал около двух недель. Нарушителей было приказано задерживать

Фото: AP / Diether Endlicher

Правозащитный центр «Мемориал» со ссылкой на источники из МВД России сообщил, что за ночь с 4 на 5 октября в районе Дома Советов было задержано около 1500 человек

Правозащитный центр «Мемориал» со ссылкой на источники из МВД России сообщил, что за ночь с 4 на 5 октября в районе Дома Советов было задержано около 1500 человек

Фото: AP / Peter Dejong

Уже на следующий день после штурма стянутые в город войска начали выводить. «Еще тушили пожар, начинались следственные действия, но 5 октября все уже понимали, что необходимости в силовиках больше нет»,— вспоминал генпрокурор Валентин Степанков

Уже на следующий день после штурма стянутые в город войска начали выводить. «Еще тушили пожар, начинались следственные действия, но 5 октября все уже понимали, что необходимости в силовиках больше нет»,— вспоминал генпрокурор Валентин Степанков

Фото: AP / Michel Euler

Виктор Аксючиц, который в 1993-м был председателем подкомитета по связям с зарубежными организациями Комитета Верховного Совета России по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности так вспоминал: «События тогда могли бы закончиться и победой Верховного Совета, но было бы так лучше — сложный вопрос. Руководство Верховного Совета на тот момент, да и вообще, было не очень дееспособно. Ситуация могла разрешиться и путем переговоров, но виновником того, что договоренность не была достигнута, стал Ельцин, совершивший переворот»

Виктор Аксючиц, который в 1993-м был председателем подкомитета по связям с зарубежными организациями Комитета Верховного Совета России по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности так вспоминал: «События тогда могли бы закончиться и победой Верховного Совета, но было бы так лучше — сложный вопрос. Руководство Верховного Совета на тот момент, да и вообще, было не очень дееспособно. Ситуация могла разрешиться и путем переговоров, но виновником того, что договоренность не была достигнута, стал Ельцин, совершивший переворот»

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

7 октября был объявлен днем траура в стране. В Москве хоронили погибших в результате столкновений. Авторы книги «Эпоха Ельцина» пишут, что президент в тот день сказал: «“Я поеду по всем кладбищам”.— Ему ответили: “Все не объедете”»

7 октября был объявлен днем траура в стране. В Москве хоронили погибших в результате столкновений. Авторы книги «Эпоха Ельцина» пишут, что президент в тот день сказал: «“Я поеду по всем кладбищам”.— Ему ответили: “Все не объедете”»

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко  /  купить фото

Расследование событий 3–4 октября 1993 года не было завершено. В феврале 1994 года участники ГКЧП, событий 1991 года и октябрьских событий 1993 года были освобождены по амнистии, а следственная группа и парламентская комиссия, которая занималась анализом расстрела Белого дома, была распущена. По мнению отечественных политологов, после этих событий президент России получил значительно больше полномочий, что было закреплено новой Конституцией, принятой 12 декабря 1993 года на всенародном референдуме

Расследование событий 3–4 октября 1993 года не было завершено. В феврале 1994 года участники ГКЧП, событий 1991 года и октябрьских событий 1993 года были освобождены по амнистии, а следственная группа и парламентская комиссия, которая занималась анализом расстрела Белого дома, была распущена. По мнению отечественных политологов, после этих событий президент России получил значительно больше полномочий, что было закреплено новой Конституцией, принятой 12 декабря 1993 года на всенародном референдуме

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

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С момента подписания Борисом Ельциным указа №1400 (21 сентября 1993 года; о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета, чем, согласно заключению Конституционного суда, была нарушена действовавшая тогда Конституция) до перехода конфликта в вооруженную стадию прошло две недели. Верховный совет (ВС) не согласился со своим роспуском, а Съезд народных депутатов отрешил Бориса Ельцина от должности президента, возложив его полномочия на вице-президента Александра Руцкого, который немедленно отменил действие указа №1400. В городе проходили митинги в поддержку Верховного Совета, а также акции сторонников Ельцина. 26 сентября на Красной площади состоялся концерт оркестра под руководством Мстислава Ростроповича, на котором присутствовал и сам Борис Ельцин

Фото: AP / Alexander Zemlianichenko

Временный успех был достигнут только ночью с 1 на 2 октября: при посредничестве патриарха Алексия II был подписан так называемый протокол №1, по которому в Белый дом возобновили подачу электричества и тепла (отключенного там с 24 сентября), а также пообещали поэтапно снять блокаду в обмен на согласие ВС на изъятие оружия. Но уже к утру 2 октября Верховный совет денонсировал протокол

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

До начала октября между сторонами шла позиционная война. Внутри оцепления, выставленного вокруг заблокированного Белом дома, собралось несколько тысяч сторонников Верховного совета. Обсуждался вопрос о выдаче им оружия. Оценки запасов вооружения в здании до сих пор разнятся: от 150 стволов до нескольких сотен

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко  /  купить фото

Утром 3 октября на Октябрьской площади начали собираться манифестанты, выступавшие в поддержку Верховного Совета. В соответствии с утвержденным планом организационных мероприятий сотрудники милиции, применяя спецсредства, разгоняли эти группы, не давая людям собираться в большие массы. Тем не менее активистам удалось мобилизовать одну колонну, которая прорвала оцепление на Крымском мосту и вышла на Садовое кольцо. К колонне примкнули и другие манифестанты. В время столкновений полиция применяла слезоточивый газ, однако колонна все равно продвигалась в сторону Дома Советов

Фото: AP / Peter Dejong

Александр Руцкой с балкона Белого дома призвал сторонников ВС штурмовать мэрию и «Останкино», и его сторонники начали формировать боевые отряды. Им действительно удалось взять штурмом здание мэрии на Новом Арбате, с Останкинским телецентром получилось сложнее. Впоследствии Руцкой так говорил о решении направить людей к «Останкино»: «Конечно, это была ошибка. Я не хотел крови. Но нервы-то в комке»

Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов

Возле «Останкино» генерал Альберт Макашов потребовал от охранявших здание военных сдать оружие, начался штурм. Диктор телецентра объявил о прекращении вещания, все телеканалы на время прервали передачи. По команде Виктора Черномырдина было произведено отключение первого телеканала и выдана в эфир заставка, сообщавшая не соответствовавшую действительности информацию, что «вещание по первому и четвертому каналам нарушено ворвавшейся в здание вооруженной толпой». Сторонники ВС попытались силой прорваться внутрь, разбив двери студии программы «Время» грузовиком на улице Академика Королева, 19. Сразу после этого (по официальной версии — после выстрела из гранатомета кем-то из атакующих) началась перестрелка, в которой, по официальным данным, погибли 46 человек, в основном нападавших

Фото: ТАСС

3 октября Борис Ельцин подписал указы о введении в Москве чрезвычайного положения. Начался ввод войск в город: в столицу вошли лояльные президенту Таманская, Тульская и Кантемировская дивизии

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко  /  купить фото

На ночном совещании в Кремле принято решение о штурме Белого дома. К утру 4 октября туда были стянуты войска Таманской дивизии, 119-го парашютно-десантного полка, Кантемировской дивизии, дивизии внутренних войск им. Дзержинского, Смоленского ОМОНа, Тульской дивизии ВДВ, а также спецподразделения «Альфа» и «Вымпел». В 08 часов утра БТР и БМП начали расстреливать баррикады и открыли огонь по окнам Белого дома и защитникам парламента. В ответ из здания начали стрельбу по войскам, на которую армейские подразделения ответили огнем танков и БТР из пушек и крупнокалиберных пулеметов

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп

Созданий вокруг Белого дома начался обстрел милиционеров и мирных жителей. Оренбургский ОМОН открыл ответный огонь. Ранее заместитель министра обороны Кондратьев поставил следующие задачи командирам частей, привлеченных для участия в операции: подавлять огневые точки «защитников Белого Дома», не допускать прорыва из Дома Советов и в него вооруженных «боевиков», а также обеспечивать выход из здания женщин и детей

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Операция по захвату Белого дома началась в 07:30 утра. В штурме Белого дома приняли участие около 1700 человек, десять танков и 20 бронетранспортеров. Многие из тех, кто принял участие в этих столкновениях в тот день, были впоследствии награждены орденами и медалями, некоторым присвоили звание «Герой Российской Федерации»

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Как пишет политолог Елена Тарасова в книге Evolution of the Soviet System, к началу объявленной Борисом Ельциным военной операции централизованной обороны Дома Советов организовано не было. Огневые позиции вне здания парламента не оборудовались, а конкретный план по отражению вооруженного нападения отсутствовал — вместо этого обсуждался неопределенный план длительной обороны внутри здания с постепенным отходом на верхние этажи, оказавшийся несостоятельными после обстрела этих этажей из танков и начавшегося пожара

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

После начала штурма руководство обороной Белого дома отдавало противоречивые приказы о ведении или, напротив, прекращении огня, открытии огня на поражение только по военнослужащим, проникшим в здание, или только упреждающего огня по лестницам, ведущим на этажи. В этих условиях лишь некоторые защитники Дома Советов вели беспорядочный ответный огонь

Фото: Коммерсантъ / Лаура Ильина

В 09:00 по московскому времени, когда штурм Белого дома шел в полную силу, Борис Ельцин сделал заявление по телевидению, в котором, в частности, сказал: «Происходящие события в Москве — это запланированный переворот. Вооруженный мятеж обречен. В Москву входят войска, я прошу москвичей морально поддержать их. Генеральная прокуратура получила указание возбудить уголовные дела против преступников. Вооруженный мятеж будет подавлен в кратчайшие сроки»

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

После начала танкового обстрела состоялся телефонный разговор Александра Руцкого с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным: «Ну, Валера! Только что я послал с белым флагом — располосовали людей. Потом подошли — и в упор добили. Ведь тот же Ерин дал команду: свидетелей не брать. Они знают, что у нас звукозаписи есть, видеозаписи начиная со второго числа: кто давал команды, когда давал команды, где стреляли, как убивали людей. Неужели ты не понимаешь, что мы живые свидетели? Они нас живыми не оставят! Я тебя прошу, звони в посольство. Посади человека, пускай звонит в посольство. Пошли сюда от их Содружества независимых государств, кто есть...»
На фото: колонна защитников Белого дома 4 октября 1993 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко  /  купить фото

К 09:40 по Москве Белый дом был весь в дыму, перестрелка около него усилилась, а в связи с появившимися над зданием боевыми вертолетами появилась информация, что на Верховный Совет может быть сброшен десант. При этом продолжался пожар на нижних этажах мэрии Москвы на Новом Арбате — его никто не тушил

Фото: Коммерсантъ / Лаура Ильина

У Белого дома включили громкоговорители и требовали от защитников и тех, кто оставался в здании, сдаться: «Бросайте оружие, сдавайтесь. В противном случае вы будете уничтожены»

Фото: Коммерсантъ / Лаура Ильина

Александр Руцкой позднее так описывал происходящие события: «Первый снаряд попал в зал заседаний, второй — в кабинет Хасбулатова, третий — в мой. Причем били фугасными снарядами, а не болванками, как утверждают сегодня. От болванок здание гореть не будет. Я сидел у себя в кабинете, когда снаряд прошил окно и взорвался в правом углу. К счастью, стол у меня стоял в левом. Выскочил оттуда очумевший. Что меня спасло — не знаю»

Фото: Фотоархив журнала Огонёк

Около 10:00 по московскому времени над Белым домом появились вертолеты. Была обстреляна крыша Белого дома, после чего возникло несколько очагов возгорания. Позднее загорелся первый этаж здания, огонь с БТР усиливался. В течение получаса исполняющий обязанности президента Александр Руцкой запросил переговоры с Борисом Ельциным, однако он отказался и потребовал «полной капитуляции». В 10:38 Руцкой отдал приказ: «Не стрелять. Не сопротивляться...»

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко

Во время беспорядков в городе начали действовать мародеры. Сотрудник московского управления по борьбе с организованной преступностью Василий Кириллов рассказывал журналу «Власть»: «Пьяные разгуливали прямо под пулями — им действительно море по колено. А во время штурма здания СЭВ (здание секретариата Совета экономической взаимопомощи.— “Ъ”) я оказался там в подвале. Он просто кишел мародерами, тащили все, что могли: факсы, телефоны, компьютеры, телевизоры, даже факсовую бумагу, стулья и ковролин. Двое тащили здоровенный полированный стол. Под него они и залезли, когда раздался первый залп танков»

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко  /  купить фото

По данным наблюдателя штаба обороны города, который находился на пятом этаже гостиницы «Мир», автоматчик из гостиницы «Украина» открыл огонь по журналистам, собравшимся у американского посольства. Позднее из Белого дома выбежали десять человек в гражданском — журналисты, среди которых был раненый. В здании оставались еще около 70 работников СМИ

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко  /  купить фото

К середине дня 4 октября, по данным Главного медицинского управления Москвы, городские больницы уже оказали помощь 192 пострадавшим, 158 человек были госпитализированы, еще 18 — умерли

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

К вечеру 4 октября защитники Белого дома стали сдаваться. К 19:30 были арестованы министр по особым поручениям при исполняющем обязанности президента России Андрей Дунаев, исполняющий обязанности министра безопасности Виктор Баранников и исполняющий обязанности министра обороны Владислав Ачалов. По свидетельствам очевидцев, около десяти арестованных были избиты правоохранителями уже после задержания. Часть этих фактов позднее подтвердила специальная комиссия Госдумы по изучению событий октября 1993 года

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В результате пожара в Белом доме практически полностью была уничтожена часть с 12 по 20 этажи, всего было разрушено около 30% общей площади Дома Советов. По официальным данным, за день были убиты 74 человека, 26 из них — военные и работники МВД России, еще 172 человека ранены

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко

«После событий 3–4 октября несколько дней я вообще не хотел видеть людей. Я живу в доме, который вплотную прилегает к Белому дому. Я видел подожженный бронетранспортер под окнами, в нем сгорели люди. Он еще не догорел, а другие люди начали разбирать его на детали. Еще я видел, как делали ставки — попадет в человека снайпер или нет. Когда видишь такое, даже не думаешь, кто виноват»,— вспоминал актер Эммануил Виторган

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Уже после «капитуляции» защитников Белого дома был издан указ президента о запрете митингов и собраний в Москве на ближайшее время. Позднее комендант района чрезвычайного положения Александр Куликов издал письменный приказ, в соответствии с которым в городе с 23:00 до 05:00 утра 5 октября был установлен комендантский час, во время которого, в частности, гражданам было запрещено находиться на улицах и в иных общественных местах без специальных пропусков, выданных комендантом города Москвы и комендантами участков. Указ о комендантском часе действовал около двух недель. Нарушителей было приказано задерживать

Фото: AP / Diether Endlicher

Правозащитный центр «Мемориал» со ссылкой на источники из МВД России сообщил, что за ночь с 4 на 5 октября в районе Дома Советов было задержано около 1500 человек

Фото: AP / Peter Dejong

Уже на следующий день после штурма стянутые в город войска начали выводить. «Еще тушили пожар, начинались следственные действия, но 5 октября все уже понимали, что необходимости в силовиках больше нет»,— вспоминал генпрокурор Валентин Степанков

Фото: AP / Michel Euler

Виктор Аксючиц, который в 1993-м был председателем подкомитета по связям с зарубежными организациями Комитета Верховного Совета России по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности так вспоминал: «События тогда могли бы закончиться и победой Верховного Совета, но было бы так лучше — сложный вопрос. Руководство Верховного Совета на тот момент, да и вообще, было не очень дееспособно. Ситуация могла разрешиться и путем переговоров, но виновником того, что договоренность не была достигнута, стал Ельцин, совершивший переворот»

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

7 октября был объявлен днем траура в стране. В Москве хоронили погибших в результате столкновений. Авторы книги «Эпоха Ельцина» пишут, что президент в тот день сказал: «“Я поеду по всем кладбищам”.— Ему ответили: “Все не объедете”»

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко  /  купить фото

Расследование событий 3–4 октября 1993 года не было завершено. В феврале 1994 года участники ГКЧП, событий 1991 года и октябрьских событий 1993 года были освобождены по амнистии, а следственная группа и парламентская комиссия, которая занималась анализом расстрела Белого дома, была распущена. По мнению отечественных политологов, после этих событий президент России получил значительно больше полномочий, что было закреплено новой Конституцией, принятой 12 декабря 1993 года на всенародном референдуме

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

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