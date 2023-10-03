Форум попал в десятку

Международный строительный форум и выставка

100+ TechnoBuild в этом году отмечает юбилей — десять лет. В 2014 году он начинался как форум высотного строительства, в котором принимали участие 97 спикеров и 10 экспонентов. Сегодня 100+ — это один из крупнейших в стране инженерно-строительных конгрессов, деловая программа которого превышает 200 секций (700 спикеров), а выставка выросла до 500 компаний. Мероприятие полностью займет три павильона «Екатеринбург-Экспо» и пройдет с 3 по 6 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительный форум проходит в уральской столице с 2014 года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Строительный форум проходит в уральской столице с 2014 года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Традиционно октябрь в Екатеринбурге связан с проведением форума-выставки 100+ TechnoBuild, правда в отличие от прошлых лет в этом году форум проходит не в конце октября, а в начале месяца. Год от года форум прирастает новыми участниками, секциями и темами для обсуждений. В этом году ключевой темой выбрано «Строительство человечности».

Объясняя выбор ключевой темы, руководитель рабочей группы по подготовке мероприятия Вера Белоус рассказала, что в последние несколько лет на форуме и выставке много обсуждали осознанность, важность диалога и новые возможности. Но всегда в центре любой из этих тем оставалось ядро, без которого и 100+, и в целом строительство не имеет абсолютно никакого смысла. Это — человек с его потребностями, поэтому именно на нем и будет сосредоточено основное внимание.

Оргкомитет 100+ возглавляет министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. По его словам, Свердловская область серьезно относится к подготовке мероприятия. «Рост количества участников показывает особый интерес к форуму и выставке. Без преувеличения можно сказать, что юбилейный 100+ TechnoBuild послужит площадкой для обсуждения стратегически важных вопросов и решения задач, которые стоят перед всей строительной отраслью»,— прокомментировал он. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что диалог в рамках десятого международного форума, как и в прежние годы, послужит укреплению потенциала строительной отрасли региона, а также «положит начало новым проектам по созданию мощностей для строительного сектора и строительству важных для людей и экономики объектов».

Деловая программа обсудит

Значительная часть деловой программы как всегда будет посвящена проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений, энергоэффективности и безопасности объектов. Особое место в программе отвели «зеленому» строительству, инновационным материалам и технологиям, BIM-проектированию, планированию и развитию городов.

Традиционно участие в мероприятии примут Минстрой России и подведомственные ему организации. Они затронут узкие инженерно-специализированные темы, вопросы нормативно-правового регулирования, цифровизации, кадров и многие другие.

В частности, Минстрой России проведет секцию, посвященную восстановлению и развитию новых субъектов РФ. Эксперты НИЦ «Строительство» поднимут темы геотехнических изысканий для уникального и подземного строительства, технологического суверенитета, поговорят о фундаментах высотных и уникальных объектов, стальных и деревянных конструкциях в современном строительстве, фасадных и каменных конструкциях и многом другом. Спикерами станут, в том числе, к.т.н., директор НИИОСП им. Н.М. Герсеванова Рафаэль Шарафутдинов, к.т.н., директор НИИЖБ им. А.А. Гвоздева Дмитрий Кузеванов и д.т.н., профессор, директор ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко Иван Ведяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прект Ремарка

Фото: Проектная документация Прект Ремарка

Фото: Проектная документация

Состоятся семь форумов «одного дня»: Российский форум BIM-технологий, VI Форум АРХ-Евразия, форум «Инженерные системы зданий», форум по промышленному кондиционированию и вентиляции зданий «Билдинг климат форум», «Комфортная городская среда», Международный форум конструкторов-строителей и инженеров-расчетчиков «Интерконстрой-2023» и Форум государственного строительного надзора. Кроме того, по два дня будут проходить Форум комфортной городской среды и Форум дизайнеров интерьера.

Вместе с Российским форумом BIM-технологий также пройдут «Уральские ТИМ-чтения». В числе тем для обсуждения — актуальные тренды и практики в BIM-образовании, искусственный интеллект и BIM, ТИМ как сквозная технология повышения эффективности, BIM-технологии в государственном строительстве, а также для разработки и строительства дорог, мостов, тоннелей и так далее. Параллельно на площадке пройдет выставка цифровых технологий в строительстве.

Расширится повестка по экологическому строительству. Так, в международном круглом столе «Зеленое строительство — новые перспективы, новые возможности» примут участие приглашенные гости из стран БРИКС и СНГ.

Также большое внимание в деловой программе уделят теме профориентации и развития новых кадров для строительной отрасли. 6 октября в рамках молодежного трека пройдут открытые мероприятия для школьников и студентов.

В течение трех дней будет проходить конференция «Цифровизация в девелопменте жилья» от Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ). Участники в формате форсайт-сессий обсудят все стадии жизненного цикла объектов — от проектирования до продажи и эксплуатации.

Выставка покажет

В этом году экспозиция станет самой масштабной за всю историю 100+ и займет три павильона МВЦ «Екатеринбург-Экспо». С учетом параллельных мероприятий участие примут 500 компаний. На момент сдачи номера в печать география составляла 36 регионов, 68 городов России, семь стран.

В первом павильоне расположится кластер «Девелопмент, архитектура, проектирование», в котором будет представлено 50 компаний. 114 компаний продемонстрируют строительные технологии, материалы и оборудование. Одним из самых многочисленных станет IT-кластер, который представит технологии для умного дома, интернет вещей и т.п. Цифровые технологии презентуют 53 компании.

Все четыре дня будет идти конкурс профессионального мастерства Building Climate Expert по монтажу систем кондиционирования и холодильного оборудования среди профессионалов из Свердловской области. Здесь же разместятся стенд Свердловской области и конференц-зал Российского форума BIM-технологий. Кроме того, посетители смогут увидеть стенды крупнейших российских производителей лифтового оборудования.

Во втором павильоне откроется экспозиция строительной и специальной техники, которая займет площадь более 7 тыс. кв.м, всего будет представлено более 50 единиц. Российские производители будут представлены на стендах «Кургандормаш» и «Уралпромсервис» (бульдозер «ЧЕТРА»). Пермская МТС, специализирующаяся на сельскохозяйственной технике, покажет два трактора «Беларус» с навесным оборудованием, фронтальный погрузчик LW330RU, мини-погрузчик XC760K.

Впервые можно будет увидеть три модели гусеничного экскаватора, бульдозер, автокран, автобетоносмеситель Zoomlion, коммерческую технику бренда Foton: тягач, краново-манипуляторную установку, пикап. Бренд SUNWARD будет представлен экскаваторами и погрузчиками. Также в экспозиции — ножничные подъемники LGMG, фронтальный погрузчик, колесный экскаватор и две модели гусеничных экскаваторов, гусеничный бульдозер Haitui, самосвал и колесный экскаватор Sany.

В третьем павильоне традиционно разместится городской парк с живой зеленью. Его площадь в этом году — 1,5 тыс. кв.м. Гости смогут увидеть современные детские и спортивные площадки и зоны для отдыха.

Новым направлением станет «Территория энергоснабжения и освещения», организованная совместно с компанией «Русский Свет» — одним из крупнейших дистрибьюторов электротехнической продукции в России и СНГ. Здесь будут представлены более 50 экспонентов.

По словам организаторов, одним из самых интересных станет кластер дизайна. В нем расположатся стенды производителей и поставщиков материалов и услуг, среди которых мебель и кухни, изделия из стекла, расходные материалы для отделки и декорирования, премиальные абразивные материалы, скульптуры и изделия из стеклопластика и бронзы, строительная химия, системы освещения и светильники из гипса, декоративные покрытия.

Также в кластер войдут восемь корнеров, в которых дизайн-студии из Екатеринбурга реализуют интерьеры по собственным проектам. YOU+design представит интерьер в стиле конструктивизма с отсылками к известному в Екатеринбурге стрит-арту. Mari+Design покажет уютную гостиную с системой «умный дом», стеклянными конструкциями и озеленением. «Студия 33» подготовит интерьер, который погрузит посетителей в состояние гармонии, плавности и размеренности. Yulia Sheveleva создаст многофункциональное пространство с вертикальным озеленением. RiO Design продемонстрирует интерьер номера отеля с элементами уральской идентичности. IDEA DESIGN покажет ванную комнату «Время VODA», которая соблюдает баланс эстетики и эргономики. REMARKA подготовит инсталляцию «Строительство человечности», STUDIO WHITE — корнер в стиле «Жизнь и Душа».

Кроме того, рядом расположится «Территория идеального ремонта» от сообщества «Мастера Екатеринбурга». На площадке покажут, с чего ремонт начинается и чем заканчивается, когда все сделано правильно. Пространство будет оформлено в виде квартиры на разных этапах отделки.

Также в дни 100+ состоится XV Уральский форум недвижимости и выставка «Уралэкспокамень».

Премию 100+ Awards вручат

Премия была основана в рамках 100+ TechnoBuild и вручалась уже дважды. Лауреатами становились такие проекты, как «Лахта-Центр», единственный в стране объект бюро Нормана Фостера — штаб-квартира Русской медной компании (РМК), порт Восточный от Уральской горно-металлургической компании (УГМК), Московский клинический научный центр имени А.С.Логинова и другие сложные и уникальные объекты.

В этом году за победу в восьми номинациях будут бороться 83 проекта. Всего на рассмотрение экспертному совету поступило 198 заявок из 27 городов страны. Самыми популярными номинациями стали «Лучшая BIM-модель здания», «Лучшее решение по созданию комфортной городской среды» и «Лучший дизайн интерьера — квартира площадью от 100кв.м».

Среди проектов, которые претендуют на победу,— мостовой переход через реку Ока на скоростной автодороге Москва — Нижний Новгород — Казань, центр винного туризма WINEPARK в Крыму, Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге, «РМК-Арена» в Челябинске, Театр оперы и балета в Севастополе, Деревня Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге.

Один из самых необычных объектов — первая в России «железная» школа, расположенная в поселке Ола Магаданской области в сейсмоактивном районе. Каркас здания — из черного металла, перекрытия и стены — из легких стальных тонкостенных конструкций. Кладка из мелкоштучных материалов исключена в целях безопасности, также снижено количество бетонирования и «мокрых» процессов. Все это помогает зданию выдержать сейсмичность до девяти баллов, сильные ветра, суровые холода и морской климат.

В состав жюри традиционно вошли ведущие российские и иностранные специалисты строительной отрасли, представители профильных органов государственной власти и местного самоуправления. В составе этого года — генеральный директор АО«ЦНИИПромзданий» Николай Келасьев, главный конструктор Останкинской телебашни и «Москва-Сити» Владимир Травуш, главный архитектор «Лахта-Центра» Филипп Никандров, автор более сотни научных трудов, один из разработчиков нормативных документов по проектированию и строительству оснований и фундаментов Олег Шулятьев, профессор Международной Академии Архитектуры в Москве (МААМ) Юлий Борисов, управляющий партнер и главный архитектор архитектурного бюро SPEECH Игорь Членов и многие другие. В номинации дизайна одним из членов жюри стал основатель UB.DESIGN Борис Уборевич-Боровский.

Объявление результатов и торжественное награждение состоятся во время 100+ TechnoBuild.

Ксения Дубинина