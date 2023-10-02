Прокуратура требует вернуть подаренную Красноярскому краю «Платинум Арену»

В Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление прокуратуры региона к агентству по управлению госимуществом края, региональному центру спортивных сооружений, АО «Платинум Арена» и минспорту региона. Ведомство требует вернуть переданную региону в дар к Универсиаде «Платинум Арену». По оценкам надзорного органа, дарителем (АО «Платинум Арена») было умышленно скрыто техническое состояние спортивного сооружения, Такой объект в госсобственности региона передаваемого в дар Красноярскому краю влечет дополнительную нагрузку для регионального бюджета, сделала вывод прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Обосновывая свое заявление, прокуратура ссылается на данные технического обследования спорткомплекса, согласно которым эксплуатация здания недопустима в его нынешнем состоянии и владельцу необходимо ограничить массовые посещения этого объекта, сообщили в пресс-службе арбитражного суда Красноярского края. В числе недостатков указаны: состояние монолитных плит перекрытия имеет пластические деформации – наблюдается увеличение ширины перекрытия силовых трещин.

Предварительное судебное заседание с лицами, участвующими в деле, назначено на 23 октября.

«Платинум Арена» начала строиться в 2015 году к проведению Всемирной зимней Универсиады 2019 года. Это многоуровневый многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс с ледовой ареной, вместимостью 7 тыс. зрителей, общей площадью около 22,5 тыс. кв. м. Сообщалось, что соглашение о строительстве объекта было подписано между правительством края и компанией «Русская Платина». По нему предприятие полностью взяло на себя расходы по проектированию и возведению спортивного комплекса. Инвестиции в проект составили около 4 млрд руб.

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Оксана Павлова