«Мигранты станут неинтересны вообще как явление»
Предприниматели — о новой инициативе относительно иностранных рабочих
Работодателей могут обязать обеспечивать жильем трудовых мигрантов. Бизнес должен будет либо снимать им квартиры, либо организовывать для них специальные общежития и дома — главное, чтобы у работников была временная регистрация. Это следует из законопроекта, который комитет Госдумы по строительству и ЖКХ может внести на рассмотрение уже в осеннюю сессию, пишут «Известия». За неисполнение требований компаниям будет грозить штраф до 500 тыс. руб. или даже приостановка деятельности на 90 дней.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
“Ъ FM” пообщался с предпринимателями и выяснил, что они думают об этой инициативе:
Юнис Теймурханлы, владелец отеля «Гельвеция»: «Учитывая, что гостиничная отрасль, честно говоря, славится невысокими зарплатами, мигранты для нас являются спасением. Поэтому если на отельный бизнес ляжет дополнительная нагрузка в виде предоставления проживания и каких-то дополнительных трат, мигранты станут неинтересны вообще как явление. Но это не пойдет на пользу гостиничной отрасли. Сейчас наблюдается отток из-за низкого курса, потому что зарплаты у мигрантов все равно в рублях. Таких работников не хватает, а зачастую мойщица важнее директора. Мы с вами понимаем, что без мойщиц никуда».
Иван Андриевский, председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К»: «Допустим, промышленное или иное крупное гражданское строительство по своему масштабу от хотя бы 1 млрд руб. уже и так самостоятельно обеспечивает трудовых мигрантов жильем. Обычно их размещают в ближайшем хостеле и специальным автобусом привозят и отвозят их на строительство. Штраф в размере 500 тыс. руб. — это слишком значительная санкция, учитывая то, что на строительстве, как правило, работают сотни людей».
Алексей Петропольский, ресторатор и отельер: «Как владелец отеля, где работает порядка четырех выходцев из Средней Азии, могу вам сказать, что это просто невыгодно. Проще взять такого сотрудника, который будет обходиться дешевле. Сейчас мигранты обходятся минимум в 80 тыс. руб. в месяц — это любой помощник-разнорабочий со знанием языка. Если он не говорит по-русски — от 50 тыс. руб. За 100 тыс. руб. уже можно брать и местного, но эффективность его труда и претензии к работе, конечно, будут гораздо выше, чем у выходца из Средней Азии».
На днях бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагал Владимиру Путину расширить приток мигрантов из Юго-Восточной Азии. Речь шла о том, чтобы отменить визы для жителей некоторых стран региона.
Он объяснял это тем, что в России сейчас «беспрецедентный дефицит кадров», и решить его за счет граждан СНГ невозможно. По данным Бориса Титова, о нехватке сотрудников заявляют больше половины предпринимателей.
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