Работодателей могут обязать обеспечивать жильем трудовых мигрантов. Бизнес должен будет либо снимать им квартиры, либо организовывать для них специальные общежития и дома — главное, чтобы у работников была временная регистрация. Это следует из законопроекта, который комитет Госдумы по строительству и ЖКХ может внести на рассмотрение уже в осеннюю сессию, пишут «Известия». За неисполнение требований компаниям будет грозить штраф до 500 тыс. руб. или даже приостановка деятельности на 90 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ FM” пообщался с предпринимателями и выяснил, что они думают об этой инициативе:

Юнис Теймурханлы, владелец отеля «Гельвеция»: «Учитывая, что гостиничная отрасль, честно говоря, славится невысокими зарплатами, мигранты для нас являются спасением. Поэтому если на отельный бизнес ляжет дополнительная нагрузка в виде предоставления проживания и каких-то дополнительных трат, мигранты станут неинтересны вообще как явление. Но это не пойдет на пользу гостиничной отрасли. Сейчас наблюдается отток из-за низкого курса, потому что зарплаты у мигрантов все равно в рублях. Таких работников не хватает, а зачастую мойщица важнее директора. Мы с вами понимаем, что без мойщиц никуда». Иван Андриевский, председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К»: «Допустим, промышленное или иное крупное гражданское строительство по своему масштабу от хотя бы 1 млрд руб. уже и так самостоятельно обеспечивает трудовых мигрантов жильем. Обычно их размещают в ближайшем хостеле и специальным автобусом привозят и отвозят их на строительство. Штраф в размере 500 тыс. руб. — это слишком значительная санкция, учитывая то, что на строительстве, как правило, работают сотни людей». Алексей Петропольский, ресторатор и отельер: «Как владелец отеля, где работает порядка четырех выходцев из Средней Азии, могу вам сказать, что это просто невыгодно. Проще взять такого сотрудника, который будет обходиться дешевле. Сейчас мигранты обходятся минимум в 80 тыс. руб. в месяц — это любой помощник-разнорабочий со знанием языка. Если он не говорит по-русски — от 50 тыс. руб. За 100 тыс. руб. уже можно брать и местного, но эффективность его труда и претензии к работе, конечно, будут гораздо выше, чем у выходца из Средней Азии».

На днях бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагал Владимиру Путину расширить приток мигрантов из Юго-Восточной Азии. Речь шла о том, чтобы отменить визы для жителей некоторых стран региона.

Он объяснял это тем, что в России сейчас «беспрецедентный дефицит кадров», и решить его за счет граждан СНГ невозможно. По данным Бориса Титова, о нехватке сотрудников заявляют больше половины предпринимателей.

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Владислав Викторов