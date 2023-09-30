В Екатеринбурге учителям и родителям запретили общаться в WhatsApp и Telegram

В Екатеринбурге учителям и родителям школьников запретили общаться в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Об этом пишет портал Е1.ru. Запрет якобы связан с необходимостью перевести обсуждение школьных вопросов на платформу от «ВКонтакте» и «Сферум». При этом пока родители вынуждены держать связь с преподавателями с помощью бумажного дневника.

Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области изданию заявляли, что официальное общение на отечественную платформу переводят по решению Минпросвещения и Минцифры. При этом в ведомстве отмечали, что пользоваться WhatsApp и Telegram в личных целях учителям не запрещено.

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