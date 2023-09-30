Главные новости к утру 30 сентября

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти предложил продлить финансирование правительства США без помощи Киеву. Приостановка работы правительства произойдет, если Палата представителей и Сенат не согласуют в каком-либо виде бюджет до 1 октября. О риске шатдауна

Над Белгородской областью сбиты девять снарядов РСЗО «Ураган», сообщило Минобороны. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, никто не пострадал. В Брянской области при атаке Украины нарушено энергоснабжение в поселке Погар, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Украина приостановила статус «спонсора войны» для венгерского OTP Bank и пяти греческих судоходных компаний. Киев надеется, что это поспособствует разблокировке Будапештом помощи Евросоюза на €500 млн и что Греция не станет блокировать будущий 12-й пакет антироссийских санкций.

Осуждены трое военнослужащих, готовившихся участвовать в специальной военной операции, узнал «Ъ». Они получили реальные сроки за «насильственные действия в отношении начальника в период боевых действий». О деле

Роскомнадзор через подведомственную структуру объявил тендер на доработку систем мониторинга интернета для выявления противоправных материалов, выяснил «Ъ». Речь идет о доработке информационной системы мониторинга интернет-ресурсов (ИС МИР) в части ее интеграции с новыми системами — «Чистый интернет» и «Окулус». Подробнее

В США арестован подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура в 1996 году. Обвинение предъявлено 60-летнему наркодилеру Дуэйну «Кэффи Ди» Дэвису.