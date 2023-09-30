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Коммерсантъ FM
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Главные новости к утру 30 сентября

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Над Белгородской областью сбиты девять снарядов РСЗО «Ураган», сообщило Минобороны. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, никто не пострадал. В Брянской области при атаке Украины нарушено энергоснабжение в поселке Погар, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Украина приостановила статус «спонсора войны» для венгерского OTP Bank и пяти греческих судоходных компаний. Киев надеется, что это поспособствует разблокировке Будапештом помощи Евросоюза на €500 млн и что Греция не станет блокировать будущий 12-й пакет антироссийских санкций.

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Роскомнадзор через подведомственную структуру объявил тендер на доработку систем мониторинга интернета для выявления противоправных материалов, выяснил «Ъ». Речь идет о доработке информационной системы мониторинга интернет-ресурсов (ИС МИР) в части ее интеграции с новыми системами — «Чистый интернет» и «Окулус». Подробнее

В США арестован подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура в 1996 году. Обвинение предъявлено 60-летнему наркодилеру Дуэйну «Кэффи Ди» Дэвису.

Фотогалерея

«Ниггеры умирают в одиночестве»

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Тупак Амару Шакур родился 16 июня 1971 года в нью-йоркском районе Гарлем. При рождении его назвали Лесэйн Пэриш Крукс, а имя, под которым он вошел в историю, было дано будущему рэперу при крещении — в честь борца за свободу из Перу. Оно переводится как «Благодарный Всевышнему Блистающий Змей»

Тупак Амару Шакур родился 16 июня 1971 года в нью-йоркском районе Гарлем. При рождении его назвали Лесэйн Пэриш Крукс, а имя, под которым он вошел в историю, было дано будущему рэперу при крещении — в честь борца за свободу из Перу. Оно переводится как «Благодарный Всевышнему Блистающий Змей»

Фото: из семейного архива Тупака Шакура

Кто был настоящим отцом Шакура, точно неизвестно. Его мать Афени Шакур была активисткой радикального афроамериканского движения «Черные пантеры» и за два года до появления на свет Тупака была арестована вместе с 20 сопартийцами по подозрению в убийствах, вооруженных ограблениях и планировании терактов. Пока длился суд, за ней, отпущенной под залог, ухаживали два вероятных отца Тупака: наркодилер Легс и член «Черных пантер» Билли

Кто был настоящим отцом Шакура, точно неизвестно. Его мать Афени Шакур была активисткой радикального афроамериканского движения «Черные пантеры» и за два года до появления на свет Тупака была арестована вместе с 20 сопартийцами по подозрению в убийствах, вооруженных ограблениях и планировании терактов. Пока длился суд, за ней, отпущенной под залог, ухаживали два вероятных отца Тупака: наркодилер Легс и член «Черных пантер» Билли

Фото: Michael Montfort / Michael Ochs Archives / Getty Images

Большую часть беременности Афени провела в женской колонии, однако за месяц до родов с нее и 30 ее товарищей по партии были сняты все обвинения. Детство Тупаку запомнилось как один сплошной переезд: они с матерью постоянно меняли место жительства. В итоге семья осела в Балтиморе, где Тупак поступил в школу искусств, занимался танцами, актерским мастерством, теорией музыки и поэзией. Там же Тупак написал и свой первый рэп, взяв себе псевдоним MC New York

Большую часть беременности Афени провела в женской колонии, однако за месяц до родов с нее и 30 ее товарищей по партии были сняты все обвинения. Детство Тупаку запомнилось как один сплошной переезд: они с матерью постоянно меняли место жительства. В итоге семья осела в Балтиморе, где Тупак поступил в школу искусств, занимался танцами, актерским мастерством, теорией музыки и поэзией. Там же Тупак написал и свой первый рэп, взяв себе псевдоним MC New York

Фото: Al Pereira / Michael Ochs Archives / Getty Images

Юноша очень сильно переживал по поводу отсутствия отца и говорил: «Мать не может научить сына, как быть мужчиной. Особенно это касается черных. Я чувствовал себя паршиво, видя, как другие ниггеры получают ответы от своих отцов на вопросы, которые были и у меня»

Юноша очень сильно переживал по поводу отсутствия отца и говорил: «Мать не может научить сына, как быть мужчиной. Особенно это касается черных. Я чувствовал себя паршиво, видя, как другие ниггеры получают ответы от своих отцов на вопросы, которые были и у меня»

Фото: Robert Kalfus / AP

В 17 лет, бросив школу, Тупак Шакур переехал в Мэрин-Сити в Калифорнии. Там он начал торговать наркотиками и впервые попал в протоколы полиции. В 1990 году он присоединился к группе Digital Underground, в составе которой некоторое время выступал как певец и танцор. А спустя год вышел его первый сольный альбом «2Pacalypse Now», который впоследствии получил статус золотого. В 1992 году он снялся в фильме «Авторитет» (на фото — кадр из фильма), где сыграл гангстера. По свидетельствам близких, вскоре Тупак начал отождествлять себя именно с этим персонажем

В 17 лет, бросив школу, Тупак Шакур переехал в Мэрин-Сити в Калифорнии. Там он начал торговать наркотиками и впервые попал в протоколы полиции. В 1990 году он присоединился к группе Digital Underground, в составе которой некоторое время выступал как певец и танцор. А спустя год вышел его первый сольный альбом «2Pacalypse Now», который впоследствии получил статус золотого. В 1992 году он снялся в фильме «Авторитет» (на фото — кадр из фильма), где сыграл гангстера. По свидетельствам близких, вскоре Тупак начал отождествлять себя именно с этим персонажем

Фото: Island World / Paramount

«Моя мама обычно говорила мне, что если ты не можешь найти то, ради чего стоит жить, лучше найти то, за что стоит умереть»

«Моя мама обычно говорила мне, что если ты не можешь найти то, ради чего стоит жить, лучше найти то, за что стоит умереть»

Фото: Bebeto Matthews / AP

В ноябре 1993 года 19-летняя девушка Аянна Джексон обвинила Тупака в изнасиловании. По версии самого Шакура, они познакомились на дискотеке, где девушка сама его соблазнила, после чего они отправились в отель. Примерно через неделю она вновь к нему приехала, но, по словам Шакура, тогда он оставил ее со своими друзьями, а сам пошел спать. Проснувшись, он обнаружил девушку, бьющейся в истерике и все время повторявшей: «Почему ты позволил им со мной это сделать?!» Когда он спросил у своих друзей, что произошло, они лишь развели руками и ответили: «слишком много ниггеров»

В ноябре 1993 года 19-летняя девушка Аянна Джексон обвинила Тупака в изнасиловании. По версии самого Шакура, они познакомились на дискотеке, где девушка сама его соблазнила, после чего они отправились в отель. Примерно через неделю она вновь к нему приехала, но, по словам Шакура, тогда он оставил ее со своими друзьями, а сам пошел спать. Проснувшись, он обнаружил девушку, бьющейся в истерике и все время повторявшей: «Почему ты позволил им со мной это сделать?!» Когда он спросил у своих друзей, что произошло, они лишь развели руками и ответили: «слишком много ниггеров»

Фото: Justin Sutcliffe / AP

Когда дело дошло до суда, то правосудие посчитало более убедительной версию самой Аянны Джексон: она в основном повторяла историю Шакура, с той лишь разницей, что на дискотеке, по ее словам, Шакур силой принудил ее к близости, а во время второй встречи принимал участие в групповом изнасиловании

Когда дело дошло до суда, то правосудие посчитало более убедительной версию самой Аянны Джексон: она в основном повторяла историю Шакура, с той лишь разницей, что на дискотеке, по ее словам, Шакур силой принудил ее к близости, а во время второй встречи принимал участие в групповом изнасиловании

Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

«Запишите мои слова. Я не гангстер и никогда им не был. Я не вор, который хватает твой кошелек. Я не тот парень, который взламывает твою машину. Я не с теми людьми, кто ворует и причиняет боль другим. Я просто брат твой, который дает отпор»

«Запишите мои слова. Я не гангстер и никогда им не был. Я не вор, который хватает твой кошелек. Я не тот парень, который взламывает твою машину. Я не с теми людьми, кто ворует и причиняет боль другим. Я просто брат твой, который дает отпор»

Фото: Kevin Larkin / AP

30 ноября 1994 года на Тупака было совершено нападение, в результате которого он получил пять огнестрельных ранений. На следующий день он был взят под стражу по обвинению в изнасиловании, а в 1995 году рэпера приговорили к 4,5 годам заключения. Через месяц после суда был выпущен его третий сольный диск «Me Against the World». Этот альбом оказался лидером чартов и приобрел статус платинового

30 ноября 1994 года на Тупака было совершено нападение, в результате которого он получил пять огнестрельных ранений. На следующий день он был взят под стражу по обвинению в изнасиловании, а в 1995 году рэпера приговорили к 4,5 годам заключения. Через месяц после суда был выпущен его третий сольный диск «Me Against the World». Этот альбом оказался лидером чартов и приобрел статус платинового

Фото: Eric Miller / AP

Из тюрьмы Шакур вышел спустя восемь месяцев — глава звукозаписывающего лейбла Death Row Шуг Найт внес за него залог в размере около $1,5 млн. Впрочем, Найт действовал небескорыстно — взамен за освобождение из тюрьмы Шакуру пришлось подписать кабальный контракт на выпуск трех альбомов

Из тюрьмы Шакур вышел спустя восемь месяцев — глава звукозаписывающего лейбла Death Row Шуг Найт внес за него залог в размере около $1,5 млн. Впрочем, Найт действовал небескорыстно — взамен за освобождение из тюрьмы Шакуру пришлось подписать кабальный контракт на выпуск трех альбомов

Фото: PD

«Жизнь — колесо фортуны, и это мой шанс крутануть его»

«Жизнь — колесо фортуны, и это мой шанс крутануть его»

Фото: Gary Hershorn / Reuters

Пока Тупак Шакур сидел в тюрьме, он успел жениться на актрисе Кейше Моррис, с которой познакомился за три месяца до церемонии. Впрочем, союз их оказался недолгим — сразу после выхода из тюрьмы Тупак с ней развелся &lt;br>На фото: с актрисой Рози Перес

Пока Тупак Шакур сидел в тюрьме, он успел жениться на актрисе Кейше Моррис, с которой познакомился за три месяца до церемонии. Впрочем, союз их оказался недолгим — сразу после выхода из тюрьмы Тупак с ней развелся
На фото: с актрисой Рози Перес

Фото: Lisa Rose / Zuma Press / Kommersant Photo

Через четыре месяца после выхода из тюрьмы Тупак Шакур выпустил двойной альбом «All Eyez On Me», который считается одним из лучших за всю историю рэп-музыки: диск девять раз получил платиновый статус и разошелся тиражом 8,2 млн копий

Через четыре месяца после выхода из тюрьмы Тупак Шакур выпустил двойной альбом «All Eyez On Me», который считается одним из лучших за всю историю рэп-музыки: диск девять раз получил платиновый статус и разошелся тиражом 8,2 млн копий

Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

Основной темой песен Шакура были проблемы бедности и расовой дискриминации, борьба за жизнь в городских чернокожих гетто. Кроме своих песен, он старался помочь чернокожему населению из неблагополучных районов и материально: в один из Дней благодарения он вместе с лейблом Death Row накормил весь Южный Централ Лос-Анджелеса. На эту акцию Тупак выделил $400 тыс.

Основной темой песен Шакура были проблемы бедности и расовой дискриминации, борьба за жизнь в городских чернокожих гетто. Кроме своих песен, он старался помочь чернокожему населению из неблагополучных районов и материально: в один из Дней благодарения он вместе с лейблом Death Row накормил весь Южный Централ Лос-Анджелеса. На эту акцию Тупак выделил $400 тыс.

Фото: Frank Wiese / AP

Тупак Шакур неоднократно снимался в фильмах: в 1993 году он сыграл в картине «Поэтическое правосудие», впоследствии ставшей культовой. Поговаривали, что певица Джанет Джексон, которая также играла в этом фильме, потребовала, чтобы Тупак перед съемками прошел проверку на ВИЧ. Рэпер согласился, но взамен потребовал, чтобы в сценарий включили постельную сцену с ним и Джанет Джексон. Также Тупак снялся в фильмах «В тупике» с Тимом Ротом, «Пуля» с Микки Рурком (на фото) и многих других

Тупак Шакур неоднократно снимался в фильмах: в 1993 году он сыграл в картине «Поэтическое правосудие», впоследствии ставшей культовой. Поговаривали, что певица Джанет Джексон, которая также играла в этом фильме, потребовала, чтобы Тупак перед съемками прошел проверку на ВИЧ. Рэпер согласился, но взамен потребовал, чтобы в сценарий включили постельную сцену с ним и Джанет Джексон. Также Тупак снялся в фильмах «В тупике» с Тимом Ротом, «Пуля» с Микки Рурком (на фото) и многих других

Фото: Rose Hartman / Zuma Press / Kommersant Photo

Незадолго до своей смерти Тупак Шакур увлекся произведениями итальянского мыслителя Никколо Макиавелли. Увлечение было столь сильным, что Тупак Шакур даже сменил сценический псевдоним на Makaveli

Незадолго до своей смерти Тупак Шакур увлекся произведениями итальянского мыслителя Никколо Макиавелли. Увлечение было столь сильным, что Тупак Шакур даже сменил сценический псевдоним на Makaveli

Фото: Kouf / Bigelow Productions

7 сентября 1996 года Тупак Шакур приехал в Лас-Вегасе на бой между боксером Майком Тайсоном, с которым он давно дружил, и Брюсом Селдоном. Сразу после завершения боя, который окончился победой Тайсона, по дороге в клуб его автомобиль был обстрелян неизвестными, и в рэпера попало четыре пули. Тупак умер 13 сентября. Рэпер был кремирован, часть его праха была смешана с марихуаной и выкурена его друзьями. Кто совершил убийство, так и осталось загадкой, однако в преступлении подозревали рэперов с Восточного побережья, с которыми Тупак часто конфликтовал. После его смерти вышел альбом «The Don Killuminati: The 7 Day Theory», третий из предусмотренных договором с Death Row

7 сентября 1996 года Тупак Шакур приехал в Лас-Вегасе на бой между боксером Майком Тайсоном, с которым он давно дружил, и Брюсом Селдоном. Сразу после завершения боя, который окончился победой Тайсона, по дороге в клуб его автомобиль был обстрелян неизвестными, и в рэпера попало четыре пули. Тупак умер 13 сентября. Рэпер был кремирован, часть его праха была смешана с марихуаной и выкурена его друзьями. Кто совершил убийство, так и осталось загадкой, однако в преступлении подозревали рэперов с Восточного побережья, с которыми Тупак часто конфликтовал. После его смерти вышел альбом «The Don Killuminati: The 7 Day Theory», третий из предусмотренных договором с Death Row

Фото: Ke.Mazur / WireImage / Getty Images

Хип-хоп сообществом и музыкальными критиками Тупак Шакур признается одним из величайших и наиболее влиятельных исполнителей в истории. Он оказал влияние на творчество 50 Cent, Ja Rule, Lil Wayne, Freddie Gibbs и других известных рэперов. В 2008 году Eminem написал открытое письмо матери Тупака, в котором поблагодарил ее за сына. В апреле 2012 года на фестивале Coachella была представлена голограмма Шакура, которая исполнила вместе со Snoop Dogg (слева) и Dr. Dre композиции «Hail Mary» и «2 Americaz Most Wanted»

Хип-хоп сообществом и музыкальными критиками Тупак Шакур признается одним из величайших и наиболее влиятельных исполнителей в истории. Он оказал влияние на творчество 50 Cent, Ja Rule, Lil Wayne, Freddie Gibbs и других известных рэперов. В 2008 году Eminem написал открытое письмо матери Тупака, в котором поблагодарил ее за сына. В апреле 2012 года на фестивале Coachella была представлена голограмма Шакура, которая исполнила вместе со Snoop Dogg (слева) и Dr. Dre композиции «Hail Mary» и «2 Americaz Most Wanted»

Фото: Christopher Polk / Getty Images for Coachella

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Тупак Амару Шакур родился 16 июня 1971 года в нью-йоркском районе Гарлем. При рождении его назвали Лесэйн Пэриш Крукс, а имя, под которым он вошел в историю, было дано будущему рэперу при крещении — в честь борца за свободу из Перу. Оно переводится как «Благодарный Всевышнему Блистающий Змей»

Фото: из семейного архива Тупака Шакура

Кто был настоящим отцом Шакура, точно неизвестно. Его мать Афени Шакур была активисткой радикального афроамериканского движения «Черные пантеры» и за два года до появления на свет Тупака была арестована вместе с 20 сопартийцами по подозрению в убийствах, вооруженных ограблениях и планировании терактов. Пока длился суд, за ней, отпущенной под залог, ухаживали два вероятных отца Тупака: наркодилер Легс и член «Черных пантер» Билли

Фото: Michael Montfort / Michael Ochs Archives / Getty Images

Большую часть беременности Афени провела в женской колонии, однако за месяц до родов с нее и 30 ее товарищей по партии были сняты все обвинения. Детство Тупаку запомнилось как один сплошной переезд: они с матерью постоянно меняли место жительства. В итоге семья осела в Балтиморе, где Тупак поступил в школу искусств, занимался танцами, актерским мастерством, теорией музыки и поэзией. Там же Тупак написал и свой первый рэп, взяв себе псевдоним MC New York

Фото: Al Pereira / Michael Ochs Archives / Getty Images

Юноша очень сильно переживал по поводу отсутствия отца и говорил: «Мать не может научить сына, как быть мужчиной. Особенно это касается черных. Я чувствовал себя паршиво, видя, как другие ниггеры получают ответы от своих отцов на вопросы, которые были и у меня»

Фото: Robert Kalfus / AP

В 17 лет, бросив школу, Тупак Шакур переехал в Мэрин-Сити в Калифорнии. Там он начал торговать наркотиками и впервые попал в протоколы полиции. В 1990 году он присоединился к группе Digital Underground, в составе которой некоторое время выступал как певец и танцор. А спустя год вышел его первый сольный альбом «2Pacalypse Now», который впоследствии получил статус золотого. В 1992 году он снялся в фильме «Авторитет» (на фото — кадр из фильма), где сыграл гангстера. По свидетельствам близких, вскоре Тупак начал отождествлять себя именно с этим персонажем

Фото: Island World / Paramount

«Моя мама обычно говорила мне, что если ты не можешь найти то, ради чего стоит жить, лучше найти то, за что стоит умереть»

Фото: Bebeto Matthews / AP

В ноябре 1993 года 19-летняя девушка Аянна Джексон обвинила Тупака в изнасиловании. По версии самого Шакура, они познакомились на дискотеке, где девушка сама его соблазнила, после чего они отправились в отель. Примерно через неделю она вновь к нему приехала, но, по словам Шакура, тогда он оставил ее со своими друзьями, а сам пошел спать. Проснувшись, он обнаружил девушку, бьющейся в истерике и все время повторявшей: «Почему ты позволил им со мной это сделать?!» Когда он спросил у своих друзей, что произошло, они лишь развели руками и ответили: «слишком много ниггеров»

Фото: Justin Sutcliffe / AP

Когда дело дошло до суда, то правосудие посчитало более убедительной версию самой Аянны Джексон: она в основном повторяла историю Шакура, с той лишь разницей, что на дискотеке, по ее словам, Шакур силой принудил ее к близости, а во время второй встречи принимал участие в групповом изнасиловании

Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

«Запишите мои слова. Я не гангстер и никогда им не был. Я не вор, который хватает твой кошелек. Я не тот парень, который взламывает твою машину. Я не с теми людьми, кто ворует и причиняет боль другим. Я просто брат твой, который дает отпор»

Фото: Kevin Larkin / AP

30 ноября 1994 года на Тупака было совершено нападение, в результате которого он получил пять огнестрельных ранений. На следующий день он был взят под стражу по обвинению в изнасиловании, а в 1995 году рэпера приговорили к 4,5 годам заключения. Через месяц после суда был выпущен его третий сольный диск «Me Against the World». Этот альбом оказался лидером чартов и приобрел статус платинового

Фото: Eric Miller / AP

Из тюрьмы Шакур вышел спустя восемь месяцев — глава звукозаписывающего лейбла Death Row Шуг Найт внес за него залог в размере около $1,5 млн. Впрочем, Найт действовал небескорыстно — взамен за освобождение из тюрьмы Шакуру пришлось подписать кабальный контракт на выпуск трех альбомов

Фото: PD

«Жизнь — колесо фортуны, и это мой шанс крутануть его»

Фото: Gary Hershorn / Reuters

Пока Тупак Шакур сидел в тюрьме, он успел жениться на актрисе Кейше Моррис, с которой познакомился за три месяца до церемонии. Впрочем, союз их оказался недолгим — сразу после выхода из тюрьмы Тупак с ней развелся
На фото: с актрисой Рози Перес

Фото: Lisa Rose / Zuma Press / Kommersant Photo

Через четыре месяца после выхода из тюрьмы Тупак Шакур выпустил двойной альбом «All Eyez On Me», который считается одним из лучших за всю историю рэп-музыки: диск девять раз получил платиновый статус и разошелся тиражом 8,2 млн копий

Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

Основной темой песен Шакура были проблемы бедности и расовой дискриминации, борьба за жизнь в городских чернокожих гетто. Кроме своих песен, он старался помочь чернокожему населению из неблагополучных районов и материально: в один из Дней благодарения он вместе с лейблом Death Row накормил весь Южный Централ Лос-Анджелеса. На эту акцию Тупак выделил $400 тыс.

Фото: Frank Wiese / AP

Тупак Шакур неоднократно снимался в фильмах: в 1993 году он сыграл в картине «Поэтическое правосудие», впоследствии ставшей культовой. Поговаривали, что певица Джанет Джексон, которая также играла в этом фильме, потребовала, чтобы Тупак перед съемками прошел проверку на ВИЧ. Рэпер согласился, но взамен потребовал, чтобы в сценарий включили постельную сцену с ним и Джанет Джексон. Также Тупак снялся в фильмах «В тупике» с Тимом Ротом, «Пуля» с Микки Рурком (на фото) и многих других

Фото: Rose Hartman / Zuma Press / Kommersant Photo

Незадолго до своей смерти Тупак Шакур увлекся произведениями итальянского мыслителя Никколо Макиавелли. Увлечение было столь сильным, что Тупак Шакур даже сменил сценический псевдоним на Makaveli

Фото: Kouf / Bigelow Productions

7 сентября 1996 года Тупак Шакур приехал в Лас-Вегасе на бой между боксером Майком Тайсоном, с которым он давно дружил, и Брюсом Селдоном. Сразу после завершения боя, который окончился победой Тайсона, по дороге в клуб его автомобиль был обстрелян неизвестными, и в рэпера попало четыре пули. Тупак умер 13 сентября. Рэпер был кремирован, часть его праха была смешана с марихуаной и выкурена его друзьями. Кто совершил убийство, так и осталось загадкой, однако в преступлении подозревали рэперов с Восточного побережья, с которыми Тупак часто конфликтовал. После его смерти вышел альбом «The Don Killuminati: The 7 Day Theory», третий из предусмотренных договором с Death Row

Фото: Ke.Mazur / WireImage / Getty Images

Хип-хоп сообществом и музыкальными критиками Тупак Шакур признается одним из величайших и наиболее влиятельных исполнителей в истории. Он оказал влияние на творчество 50 Cent, Ja Rule, Lil Wayne, Freddie Gibbs и других известных рэперов. В 2008 году Eminem написал открытое письмо матери Тупака, в котором поблагодарил ее за сына. В апреле 2012 года на фестивале Coachella была представлена голограмма Шакура, которая исполнила вместе со Snoop Dogg (слева) и Dr. Dre композиции «Hail Mary» и «2 Americaz Most Wanted»

Фото: Christopher Polk / Getty Images for Coachella

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