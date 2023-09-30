На подлете к Белгороду сбиты воздушные цели

Средства противовоздушной обороны сработали над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, на подлете к городу «сбиты воздушные цели». Какие именно, не уточняетеся.

«Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет»,— написал господин Гладков в Telegram.

Накануне, 29 сентября, было обстреляно село Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области. Осколки снарядов повредили автомобиль и два частных жилых дома. Никто не пострадал.

В ночь на 30 сентября Украина атаковала объекты в Брянской области, сообщал губернатор Александр Богомаз. Из-за этого нарушено энергоснабжение поселка Погар.

Леонид Уварчев