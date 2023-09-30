Российские госагентства: Украина готовится к новому наступлению в октябре

Украина готовится к новому наступлению в октябре, сообщили источники «РИА Новости» и ТАСС. По данным российских госагентств, президент Украины Владимир Зеленский согласовал планы с США и Великобританией. Ожидается наступление на херсонском и запорожском направлениях.

ТАСС и «РИА Новости» приводят одинаковые цитаты насчет планов Киева. Из сообщений следует, что источник представляет российскую сторону. «Внимательно следим за действиями противника»,— сказал источник госагентств. Сам собеседник говорит со ссылкой на «источник, близкий к правоохранительным органам» (каким именно, не уточняется).

Утверждается, что в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования Днепра. Кроме этого спецназ сил спецопераций ВСУ, который прошел подготовку у британских инструкторов, планирует «действия по захвату Запорожской АЭС».

Леонид Уварчев