Россия готова стать наблюдателем при Центральноамериканском парламенте

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на встрече с главой Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН) Амадо Серрудом Асеведо заявил, что Россия подпишет соглашение о вступление в ПАРЛАСЕН в качестве наблюдателя, сообщается на сайте Госдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Центральноамериканский парламент основан в октябре 1991 года. В организацию входят Доминиканская Республика, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама и Сальвадор. Штаб-квартира ПАРЛАСЕН находится в Гватемале. Сейчас статус наблюдателя в организации имеют Китай, Мексика, Венесуэла, Пуэрто-Рико и Марокко.

«Предлагаю подготовить все необходимые документы для подписания соглашения с ПАРЛАСЕН о статусе наблюдателя и создания комиссии высокого уровня. Мы можем подписать его на полях конференции»,— сказал господин Володин в рамках первой международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка».

Господин Асеведо в свою очередь заявил, что в мире есть «два важных вектора развития», которые стремятся к многополярности — Россия и Китай. Это дает много возможностей для Центральноамериканского региона, отметил глава ПАРЛАСЕН.

Первая международная парламентская конференция «Россия — Латинская Америка» проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. На конференцию прибыли, в частности, парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Эрдни Кагалтынов