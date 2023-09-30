«Конфликты между странами не должны разрешаться путем войны»
Взгляды Леонида Брежнева на вызовы холодной войны — в 10 цитатах
В этом проекте «Ъ» собирает цитаты политиков времен холодной войны о послевоенной реальности, конфликте систем и мирном сосуществовании. Герой седьмого выпуска — генсек ЦК КПСС, возглавлявший СССР на протяжении 18 лет, Леонид Брежнев.
Рисунок: Константин Куксо, Коммерсантъ
О культе личности
«Обстановка в Президиуме ЦК сложилась ненормальная и повинен в этом прежде всего товарищ Хрущев, вставший на путь нарушения ленинских принципов коллективного руководства жизнью партии и страны, выпячивающий культ своей личности… Вследствие скоропалительных установок товарища Хрущева, его непродуманных волюнтаристских действий в руководстве народным хозяйством страны допускается большая неразбериха».
14 октября 1964 года на пленуме ЦК КПСС.
О суверенитете стран соцблока
«Когда внутренние и внешние силы, враждебные социализму, пытаются повернуть развитие какой-либо социалистической страны в направлении реставрации капиталистических порядков… — это уже становится не только проблемой народа данной страны, но и общей проблемой, заботой всех социалистических стран».
На V съезде Польской объединенной рабочей партии, 1968 год.
О соревновании с капитализмом
«С задачей догнать и перегнать капиталистические страны по производству отдельных видов продукции мы во многих случаях справляемся успешно… Но конечный результат соревнования с капитализмом определяется иным показателем. Коренной вопрос — это не только сколько ты произвел, но и какой ценой, то есть какими затратами общественно необходимого труда… именно этим определяется, в конечном счете, экономическое превосходство той или иной системы хозяйства, победа нового общественного строя. Именно в этой области находится центр тяжести соревнования двух систем».
На пленуме ЦК КПСС, 15 декабря 1969 года.
О вводе войск в Чехословакию
«Если бы мы не помогли дать отпор проискам империализма в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, это вдохновило бы американцев и их союзников на новые агрессивные акции уже где-то поближе к нашим границам. Если бы мы не приняли меры для укрепления своих восточных рубежей, китайские деятели шли бы все дальше по пути вооруженных провокаций. Если бы мы не сорвали планы контрреволюции в Чехословакии, войска НАТО скоро оказались бы непосредственно у наших западных границ».
На пленуме ЦК КПСС, 15 декабря 1969 года.
Об идеологии
«За годы социалистического строительства в нашей стране возникла новая историческая общность людей — советский народ… Наши люди спаяны общностью марксистско-ленинской идеологии, высоких целей строительства коммунистического общества. Эту монолитную сплоченность многонациональный советский народ демонстрирует своим трудом, своим единодушным одобрением политики Коммунистической партии».
На XXIV съезде Компартии, 30 марта 1971 года.
О мире
«Все мы с вами в юности изучали историю. По существу, это была история войн и конфликтов: один фараон воевал с другим, один король — с другим... Значит, мы изучали историю войн, а теперь хотим, чтобы новые поколения изучали историю мира… К сожалению, холодная война породила недоверие между нашими странами. Теперь, когда путем обоюдных усилий мы добились улучшения советско-американских отношений именно на основе доверия, важно, чтобы оно существовало не только между нашими руководителями и народами, но и между всеми государствами».
Из беседы с президентом США Ричардом Никсоном в ходе визита в США, 18 июня 1973 года.
О политике разрядки
«Предельно ясно, что разрядка, мирное сосуществование касаются межгосударственных отношений. Это означает прежде всего, что споры и конфликты между странами не должны разрешаться путем войны, путем применения силы или угрозы силой. Разрядка ни в коей мере не отменяет и не может отменить или изменить законы классовой борьбы. Никто не может рассчитывать на то, что в условиях разрядки коммунисты примирятся с капиталистической эксплуатацией или монополисты станут сторонниками революции. А вот строгое соблюдение принципа невмешательства в дела других государств, уважение их независимости и суверенитета — это одно из непременных условий разрядки».
На XXV съезде Компартии СССР, 24 февраля 1976 года.
О построении коммунизма
«В борьбе двух мировоззрений не может быть места нейтрализму и компромиссам. Здесь нужна высокая политическая бдительность, активная, оперативная и убедительная пропагандистская работа, своевременный отпор враждебным идеологическим диверсиям… Можно напомнить ленинские слова о том, что нравственно в нашем обществе все, что служит интересам строительства коммунизма. Точно так же мы можем сказать: демократично для нас то, что служит интересам народа, интересам коммунистического строительства».
На XXV съезде Компартии СССР, 24 февраля 1976 года.
О Китае
«Опыт социально-экономического развития КНР за два последних десятка лет — тяжелый урок, показывающий, к чему ведет извращение принципов социализма, его сути как во внутренней, так и в международной политике… Она по-прежнему нацелена на обострение международной обстановки, смыкается с политикой империализма. Это, конечно, не вернет Китай на здоровый путь развития. Империалисты друзьями социализма не будут. За готовностью: США, Японии, ряда стран НАТО расширять военно-политические связи с Китаем кроется простой расчет — использовать его враждебность к СССР».
На XXVI съезде КПСС, 23 февраля 1981 года.
О вводе войск в Афганистан
«Империализм развязал настоящую необъявленную войну против афганской революции. Это создало прямую угрозу и безопасности нашей южной границы. Такое положение вынудило нас оказать военную помощь, о которой просила дружественная страна. Планы врагов Афганистана провалились... Что касается советского воинского контингента, то мы будем готовы его вывести по согласованию с афганским правительством. Для этого должна быть полностью прекращена засылка в Афганистан контрреволюционных банд».
На XXVI съезде КПСС, 23 февраля 1981 года.