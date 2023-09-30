«Конфликты между странами не должны разрешаться путем войны»

«Все мы с вами в юности изучали историю. По существу, это была история войн и конфликтов: один фараон воевал с другим, один король — с другим... Значит, мы изучали историю войн, а теперь хотим, чтобы новые поколения изучали историю мира… К сожалению, холодная война породила недоверие между нашими странами. Теперь, когда путем обоюдных усилий мы добились улучшения советско-американских отношений именно на основе доверия, важно, чтобы оно существовало не только между нашими руководителями и народами, но и между всеми государствами».

Из беседы с президентом США Ричардом Никсоном в ходе визита в США, 18 июня 1973 года.